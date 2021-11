Ijesztően nagy a készültség: egyre több kórházat vonnak be a koronavírusos betegek ellátásába

A könnyű és középsúlyos betegeket a városi kórházak látják el, a súlyos állapotúakat az elsődlegesen kijelölt ellátócentrumokba kell tovább küldeniük.

Annyira sok már az új beteg, hogy az eddig kijelölt Covid-osztályok nem elegendőek, ezért Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője a hétvégén elrendelte: az ország minden alkalmas intézményének fogadnia kell a koronavírus-fertőzötteket - írja a Népszava.

„A járvány negyedik hullámának felszálló ágában vagyunk, a beoltatlanok különösen veszélyben vannak, a betegek számának növekedése miatt a miniszteri utasításnak megfelelően újabb kórházakat vonnak be a koronavírusos betegek ellátásába" - válaszolta a lap megkeresésére az EMMI.

Egy intenzíves szakorvos úgy nyilatkozott, most súlyosabb állapotú betegek érkeznek hozzájuk, mint az eddigi hullámok alatt bármikor, közülük körülbelül minden harmadik fertőzött kerül az intenzív osztályra. Az orvos beszélt arról is, hogy sok az oltatlan páciens. Az oltottak közül pedig főként azok a kétszer oltottak betegszenek meg, akik több mint féléve kapták meg a vakcinát. Számára ez egyértelműen igazolja, hogy szükség van a harmadik oltásra is.