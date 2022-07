Kemenesi Gábor szerint itthon lassan beltéren is indokolt a maszkviselés

24.hu Link a vágólapra másolva

A vírus nem tűnt el, de szerencsére továbbra is az enyhébbnek számító Omikron variáns a domináns. A szakértő szerint a harmadik (veszélyeztetetteknél negyedik) oltások mellett már most javasolt a beltéri maszkhasználat is.

A vírus nem tűnt el, a háttérben ugyanúgy cirkulál és változik, mint eddig. Szerencsére továbbra is az enyhébbnek számító Omikron variáns a domináns, de lassanként érkeznek a figyelmeztető hírek: egyre több ország vezet be szigorításokat, nyugaton már újabb hullámok kibontakozása zajlik - számol be a 24.hu cikke. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Itthon heti 3-4 ezer új koronavírus-fertőzöttről számol be a hivatalos kormányzati oldal, és ugyanott olvasni arról is, hogy a szennyvízben hol nő, hol stagnál a vírus örökítőanyaga. Szinte biztosak lehetünk benne, hogy Magyarországon is kialakul a járvány újabb, »nyári hulláma«, de hogy mit fog okozni a kórházak számára, azt nem lehet előre megjósolni – mondta a lapnak Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának munkatársa. A szakértő szerint a harmadik (veszélyeztetetteknél negyedik) oltások mellett már most javasolt a beltéri maszkhasználat is.

Címlapkép: Getty Images

