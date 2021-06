Parlagfű allergia, parlagfű bejelentés: Hogy néz ki a parlagfű, mikor virágzik a parlagfű?

A nyár végén beköszöntő parlagfűszezon évről évre megviseli az allergiásokat, hiszen az egyik legveszélyesebb, irtandó gyógynövényről van szó, amelynek pollenje kifejezetten kellemetlen tüneteket produkál a rá érzékenyek számára. Mit tehetünk a parlagfű ellen? A parlagfű miért terjed gyorsan, miért nem tudjuk megfékezni ezt a külföldről behozott gyomnövényt?

Cikkünkben a parlagfű és a parlagfű allergia kapcsán nyújtunk olvasóinknak tájékoztatást. Eláruljuk, ha még nem láttál élőben, hogy néz ki a parlagfű, milyen a parlagfű virága és a parlagfű mikor virágzik. Mik a parlagfű allergia tünetei, mit tehetünk a parlagfű allergia ellen házilag vagy gyógyszeres megoldással? Használnak az olyan természetes megoldások, mint a parlagfű tea vagy más parlagfű készítmények, mint például a parlagfű lekvár? Ha igen, parlagfű lekvár hol kapható, parlagfű tea hol kapható?

Az ürömlevelű parlagfű

A parlagfű a világ egyik legismertebb gyomnövényeként él a köztudatban, hiszen allergén pollenjének hatásait szerte a mérsékelt övezetben érzékelhetjük. Magyarországon több, mint másfél millió emberből vált ki allergiás reakciót, emellett jelentős mezőgazdasági károkat is okoz, hiszen egy igénytelen, agresszívan szaporodó és magasra növő növényről van szó. A parlagfű nevéből is következtethetünk annak terjedésére: a parlagfű benépesíti a parlagon hagyott területeket, ezáltal nedvesíti a talajt és előkészíti azt a többi növény számára, így általa más gyomnövények is könnyebben terjednek.

A parlagfű nem védett, sőt, irtandó növény! Aki saját telkén, területén hagyja elburjánzani, ezzel veszélyeztetve, de legalábbis kellemetlen helyzetbe hozva a környezetében élő allergiás embereket, bünteti a törvény. Éppen ezért a parlagfű bejelentés egy teljesen jogos cselekmény, ugyanis senkinek nem kötelezettsége egy ilyen allergént a közvetlen közelében, például a szomszéd gondozatlan portáján elviselnie.

Hogy néz ki a parlagfű?

A parlagfű egy kétszikű, egynyári gyomnövény, kifejezetten magas (alapvetően 20-140 cm, de akár 2 méterre is megnő) és terebélyes, szárnyasan szeldelt, sötétzöld levelei változatosak, szőrözöttek. Virága fészkesvirágzat, aprócska, 4-5 mm nagyságú, sárga színű porzós, kocsányon ülő virágai fészkeket alkotnak, a belőlük származó nagy mennyiségű pollen váltja ki az erős allergiás reakciót.

Mikor virágzik a parlagfű?

A parlagfű virágzása Magyarországon általában július 10. után kezdődik, a tömeges virágzás azonban augusztus és szeptember folyamán válik igazán kellemetlenné - ezt az időszakot nevezzük parlagfű szezonnak. A parlagfű ez idő tájt töméntelen mennyiségű virágport termel, amit a szél szállít a növények között. A parlagfű pollenje egyes esetekben akár 100 kilométert is képes utazni, így akármilyen messze élünk a vad földektől, vagy az irtatlan mezőgazdasági területektől, a parlagfű pollenje megtalálja az allergiás embert.

A parlagfű behozatala Európába

A parlagfű egy Észak-Amerika déli területein őshonos növényfaj, a mezőgazdasági kereskedelem fellendülésének köszönhetően terjedt el Amerika északi területein és Kanadában, végül pedig utat talált Európába is. A parlagfű az európai botanikus kertekben már az 1700-as években is fellelhető volt – elképzelhető, hogy ritka esetekben innen is kiszabadulhatott a parlagfű magja, ám ennek kicsi a valószínűsége. A parlagfű valójában a 19. század második felében, illetve a 20. század elején terjedt el jelentősebb mértékben Európában, így hazánkban is.

A parlagfű Európában először Franciaországban ütötte fel a fejét, valószínűsíthetően a parlagfű magjai az amerikai vetőmag- és burgonyaszállítmányokkal együtt érkeztek. Az első világháború idején a lovak takarmányszállítmányaival kerülhetett be a kontinensre még egy nagyobb adag parlagfű, amelynek köszönhetően ilyen szinten elterjedt gyomnövénnyé vált.

Parlagfű bejelentés: Milliós bírságba is kerülhet!

