Koronavírus-járvány: hetvenen elhunytak, 3581 új azonosított fertőzött

Hetven beteg hunyt el, több mint három és félezer új fertőzöttet találtak, ezzel már ezerkilencszázhoz közelít a járvány hazai áldozatainak a száma. Jelenleg több mint hatvanezer aktív fertőzöttről tudnak a hatóságok, közel húsz és félezren pedig már meggyógyultak.

3581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 82 780 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu oldal. Elhunyt 70 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1889 főre emelkedett, 20 476-an pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 60 415 fő.

Az aktív fertőzöttek 25%-a, az elhunytak 32 %-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 4417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 313-an vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint a legtöbb fertőzöttet Budapesten azonosították (21462), ezt követi Pest megye (10168), majd Borsod-Abaúj-Zemplén (5282), Győr-Moson-Sopron (5247) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (4495).

A kormányzati portál felidézi: mától lépett életbe a szabályok szigorodása: már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni, azt csak az étel és ital fogyasztása idejére lehet levenni (bár a 444 cikke kiszúrta, hogy ahol le lehet ülni az asztalhoz, ott is). A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést, és ha valaki nem tartja be a szabályokat, azt megbüntetik.

