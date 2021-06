Az egészségével játszik rengeteg magyar: az orvosok szerint már nem éri meg halogatni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rengeteg magyar hagyta ki az orvosi szűrővizsgálatokat a járvány miatt: most, hogy valamelyest normalizálódott az élet ideje visszatérnünk a rendelőkbe! Mutatjuk, hogy az orvosok szerint milyen vizsgálatokra érdemes most bejelentkezni. Egy kutatásból például kiderült, hogy a lezárások alatt a magyarok jelentős része a fogorvosi beavatkozásokat is jegelte.

A járvány mindenki életét megváltoztatta, az utóbbi hónapokban például elfelejthettük a nem létfontosságú orvosi kivizsgálásokat is. Az ellátás azóta újraindult Magyarországon, negatív COVID-teszt, vagy oltási igazolás kell a nagyobb vizsgálatokhoz. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Kaiser Family Foundation 2020 májusi közvélemény-kutatása szerint az Egyesült Államokban a felnőttek közel fele azt mondta, hogy ők, vagy háztartásuk egyik tagja kihagyta az orvosi kivizsgálasokat a járvány miatt. Egy évvel ezelőtt érthető volt inkább hagyni az olyan panaszainkat, amelyek nem igényeltek sürgős ellátást. De most lejárt a várakozási idő, újra kapcsolatba kell lépnünk az orvosunkkal, ha bármilyen panaszünk van, vagy csak kivizsgáltatnánk magunkat - mondta a HuffPostnak Eric Goldberg, a NYU Langone Internal Medicine Associates orvosigazgatója. Hozzátette, ha valami új panaszunk van, akkor már nem szabad várni, mert csak rosszabb lehet. Paul Fenyves , a Weill Cornell Medicine és a New York-Presbyterian orvosa hozzátette, hogy vannak olyan tünetek, amelyekkel azonnal foglalkozni kell, mint például a mellkasi fájdalom vagy a szívdobogás, de a stroke előtti jeleket sem szabad figyelmen kívül hagyni - például homályos látás, nehéz beszéd vagy gyengeség a test egyik oldalán. De az új csomók vagy anyajegyek sem maradhatnak mostmár vizsgálat nélkül. Akkor is érdemes orvoshoz fordulni, ha valamilyen tünetünk már megszűnt, de korábban nagyon erőteljes volt - tette hozzá Fenyves. A szakértők azt javasolják, hogy minél előbb menjünk el egy kivizsgálásra még akkor is, ha amúgy topformában érezzük magunkat. Mindenképp csináltassunk például vérképet, amely megmutatja a koleszterinszintet, az esetleges vitaminhiányt, fertőzéseket és még sok mást. Egészséges embereknél az éves kivizsgálás célja, hogy egyetlen egy rejtett betegség se maradjon felderítetlenül - magyarázta Fenyves. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A rákszűrésekről pedig ne feledkezzünk meg: az American Cancer Society például nemrégiben csökkentette a vastagbélrák szűrésének ajánlott életkorát 50-ről 45 éves korra. Az ACS azt is javasolja, hogy a 45 és 54 év közötti nők évente menjenek mammográfiára, az 55 évnél idősebb nők pedig minden második évben. Érdemes fogorvosi időpontot is foglalni akkor is, ha amúgy nincs panaszunk, és a szemészetet sem árt meglátogatni, főleg ha az utóbbi hónapokban otthon görnyedtünk a monitor előtt. Rengeteg magyar szkippelte a fogorvost A pandémia alatt sokan hagyták ki a fogászati szűrővizsgálatot és halasztották el kezelésüket. Időnként kimaradt a fogmosás, és több volt az édesség fogyasztás, különösen home office-ban – derült ki egy korábbi online kutatásából. A fogápolási szokások megváltozásának már érezhetők a kedvezőtlen hatásai. A kutatásban megkérdezettek között 29 százalékkal kevesebben mentek fogászati szűrővizsgálatra az elmúlt egy évben, mint korábban. 57 százalékuk közvetlen a koronavírus-járvány miatt halasztotta el a szűrővizsgálatot, 20 százalék pedig pénzügyi nehézségek miatt. Hat százalékuk azért hagyta ki a szűrővizsgálatot, mert a járvány miatt nem fogadta a fogorvosa - derült ki MindentMent Fogászati Rendelők felméréséből. A helyzetet súlyosbítja a karantén alatt megnövekedett alkoholfogyasztás és dohányzás, ami nemcsak a fogakra, hanem a nyálkahártyára is káros hatással lehet. Már néhány hónap alatt kialakulhat olyan elváltozás, ami szövődményekhez vezethet. A kutatásból kiderült, hogy átlag feletti volt a szűrővizsgálat koronavírus miatti elhalasztása az átmenetileg vagy tartósan home office keretében dolgozók, valamint az iskolabezárás miatt otthonmaradásra kényszerült válaszadók között. A pénzügyi ok azok körében volt átlag feletti, akik elveszítették a munkájukat. Hasonló a helyzet a fogászati kezelések terén is. A válaszadók 16 százaléka a koronavírus miatt, 8 százaléka pénzügyi okokból döntött az elhalasztás mellett, míg a megkérdezettek 3 százaléka egyszerűen csak a fogorvostól való félelmében döntött így. A fogorvos az esetek mindössze 1 százalékában halasztotta el a beavatkozást. A fogászati kezelés elhalasztása a home office és az iskolabezárás miatt otthonmaradásra kényszerült válaszadók között számottevően magasabb volt, mint más válaszadók esetében.

Címlapkép: Getty Images

