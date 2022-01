Újabb díjat zsebel be a magyar kutató: most Japánban tüntetik ki Karikó Katalint

Az mRNS vakcinák kifejlesztéséhez hozzájáruló úttörő kutatásaiért nyerte el a 2022-es Japan International Prize kitüntetést Karikó Katalin, az SZTE kutatóprofesszora és Drew Weissman, a University of Pennsylvania professzora. A kiemelkedő technológiai eredményeket elismerő díj átadó ceremóniáját – a japán császári pár jelenlétében – idén áprilisban tartják Tokióban. A legrangosabb japán tudományos kitüntetéssel jutalmazott kutatók oklevelet és érmet kapnak.

Az emberiség békéjének és jólétének ügyét előmozdító tudósok és mérnökök kaphatják meg a Japan International Prize elismerést. A 2022-es Japán Díj „Anyag és gyártás” kategóriájának kitüntetettjei: „Prof. Dr. Karikó Katalin (Magyarország, USA)” és „Prof. Dr. Drew Weissman (USA)” – adta hírül a Japan Prize Alapítvány. Az 1985 óta évente oda ítélt kitüntetés idei nyerteseit 208 jelölt közül választották ki.

Karikó Katalint úgy mutatják be a Japan Prize Foundation honlap szerkesztői, mint a „BioNTech SE alelnökét, a University of Pennsylvania Perelman School of Medicine adjunktusát, a Szegedi Tudományegyetem professzorát”. Életrajzában – többek között – azt is rögzítik, hogy biológus oklevelet és biokémikus PhD-diplomát a Szegedi Tudományegyetemen szerzett. Főbb publikációi közül kiemelik azokat, amelyeket egykori japán kutatótársával, Hiromi Muramatsuval együtt jegyzett. Kitüntetései között megemlítik, hogy elnyerte a 2021. évi Keio Orvosi Tudományos Díjat is.

Karikó és Weissman felfedezte, hogy az uridint az uridin egy módosított formájával helyettesítve az mRNS-ben elnyomhatják a nemkívánatos veleszületett immunválaszt a szervezetben. Az mRNS-fehérje-termeléssel kapcsolatos folyamatos kutatásaik megalapozták az mRNS-vakcinák kifejlesztésének alapját

– összegzi a két kutató munkáját a Japan Prize Foundation. A honlaphír kitér az mRNS-nek a fehérjeszintézisben betöltött szerepére; válaszol a kérdésre: „Hogyan működik a Covid-19 oltóanyag?”, „Hol tart az mRNS-alapú gyógyszerek fejlesztése?”; fölveti az mRNS és az ehhez kapcsolódó technológiai kutatások jövőképét.

Az élőben közvetített, s utólag is megtekinthető 2022. január 25-i sajtótájékoztatón az SZTE kutatóprofesszora, Karikó Katalin nagy megtiszteltetésnek nevezte a Japán Díj elnyerését. Kiemelte, hogy a kitüntetéssel elismert eredményükhöz számos más tudós, továbbá technikusok és az egészségügyi dolgozók munkája is hozzájárult. Szakmai életútját összefoglalva hangsúlyozta: mindegy, milyen messziről indul az ember, rengeteget el tud érni, ha céljait nem adja fel, ha eltökélten dolgozik. Kifejezte reményét, hogy a Japán Díj elnyerése is arra inspirálja a női tudósokat, hogy vállaljanak vezető pozíciókat. A fiatal generációknak azt üzente: az a legfontosabb, hogy élvezzék, amit csinálnak. Szerinte a tudományos munka nagyon élvezetes, a kutatás izgalmas és kreatív elfoglaltság. A Japán Díj oklevéllel és éremmel jár együtt. A kelet-ázsiai szigetország patinás tudományos kitüntetését Tokióban a császári pár és a japán miniszterelnök adja át 2022 áprilisában.