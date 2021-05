Egy újabb oltás is eléérhető lehet a kamaszok számára: extrém hatékony a fiataloknál

A Moderna keddi tájékoztatása szerint nagyon hatékony a 12-17 éves korosztály körében is: az oltott gyermekek körében nem tapasztaltak tünetes megbetegedést, ami 100 százalékos hatékonyságot jelent.

Ennek alapján júniusban kezdeményezik is az amerikai gyógyszerengedélyeztetési hatóságnál, az FDA-nál, hogy a 12-17 éves korosztályban is megkaphassák a vészhelyzeti használatbavételi engedélyt. Amennyiben ezt megkapja, akkor az Amerikai Egyesült Államokban már két oltás is elérhető lesz a 12 év fölöttiek immunizálására.