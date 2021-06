A gyömbér tea készítése: Mi a gyömbér tea hatása, gyömbér tea hol kapható, gyömbér tea hány éves kortól fogyasztható?

A gyömbér a világ egyik legismertebb gyógyhatású fűszernövénye. Felhasználása sokrétű: fűszerezhetjük vele az ételeket nyersen, reszelve vagy karikázva, illetve szárított verzióban is, ha nem szeretnénk otthon friss gyömbért tartani. A gyömbért évezredek óra használják a gyógyászatban, ugyanis a nyers gyömbér és a belőle készülő gyömbér tea nem csak nagyon finom, hanem jótékony hatással van szervezetünkre is.

Nézzük, melyek a gyömbér tea hatásai és hogyan történik a gyömbér tea elkészítése! A gyömbér tea a gyerekek számára is megfelelő folyadék? Ha igen, gyömbér tea hány éves kortól adható a gyerekeknek? A friss gyömbérből készült gyömbér tea a hatásosabb, vagy ugyanolyan jó a gyömbér tea filteres verziója is? Gyömbér tea hol kapható?

A gyömbér

A gyömbér egy csípős, kesernyés, erős ízű növényi gyökérrész. Állaga kemény, világosbarna, vékony héj borítja, belseje pedig erősen rostos és élénk sárga színű. A gyömbér származását tekintve Kínai eredetű gyógy- és fűszernövény, nagy szerepe volt a középkori fűszerkereskedelemben, ma pedig legnagyobbrészt Dél-Ázsiában, Dél-Amerikában és Nyugat-Afrikában termesztik.

A gyömbér felhasználása sokrétű: az emberiség évezredek óta alkalmazza gyógyszerként, kellemes íze miatt teaként és különféle ételek ízesítése céljából fűszerként is, leginkább a keleti, távol-keleti gasztronómiában. Magyarországon leggyakrabban desszertekhez használjuk, ugyanis a gyömbér nagyszerű fűszere olyan finomságoknak, mint például a gyömbéres keksz vagy a mézeskalács.

Friss gyömbér és őrölt gyömbér

A gyömbér tea hatása

A gyömbértea nem csak finom, csípős és átmelengető, hanem számos jótékony hatással is bír: amellett, hogy a gyömbér tea kiváló gyulladáscsökkentő, görcsoldó és köhögéscsillapító főzet, mikrobaellenes hatással is rendelkezik, illetve kifejezetten gazdag A, B, C és E-vitaminokban. A gyömbér tea mindemellett tartalmaz cinket, magnéziumot, foszfort, káliumot és vasat is, egy igaz vitamin- és ásványianyagbomba.

A gyömbért gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatásának köszönhetően menstruációs görcsök és ízületi fájdalmak csillapítása céljából is alkalmazható, emellett a gyömbér tea napi fogyasztásával kordában tarthatjuk vércukorszintünket és elősegíthetjük emésztőrendszerünk megfelelő működését is. Mindenkinek ajánljuk a gyömbér tea fogyasztását, aki megfázással, görcsökkel és gyulladásos megbetegedéssel küzd, ugyanis a gyömbér tea természetes gyógyszerként csillapítja a kellemetlen tüneteket.

Melyik a jobb: a friss gyömbér tea vagy a gyömbér tea filteres változata?

Mi a különbség a házi és a filteres gyömbér tea között? Mindkét gyömbér tea esetében ugyanúgy számolhatunk a gyömbér kellemes ízével, a gyömbér tea jótékony hatásaival, egy különbségtől eltekintve: a gyömbér tea készítése során, ha friss gyömbért használunk, az íze sokkal intenzívebb lesz és több vitamint, ásványi anyagot is oldhatunk ki belőle.

A gyömbértea készítése alatt arra mindenképp figyeljünk oda, hogy ha friss gyömbérrel dolgozunk, áztassuk azt legalább 10-15 percig a megfelelő ízért és hatásért, illetve, ha csak 1-2 bögrényi gyömbér tea készítését tervezzük, ne használjunk túl nagy darabot, csupán néhány szeletet, ugyanis nagyon erős az íze!

A gyömbér tea készítése (gyömbér tea recept)

A gyömbér tea hozzávalói

1 kis db gyömbér (vagy 2-3 gyömbértea filter)

1 citrom leve

4 ek méz

egy csokor friss menta

2 l víz

A gyömbér tea receptje

Hámozzuk meg a gyömbért, majd szeleteljük minél vékonyabbra, a mentát pedig aprítsuk durvára. Tegyük a gyömbért hőálló kancsóba vagy edénybe, majd öntsünk rá 2 l forró vizet. Adjuk hozzá a citromlevet és a mentát is. Lefedve hagyjuk állni, hogy feloldódhassanak benne a vitaminok, ásványi anyagok (minimum 10-15 percig). A 15 perc elteltével adjuk hozzá a mézet (így a közvetlen forrázás nem semmisíti meg a mézben található vitaminokat, ásványi anyagokat). Kínáljuk forrón, ízlés szerint több mézzel vagy frissen facsart citromlével!

A gyömbér tea hány éves kortól adható gyerekeknek?

A megfázás ugyanolyan nagy teher, sőt, még kellemetlenebb lehet egy kisgyerek számára. Ebben az időszakban igazi felüdülést nyújthat a kicsik számára is egy finom, mézes gyömbér tea, sok-sok vitaminnal. A gyömbér és a gyömbér tea 10 hónapos kortól adható, ha kisgyermekünk immunrendszerét szeretnénk erősíteni vele. Vigyázat: túl meleg vagy túl erős gyömbér teát ne adjunk a gyerekeknek!

Gyömbér tea hol kapható?

A gyömbért bármelyik nagyobb élelmiszerboltban megvásárolhatjuk, az év bármelyik időszakában. A gyömbér tea filteres verziója ugyanígy, bármelyik nagyobb élelmiszer-áruház teaosztályán megtalálható, de megvásárolhatjuk azt gyógynövény szaküzletekben vagy a gyógyszertárban is.