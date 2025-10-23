A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Időtlen idők óta nem volt ilyen október utolsó hete: elképesztő, ami most következik az időjárásban
Csütörtökön késő nyárias, meleg időre számíthatunk, de estére nyugaton már viharos szél és záporok érkeznek.
Országszerte késő nyáriasan meleg, ugyanakkor szeles időre lehet számítani október 23-án, csütörtökön a HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint. A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot, bár az Északi-középhegység északi előterében felhősebb lesz az ég, ott csak 12-20 fok várható.
A délies szél már csütörtök hajnalban egyre többfelé megélénkül, napközben sok helyen élénk széllökések várhatók. A Dunántúlon erős, északnyugaton pedig viharos széllökések is kialakulhatnak.
A front előterében és mentén, főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részein zivatarokra is van esély. A frontzóna fokozatosan halad kelet felé, pénteken már főként a keleti országrészt érinti, ahol továbbra is előfordulhatnak záporok, helyenként zivatarok.
A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka során főként az ország keleti és északkeleti részein valószínű gyenge eső, záporeső, másutt szakadozottabb lehet a felhőzet. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 Celsius-fok között alakul.
A Pénzcentrum 2025. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A Pénzcentrum 2025. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
A Pénzcentrum 2025. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
A Pénzcentrum 2025. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
A Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.