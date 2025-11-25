Durva járvánnyal számolnak idén a szakértők: új variánsok fertőznek, mielőbb érdemes ezt kérni a házorvosnál

Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, közben pedig szakértők figyelmeztetnek, hogy az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban a tavalyi rekordalacsony átoltottság miatt - közölte a Népszava.

A hét elején kezdték meg a Covid elleni oltóanyagok kiszállítását a háziorvosokhoz - értesült a Népszava. Az állam idén 50 ezer adag ingyenes vakcinát biztosít felnőttek számára, valamint 800 adagot immunbetegségben szenvedő gyermekeknek.

Tavaly mindössze 20 ezren igényelték a Covid elleni oltást háziorvosuktól. Keczéry Attila zuglói háziorvos praxisában jelenleg is viszonylag sok a fertőzött. A most terjedő Nimbus-variáns jellemző tünete "a 'borotvapengéhez' hasonlóan éles, szúró torokfájás, amely különösen a fertőzés korai szakaszában lehet intenzív, s rendszerint enyhe köhögéssel, orrdugulással, lázzal és izomfájdalmakkal jár együtt."

Az Európai Betegségmegelőzési- és Felügyeleti Központ (ECDC) már a következő járványhullámra készül. Szakértők szerint az influenza elleni oltás már időszerű, a vakcina két-három hete elérhető a rendelőkben, és térítésmentesen biztosított az idősek és krónikus betegek számára. A Covid-19 és az influenza elleni védőoltás egyidejű beadásának nincs akadálya.

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának elemzése szerint az idei influenzajárvány a szokásosnál korábban érkezhet. Az ECDC nemrég közzétett jelentése alapján az A(H3N2) vírus mutálódott K-variánsa terjed világszerte. Az elemzés magas kockázatot jósol az influenzás megbetegedésekre szinte minden európai országban, ami különösen veszélyes lehet a 65 év felettiek és más kockázati csoportok számára.

Oroszi Beatrix epidemiológus előadásából kiderült, hogy az idősek különösen veszélyeztetettek, mivel a tavalyi szezonban két évtizede nem látott alacsony, mindössze 14,9 százalékos volt az átoltottságuk ebben a korosztályban.

Szakértők szerint problémát jelent, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az idei szezonális vakcina összeállításakor még nem vehette figyelembe a vírus új mutációját, így az oltás hatékonysága várhatóan alacsonyabb lesz a megszokottnál. Ennek ellenére a súlyos megbetegedések megelőzésében továbbra is hatékony lehet, ezért az ECDC javasolja a mielőbbi oltakozást.