Covid gyorsteszt kisokos: Hogy működik a gyógyszertári covid teszt, antigén gyorsteszt?

Az egyre hosszabban elnyúló, még 2019-ben térnyerésnek induló koronavírus járvány mára már a mindennapi életünk részévé vált. A koronavírus az élet számos területén fejtette ki negatív hatását, nyomot hagyva a munkavégzésünk módján, a szórakozási lehetőségeken és az utazáson is, nem beszélve arról, hogy folyamatosan ügyelnünk kell egészségügyi állapotunkra, ugyanis a covid tünetei könnyen összekeverhetőek egy más típusú influenzáéval, vagy egy hétköznapi megfázással is. Ilyenkor kerülnek előtérbe a különböző covid teszt típusok (PCR teszt, covid gyorsteszt, covid antitest teszt), amelyekről mindenképpen érdemes tájékozódnunk, mielőtt használni kezdjük őket.

A különféle koronavírus teszt típusok az élet minden területén elterjedtek. Ezeknek egy részét covid teszt pontokon lehet elvégeztetni - gondolunk ez alatt a nemzetközileg elfogadott PCR tesztre, amire külföldi utazásaink során lehet szükségünk – másrészt a tudomány ismeri már annyira a vírust, hogy megbízható, házilag elvégezhető koronavírus tesztekkel is monitorozhassuk egészségügyi állapotunkat. Utóbbi covid gyorsteszt kategóriába tartoznak a különféle antigén gyorstesztek, amik percek alatt kimutatják, hogy átestünk-e már a fertőzésen.

Cikkünkben a különféle gyógyszertárban kapható covid teszt típusok használatát ismertetjük. Hogyan használható a gyorsteszt covid kiszűrésére, a covid gyorsteszt patika és gyógyszertár esetében hogyan vásárolható meg és mennyi egy covid gyorsteszt ár? Covid teszt Budapest és vidék esetében hol érhető el a leggyorsabban és a legegyszerűbben? Mi a különbség a különféle covid teszt típusok között, melyik covid gyorsteszt mire használható? Eláruljuk, covid gyorsteszt hol kapható, és a covid teszt mennyi idő alatt mutatja ki, hogy van-e okunk az aggodalomra. Mi a különbség a sima covid teszt és a covid antigén gyorsteszt között? Miben más a PRC teszt, mint egy sima covid gyorsteszt gyógyszertárból?

A koronavírus tesztelési lehetőségei

A koronavírus kiszűrésére két elterjedt covid tesztelési típus áll rendelkezésünkre. Az egyik a PCR covid teszt, ami a légutak (orrüreg, garat) nyálkahártyájából vett minta alapján mutatja ki, hogy jelen van-e a koronavírus RNS-e a szervezetünkben. Jelenleg a PCR teszt a legmegbízhatóbb covid teszt, éppen ezért ez a vizsgálat szükséges a nemzetközi utazások előtt is.

A PCR covid teszt mellett elterjedt a covid antitest teszt, más néven covid antigén gyorsteszt, ami szintén lehetővé teszi a koronavírus kiszűrését, azonban teljesen más útón azonosítja a vírust. A covid antigén teszt vérből mutatja ki a fertőzés jelenlétét. Az antigén teszt kapcsán mindenképpen tudnunk kell, hogy ez a covid teszt nem magát a koronavírust mutatja ki, hanem a vírus szervezetre gyakorolt hatását, a szervezet által a vírus leküzdésére termelt antitestek formájában.

Mindkét covid teszt, covid gyorsteszt rendelkezik előnyös és hátrányos tulajdonságokkal is, éppen ezért nagyon fontos, hogy körültekintően használjuk őket, és hogy tudjuk, mikor megbízható egy covid gyorsteszt eredménye. Nézzük, mik az általánosan elfogadott covid tesztek jellegzetességei!

A PRC teszt

A PCR tesztről bővebben elmondhatjuk, hogy ez a covid gyorsteszt típus nem alkalmazható házilag (PCR gyorsteszt gyógyszertár üzletekben nem kapható). A PCR tesztet az ország több pontjára kihelyezett laborokban végzik, ahol egy laborasszisztens mintát vesz a nyálkahártyáról, majd az eredményeket 1-2 napon belül kiküldik a megadott e-mail címünkre. Sajnos PCR labor nem található minden településen, így elképzelhető, hogy egy vidéki településről be kell utaznunk egy közeli nagyvárosba, vagy Budapestre, hogy a vizsgálatot elvégezzék rajtunk.

Aránylag a PCR teszt a legmegbízhatóbb koronavírus gyorsteszt, azonban ez a covid teszt sem nyújt mindig 100%-os biztonságot. A koronavírusnak is megvan a maga lappangási ideje, így egyes esetekben előfordulhat, hogy a vírus a lappangás miatt rejtve marad a PCR teszt elvégzése során. Ennek következményeképpen a covid teszt annak ellenére, hogy a betegség már jelen van, negatív lesz (a tesztek akár 20-30%-a is beletartozhat ebbe az esetbe) – ezért érdemes a tesztet pár nappal később is megismételni, különösen, ha jelentkezik a koronavírus valamely tünete.

