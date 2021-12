Ismét csúcson a járvány: jelenleg itt halnak meg a legtöbben

Az oltási akció során 9 nap alatt mintegy 880 ezer ember vette fel a védőoltást, amire nagyobb szükség van, mint valaha, hiszen Magyarország ismét vezet a halálozások számában.

A járvány várhatóan a napokban tetőzik, a legfrissebb adatok alapján ugyanis 11152 új fertőzöttet találtak, ami 5000 beteggel több, mint az előző napon. 192 ember hunyt el koronavírus fertőzésben, 7546 embert kezelnek kórházban és 562 ember szorul lélegeztetőgépre. Ezekkel a számokkal pedig Magyarország került Európa, és világszinten is a vezetők közé halálozási számok tekintetében.

A csúcsán van a járvány, nem megy lefelé, hanem pont most tartunk a legtetején. Ma és holnap érik el az esetszámok a csúcsot.

- mondta az RTL Híradónak Vattay Gábor, fizikus aki járványügyi modellezéssel is foglalkozik. Magyarország ismét első helyen áll a koronavírus miatti halálozásban, de világszinten is a lista élén járunk. Vattay Gábor hozzátette, hogy mi most vagyunk a csúcson, míg a szomszédos országokban 2 héttel ezelőtt voltak nagyok a számok.

A járványnak ebben a szakaszában különösen vigyázni kell a karácsonyi bevásárlásokkal.

Ha a boltban rövid ideig egymás mellett állunk, és válogatunk úgy elkaphatjuk a betegséget. Próbáljunk maszkot viselni, ez kötelező is, valamint a bevásárlásainkat koncentráljuk, ne menjünk el a bevásárlóközpontokba túl sokszor.

- tette hozzá Boldogkői Zsolt, virulógus. Az operatív törzs adatai alapján az Omikron variáns törzset nálunk még nem azonosították.