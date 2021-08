Zacher Gábor: gyorsan kell átoltani a gyerekeket, berobbanhat a járvány

Most még a rendszer tök jól bírja, de hogy meddig lesz így, nem lehet tudni - mondta Zacher Gábor, aki szerint az sem biztos, hogy az iskolások oltását augusztus két utolsó napjára kellett volna hagyni, már hamarabb, például a táborokban el lehetett volna kezdeni.

"Itt vagyunk augusztus közepén; az oltás az ünnep alatt megszűnik, mindent kártya nélkül lehet látogatni, ki-ki mehet oda, ahova akar. Aggasztó, hogy ettől a pillanattól újabb napok telnek oltás nélkül, pedig az ősz gyorsan itt van” – mondta az Indexnek Zacher Gábor.

A toxikológus szerint éppen ezért az sem biztos, hogy az iskolások oltását augusztus két utolsó napjára kellett volna hagyni, már hamarabb, például a táborokban el lehetett volna kezdeni.

Két nap alatt ki fogja őket beoltani? Melyik háziorvos, iskolaorvos, esetleg védőnő? Az iskola mellett oltópontokra is kell egyes diákokat vezényelni? Sok minden lóg a levegőben.

A főorvos szerint korosztályonként 95 ezer gyermekkel kell számolni, és ha 10-20-30 százalék felvenné az oltást, győztesen kerülhetne ki az ország. A szakember kijelentette, hogy „a szülőknek még több információra lenne szükségük az iskolások oltásával kapcsolatban. Miért fontos? Mit okoz? Hogyan jelenik meg?

A szakirodalomban is olvasható, hogy sok gyerek volt, van kórházban. Jó eséllyel nem fognak belehalni, de ez mégiscsak egy komoly vírusbetegség, ami a szervezetet nagyon letudja rombolni. Ráadásul a poszt-Covid a gyerekeknél is megjelenhet, erről pedig egy csomó mindent nem tudunk.

Zacher szerint a negyedik hullám két-három hét múlva indulhat be. „Nő a szűréseknek a száma, noha a napi gyakorlatban egyelőre még nem találkozunk az eddiginél több koronavírusos beteggel, és a kórházakban is csak egy-egy koronavírus-teszt mutat pozitív eredményt. Most még béke van. Most még a rendszer tök jól bírja, de hogy meddig lesz így, nem lehet tudni”.