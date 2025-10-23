Időtlen idők óta nem volt ilyen október utolsó hete: elképesztő, ami most következik az időjárásban

Csütörtökön késő nyárias, meleg időre számíthatunk, de estére nyugaton már viharos szél és záporok érkeznek.

Országszerte késő nyáriasan meleg, ugyanakkor szeles időre lehet számítani október 23-án, csütörtökön a HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint. A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot, bár az Északi-középhegység északi előterében felhősebb lesz az ég, ott csak 12-20 fok várható.

A délies szél már csütörtök hajnalban egyre többfelé megélénkül, napközben sok helyen élénk széllökések várhatók. A Dunántúlon erős, északnyugaton pedig viharos széllökések is kialakulhatnak.

A front előterében és mentén, főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részein zivatarokra is van esély. A frontzóna fokozatosan halad kelet felé, pénteken már főként a keleti országrészt érinti, ahol továbbra is előfordulhatnak záporok, helyenként zivatarok.

A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka során főként az ország keleti és északkeleti részein valószínű gyenge eső, záporeső, másutt szakadozottabb lehet a felhőzet. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 Celsius-fok között alakul.