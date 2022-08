Mi történik az orvosi rendelőkben? Ez több millió magyart érint az újabb Covid-hullám előtt

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Bár a legtöbben ősszel tervezik beadatni a koronavírus elleni oltást, tízből egy olvasónk már a nyáron kérné a vakcinát. A koronavírusos esetek emelkedő száma, a nyaralások, és a közelgő őszi hullám miatt is jellemző, hogy egyre többen vennék fel az oltást a betegség ellen. Több olvasónk jelezte azonban, hogy hiába áll a hivatalos tájékoztatásban, hogy a háziorvosi praxisokban is folyik az oltás, hiába érdeklődtek, az oltópontra küldték őket. A Pénzcentrum most utána járt, hogy lehet-e oltatni a háziorvosi rendelőkben, és ha igen, miért nem.

Az utolsó friss adatok szerint a harmadik oltást 3,9 millió, a negyedik oltást pedig 320 ezer fő vette fel. Egy hónappal korábbi adatok alapján a harmadikat nagyjából 4200, a negyediket 10 700-an vették fel. Az elmúlt héten összesen 21 840 új fertőzöttet igazoltak, ez a szám egy hete 14 402, egy hónapja még csak 3042 volt az adott héten. Az elhunytak, kórházi ápoltak, lélegeztető gépen lévők és hatósági házi karanténban tartózkodók száma szintén emelkedett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az esetszámok nyári emelkedését látva megkérdeztük olvasóinkat arról, hogy mikor tervezik beadatni a következő oltásukat. A döntő többség ősszel tervez oltatni, 10-ből egy olvasónk pedig még a nyáron. Azonban legalább annyian vannak azok is, akik úgy vélik, már elég oltást kaptak, mint akik oltatnának. A válaszadók több mint 15 százaléka pedig eddig sem oltatott és nem is tervez oltatni. Több olvasónk jelezte azonban lapunknak, hogy hiába fordulnak háziorvosukhoz, hogy felvegyék az oltást, a praxisban nem oltanak. Pedig a hivatalos tájékoztatás szerint péntekenként van oltás a kórházi oltópontokon, emellett pedig az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. Lapunk ezért megkereste a Magyar Orvosi Kamarát (MOK) és a Háziorvosok Online Szervezetét (HaOSz), hogy mi állhat a jelenség hátterében, miért irányíthatják az oltópontra az oltás iránt érdeklődőket a praxisokból. Dr. Békássy Szabolcs a HaOSz egyik alapítója szerint a háziorvos kollégáknak a megyei védelmi bizottságok koordinálása mellett továbbra is lehetőségük van a járási népegészségügyi osztályoktól oltóanyagot igényelni, az oltási tevékenységet pedig elvégezni a praxisokban. Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy a nyári időszakban nagyon kevés az oltásra jelentkező páciens 1-1 praxisban, így logisztikai szempontból jelenleg könnyebben kezelhető 1-1 páciens oltása kórházi oltóponton - mondta el a Pénzcentrumnak. A jelenséggel kapcsolatban Dr. Soós Zoltán, a MOK Háziorvosi Csoportjának vezetője lapunk kérdésére bővebben is kifejtette, hogy valóban kevés háziorvos olt jelenleg. Mivel például a Pfizer oltóanyagból, amelyet a többség szeretne választani, egy ampullát jellemzően 5-10 személy oltására célszerű felhasználni, vagyis össze kell szervezni időpontra több érdeklődőt. Azonban gyakran nincsenek elegen, hogy megérje megszervezni az oltást, melyet sokkal könnyebb megoldani az oltópontokon, ahol egy kijelölt oltónap alatt sokkal előbb megfordul annyi érdeklődő, hogy ne vesszen kárba az oltóanyag - magyarázta. Jellemzően, főként inkább vidéken, azok a háziorvosok oltanak, akik eltároltak egy dózisos kínai vakcinát. (x) - mondta el a szakember, aki szerint ezért lehet az oltás iránt háziorvosuknál érdeklődőknek az a tapasztalata, hogy érdeklődnek a körzetben, ahonnan az oltópontra irányítják. Dr. Soós Zoltán szerint ez áll a hátterében annak is, hogy a háziorvosi rendelőkben elenyésző számban történik harmadik oltás. A kórházak esetében viszont azt tapasztalták, hogy a szokásos pénteki oltónap mellett újabb napokat is megnyitottak egyes oltópontokon, hogy ki tudják szolgálni az igényeket. A praxisokban az esetszámok növekedését tapasztaljuk, így az oltások iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. Ahogy a Magyar Orvosi Kamara korábban jelezte, kényelmes megoldásnak tűnhet az oltási program allokálása a háziorvosi praxisokba, főként vidéken, azonban nem feltétlenül hatékony. Amíg a jelentkezők száma magas, addig rendben meg lehet szervezni az oltást, viszont amint csökken az érdeklődés, praktikusabb centralizáltan, a kórházi oltópontokon csoportosan oltani - hangsúlyozta Dr. Soós Zoltán. Arra is kitért, hogy mivel az oltásszervezés folyamatos plusz feladatot ró a háziorvosi praxisokra, miközben az oltási kapacitás kicsi, a Kamara javaslata, hogy az ügyeleti pontokra szervezzék ki az oltásokat, tehermentesítve a praxisokat. Ha az ügyeleti pontok konkrét beosztás szerint, kijelölt napon üzemelnének oltópontként is, akkor az jelentősen csökkentené a többletmunkát a praxisokban, főként az oltással járó adminisztratív terheket. "Továbbra is megfontolásra javasoljuk ezt a megoldást" - mondta a szakember, hozzátéve: azt még nem lehet tudni, mekkora hullám jön ősszel és lesz-e kampányoltás, illetve ha igen, azt hogy fogják lebonyolítani. Összefoglalva jelen állás szerint továbbra is az érvényes, hogy a kórházi oltópontokon és a háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi rendelőkben is fel lehet venni az oltást. Egyes oltópontokon a pénteki oltónap mellett akár már más napokon is elérhetők időpontok. Amennyiben pedig az adott háziorvos nem olt, annak minden bizonnyal logisztikai-gazdaságossági okai vannak: az adott praxisban nincs elég jelentkező, hogy egy 5 vagy 10 adagos ampullát érdemes legyen felnyitni, ezért inkább az oltópontra irányítják az oltás iránt érdeklődőket.

Címlapkép: Getty Images

