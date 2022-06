Erről rengetegen megfeledkeznek a nyaraláson: nem kicsi a tét, az egészségükkel játszanak

Végre itt a nyár, és a kánikulában mindenki a vízpartra vágyik. Hiába vagyunk azonban tisztában a napozás káros hatásaival, gyakran megfeledkezünk a teljes körű fényvédelemről. De vajon milyen készítményeket érdemes használnunk, és mit tehetünk, ha már megtörtént a baj?

A napozásban érdemes betartanunk a fokozatosság elvét, ha pedig hosszú órákig a tűző napon tartózkodunk, a vékony, pamut hosszú ujjú ing, kalap vagy napernyő is segíthet elkerülni a leégést - mondja Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a Biola biokozmetikumok cégalapító ügyvezetője.

Ahogyan általában, a bőr regenerációját nyáron is segíti az A, B, C és E vitaminok bevitele. Ebben az időszakban érdemes magas vitamintartalmú dzsúzokat, citrusféléket, például limonádét fogyasztani, napozás közben pedig különösen ügyelnünk kell a kellő mennyiségű folyadékbevitelre. De mi a helyzet a külső ápolással?

A nevével ellentétben már napozás előtt is érdemes használni after sun készítményeket, ugyanis jól kondicionálják a bőrt, amíg így kevésbé szenvedhet fényártalmat. Ha azonban már kialakult egy enyhe bőrpír, azt kitűnően enyhítik, hűsítik, ápolják az ilyen készítmények

- mondta a bőrgyógyász. Dr. Gyovai Viola arra is figyelmeztet, hogy a fényvédők SPF-faktora az átlagos földi napsütés fényösszetételéhez van bemérve, azonban nem minden földrészen egyformán erős az ózonpajzs. Ezért érdemes megnézni az időjárásjelentést, hármas UV-faktortól ugyanis már kifejezetten kell a fényvédelem.

Nem mindegy, milyen készítménnyel óvjuk a bőrünket

Nemcsak a napozás során, hanem a hétköznapokon is érdemes megfelelő faktorszámú fényvédőt, például SPF 15-öst használni, amivel két-két és fél órát is a szabadban tölthetünk a leégés veszélye nélkül. De vajon mennyire jó maga a fényvédő krém?

Szerencsére ma már erősen módosított kémiai anyagok nem lehetnek a natúr és a bio fényvédőkben. A legjobb mégis olyan készítményt választani, ami mentes a bőr anyagcseréjét terhelő konzerválószerektől, paraffinolajtól, parabéntől is. Amikor a napfény megzavarja a bőrünk anyagcseréjét, nem előnyös még olyan anyaggal is terhelni, ami lefoglalja az immunitásunkat és tovább terheli a bőr anyagcseréjét

- mondta a szakértő. Fontos tudni, hogy fényvédőből kétfélét választhatunk: a kémiai, illetve a fizikai fényszűrőket tartalmazó típust. Tavasszal, nyár elején legcélszerűbb, ha az utóbbit használjuk, a kémiai fényszűrők ugyanis önmagában véve is megterhelőek lehetnek a bőrünk számára.

A fizikai fényvédelem nagyszerű módja az ásványi pigmentek használata, ezeket tartalmazzák a BIOLA céklalével, fekete málnalével színezett fényvédői is. Az ilyen készítmények ráadásul nem “meszelnek fehérre” minket, hiszen a plusz növényi összetevőknek hála a bőr színéhez közeli árnyalatot adnak.

Testápolókból is érdemes természetes, gyulladáscsökkentő hatóanyagokban gazdag készítményt választani. Többek közt például a cickafarok, a körömvirág- vagy homoktövis kivonat, az orvosi somkóró, a tamanu olaj, a reishi gomba és a kakaóvaj is bőrnyugtató hatással bír, és kiválóan regenerálja a bőrt. Mindezek megtalálhatók a BIOLA biokozmetikumaiban, amelyek sejtvédő vitaminokkal - például A vitaminnal vagy folsavval – a napozás után is kiegészítve túlnapozás esetén is segítik a bőrgyógyulást.

Az A-vitamin a tévhittel ellentétben elengedhetetlen a bőr normál anyagcseréjéhez, és csak nagy mennyiségben, túladagolva kockázatos. Mint azt az Európai Toxikológiai Bizottság klinikai vizsgálatai is kimutatták, fél százalékos koncentráció alatt nagyon hasznos a sejtvédelem szempontjából az értékes bőrtápláló krémekben. Nekünk is van olyan bio fényvédőnk, nappali arckrémünk és after sun készítményünk, ami A-vitamint tartalmaz

- zárta Dr. Gyovai Viola.