Nyakunkon az indiai mutáns: ettől is megvédenek minket a hazai oltások?

Ismét tájékoztatott az Operatív Törzs. Müller Cecília országos tisztifőorvos beszámolója szerint még nem érte el az "indiai mutáns vírus" Magyarországot, ugyanakkor várhatóan nálunk is felüti majd a fejét.

Folyamatos a Sinopharm-vakcina elosztása: A szombaton érkezett 600 ezer kínai oltóanyag kiszállításra került még tegnap - mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos. Elmondása szerint a különböző variánsokkal szemben is hatékony lesz a kínai vakcina, de egyelőre még zajlanak a vizsgálatok ezen a téren.

Nagyon kedvezőek a tapasztalatok az online időpontfoglalással kapcsolatban a tisztifőorvos szerint, és egyben elhívta a fiatalok figyelmét, hogy ők is regisztráljanak. A WHO üzenete szerint senki nincs biztonságban, amíg mindenki biztonságban nincsen, ezért a saját egészségünk védelmén túl felelősek vagyunk másokért is - mondta Müller Cecília.

Az oltóbuszok már 62 településen jártak, és több mint 10 ezer főt be tudtak oltani.

Az indiai dupla mutáns nem ismer határokat, hazánkban még nem bukkant fel ugyan, de Svájcban már azonosították. A virológusok szerint jó hír, hogy az általunk használt ötféle vakcina az indiai mutációval szemben is védelmet nyújt.

Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese közölte, szombaton megnyitottak a teraszok, kerthelyiségek, kirívó szabályszegés azonban nem történt. Kedvezően hatott a szabálykövetésre a 11 órás kijárási tilalom kezdete is, ezután mindenkinek megköszönte az együttműködést az alezredes.