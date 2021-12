Koronavírus: 7463 beteget ápolnak kórházban, 566-an vannak lélegeztetőgépen

10 143 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 134 869 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 191 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 35 122 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 910 745 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 189 002 főre emelkedett. 7463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 566-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 145 984 fő, közülük 5 858 119 fő már a második oltását is megkapta, 2 665 330 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 16 ezren vettek fel oltást, közülük 831 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel. A sikerre való tekintettel a kormány még egy héttel meghosszabbította az Oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.

A harmadik megerősítő oltás fontosságára hívta fel a figyelmet péntek reggeli nyilatkozatában Orbán Viktor miniszterelnök, mert hat hónap után csökken a koronavírus elleni oltások hatása, viszont a védettség az ismétlő oltással újra 90 százalék fölé növelhető. Kiemelte, hogy a harmadik oltást eddig a lakosság 27 százaléka vette fel, ami messze meghaladja az uniós 10%-os átlagot.

A kórházak december 12. vasárnapig megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást.

