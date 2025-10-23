2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
A Long Eared Owl soaks up the morning sunshine to thaw out from the evenings deep freeze.
Utazás

Időtlen idők óta nem volt ilyen október utolsó hete: elképesztő, ami most következik az időjárásban

Pénzcentrum
2025. október 23. 07:40

Csütörtökön késő nyárias, meleg időre számíthatunk, de estére nyugaton már viharos szél és záporok érkeznek.

Országszerte késő nyáriasan meleg, ugyanakkor szeles időre lehet számítani október 23-án, csütörtökön a HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint. A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot, bár az Északi-középhegység északi előterében felhősebb lesz az ég, ott csak 12-20 fok várható.

A délies szél már csütörtök hajnalban egyre többfelé megélénkül, napközben sok helyen élénk széllökések várhatók. A Dunántúlon erős, északnyugaton pedig viharos széllökések is kialakulhatnak.

A front előterében és mentén, főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részein zivatarokra is van esély. A frontzóna fokozatosan halad kelet felé, pénteken már főként a keleti országrészt érinti, ahol továbbra is előfordulhatnak záporok, helyenként zivatarok.

A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka során főként az ország keleti és északkeleti részein valószínű gyenge eső, záporeső, másutt szakadozottabb lehet a felhőzet. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 Celsius-fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