Az antigén gyorsteszt

Ahogy fent is írtuk, míg a PCR teszt a nyálkahártyából, addig a covid antitest teszt vérmintából mutatja ki a fertőzést (a csomagban található egy eszköz, amivel gyorsan és fájdalommentesen kinyerhetünk egy csepp vért az ujjbegyből). Ez a covid gyorsteszt gyógyszertárban könnyűszerrel elérhető, több gyártó között is válogathatunk attól függően, hogy melyiket találjuk szimpatikusabbnak. Mivel az antigén gyorsteszt működési elve teljesen más, mint a PCR-é, az eredmények fölött sem szabad elhamarkodottan ítélkeznünk.

Amikor a koronavírus megfertőzi a szervezetünket, az immunrendszerünk megpróbálja leküzdeni azt, mégpedig úgy, hogy ellenanyagokat, azaz antitesteket termel. Az antitestek megjelenése időt vesz igénybe, így ez a covid teszt csak akkor alkalmas a koronavírus kimutatására, ha már javában jelentkeztek a tünetek, vagy a fertőzés lezajlása után járunk – éppen ezért ezt a típust nem javasolják, ha azonnal kell megbízható eredmény.

Az antitestek jelenléte a koronavírussal való megfertőződést követő 14-28 nap között a legvalószínűbb. A korai ellenanyag, az IgM a covid fertőzés után 5-9 nappal, a késői ellenanyag, az IgG pedig a fertőzést követő 12-14 napon válik kimutathatóvá. Éppen ezért egy negatív covid antitest teszt jelentheti azt is, hogy nincs és nem is volt jelen a koronavírus a szervezetünkben, illetve azt is, hogy jelen van, de ellenanyag még nem mutatható ki.

További probléma az antigén gyorsteszt kapcsán, hogy nem csak a koronára reagál, hanem más, hasonló típusú vírusfertőzések eredményére is. Ugyanígy egy pozitív antitest teszt sem biztos, hogy azt jelenti, hogy éppen koronavírussal fertőzöttek vagyunk, hiszen az antitestek jóval a fertőzés után is jelen lehetnek a szervezetünkben, így lezajlott betegségre is utalhat – mindenesetre érdemes lehet elvégeznünk, hiszen ezek a tesztek már percek elteltével szolgáltatnak eredményt.

Mi a számottevő különbség?

Összességében elmondhatjuk, hogy a PCR és az covid antitest teszt mindketten gyorstesztek, eredményüket hamar kézhez kapjuk, azonban Magyarországon hivatalosan csak a PCR teszt számít érvényes eredménynek – és sokszor az is téves eredményeket mutat. A PCR teszt pillanatnyi képet vázol az egészségügyi állapotunkról, kimutatja, hogy van-e éppen a tesztelés pillanatában jelen a szervezetünkben aktív (nem lappangó) koronavírus RNS.

Az antigén gyorsteszt csak akkor mutat megbízható eredményeket, amikor a megfertőződés már megtörtént, és a szervezet reagált arra ellenanyag-termeléssel (vagyis, ha a betegség közepén, vagy a végén járunk). A legbiztosabb megoldás az, ha mind a covid antitest teszt, mind a PCR teszt elvégzését megtesszük, így a nyálkahártyánkban uralkodó állapotot és az antigéneket is meg tudjuk vizsgálni.

A covid teszt eredmény mennyi idő?

A PCR teszt 1-2 nap alatt (a legtöbb helyen van 24 órán belüli covid teszt) megvan, az antigén gyorsteszt pedig csak néhány percet vesz igénybe (maximum 15 perc).

Covid gyorsteszt hol kapható?

Covid gyorsteszt gyógyszertár

Több féle gyógyszertárban kapható covid teszt elérhető számunkra (covid teszt gyógyszertár üzletekben mind a nagyobb városokban, mind a kisebb, vidéki gyógyszertárakban egyaránt elérhető). A legelterjedtebb covid gyorsteszt márkák a Biosynex antigén teszt, a Lomina covid teszt és a Primacovid teszt.

Covid gyorsteszt internetről

Amennyiben nem szeretnénk személyesen vásárolni, a covid gyorsteszt vásárlása interneten is megtehető, ugyanis nem engedélyköteles, egyszerű egészségügyi eszközökről van szó.

Covid gyorsteszt ár: Mennyibe kerül egy covid teszt?

PCR teszt ár

Egy PCR teszt ára 10.000 és 20.000 Ft között ingadozik, attól függően, hogy hol készül a covid teszt, és hogy mennyire sürgős a covid teszt eredménye. Régebben, amikor az általánosan elérhető PCR még újdonságnak számított, inkább a 20.000 Ft-hoz közelített az ára, ma azonban már sokkal olcsóbban is lehet teszteltetni.

Antigén gyorsteszt ár

A covid antitest teszt árak sem maradnak el messze a PCR tesztétől – attól függően, hogy milyen tesztet választunk, az árak 5.000 és 15.000 Ft között változnak, ezt az időszakos akciók is befolyásolhatják.