A parlagfű kiirtása a növény gyors terjedése miatt nem egyszerű, ám ha saját kertünkben jelenik meg, mindenképpen küzdjünk ellene, akkor is, ha nem vagyunk rá allergiások! Ha egy parlagfű bejelentés hatására ilyen veszélyes növényt találnak a hatóságok a kertünkben vagy egyéb földterületeinken, az eset súlyosságától függően akár ötmillió forintos bírságot is kiszabhatnak ránk, nem beszélve arról, hogy a környéken élők egészségének is ártunk vele. A parlagfű évről évre egyre jobban ellenáll a gyomirtó szereknek, a szélsőséges éghajlatnak és a tápanyagszegény környezetnek is, így fokozott odafigyelést igényel.

A parlagfű irtása: a parlagfű miért terjed gyorsan?

A parlagfű irtása történhet vegyszeres gyomirtással, kaszálással és gyomlálással is, mindhárom módszer védelmet nyújt a parlagfű allergia ellen, ha közvetlen parlagfű fenyegetésről van szó. A parlagfű irtása azért nehéz feladat, mert a parlagfű nagyon gyorsan és agresszíven szaporodik. Ahogy fent írtuk, a parlagfű pollenje gyorsan és nagy hatókörben terjed a levegőben, a termékeny magok pedig jellemzően a következő évben fognak kihajtani, a télen megbújnak a talajban, így nem tudunk mit tenni ellene.

A parlagfű a gyógyultnak hitt területeken, évekkel később is felütheti a fejét, ugyanis a mélyebben fekvő parlagfű magok akár évtizedeken keresztül is várakozhatnak, ez idő alatt ugyanolyan életképesek, mint a frissek. Segíthet a parlagfű allergia ellen, ha a növényt még virágzás előtt elkapjuk és kiirtjuk, hogy ne tudjon további magokat elhinteni a közelben, de tartós és visszafordíthatatlan védelem egyelőre nem létezik a parlagfű ellen.

A parlagfű allergia

A parlagfű allergizáló pollenjével kapcsolatban több elméletet is ismerünk, ezek közül a legelterjedtebb az, hogy a technológia és az ipar fejlődése okozza a parlagfű allergizáló hatását. Egyrészt azért, mert a gépjárművek és a gyárak széndioxid-kibocsájtása lemarja a parlagfű pollenjének külső burkolatát, emiatt érzékenyebb rá a nyálkahártyánk, másrészt pedig a légszennyezésnek köszönhetően mi magunk is érzékenyebbek vagyunk; évről évre több az asztmás, allergiás megbetegedés.

Parlagfű allergia ellen

A parlagfű allergia az egyik legkellemetlenebb tünetekkel járó pollenre adott reakció. A tünetek az allergia súlyosságától függően lehetnek eltérő intenzitásúak, jellemző a betegségre a nyálkahártya irritáltsága, a kivörösödött, égő szemek, a tüsszögés és az orrfolyás is. A parlagfű allergia súlyosabb esetekben orvosi kezelésre szorul: védekezhetünk ellene immunterápiával, vagy allergia-gyógyszerekkel is, illetve erősen ajánlott az allergiások számára elkerülni az olyan területeket, ahol közvetlenül találkozhatnak a parlagfűvel (ne augusztusban és szeptemberben járjuk a természetet!).

Mivel az immunterápia és a gyógyszerek sem nyújtanak tünetmentességet minden esetben, sokan fordulnak parlagfű allergia ellen az alternatív gyógymódok felé, azonban ezektől a megoldásoktól mindenkit óva intünk, ugyanis a parlagfű készítményeknek nincs bizonyított gyógyhatása, sőt, az ilyen termékek és az allergia-gyógyszerek halmozásával még árthatunk is a szervezetünknek.

Parlagfű tea: nincs garantált gyógyhatás

Az erős parlagfű allergia hatására sokan fordulnak alternatív gyógymódok felé, ha csalódtak a gyógyszerekben, vagy azok helyett valamilyen természetes megoldással szeretnék orvosolni a problémát. A parlagfű tea allergia ellen egyesek szerint hatásos, mások nem tanácsolják, hogy kísérletezzünk vele, sőt, óva intenek, mert az ilyen készítmények használata agy-és vesekárosító hatással is járhat.

Ha a figyelmeztetések ellenére is a parlagfű tea beszerzésén gondolkodunk, akkor mindenképpen járjunk el körültekintően, az csak biztonságos forrásból származzon. Kérdezzünk meg egy hivatásos szakembert az alkalmazásáról, nehogy saját magunk váltsunk ki súlyos allergiás reakciót a parlagfű tea óvatlan felhasználásával!

Más parlagfű készítmények

A parlagfüvet számtalan esetben tévesen gyógynövényként kezelik, így készül belőle a parlagfű tea mellett őrlemény, kapszula, kivonat, sőt még parlagfű lekvár is. A legtöbb ilyen parlagfű készítmény ártalmatlan, de mindenképpen megéri vigyázni velük, nehogy olyat fogjunk ki, ami árt az egészségünknek. Ha mindenképpen érdekel bennünket, hogy például parlagfű lekvár hol kapható, mit lehet kihozni egy ilyen gyomnövényből, akkor keressük a megbízható internetes bioboltokat, gyógynövényszaküzleteket és döntsük el mi magunk, megéri-e fogyasztanunk őket.