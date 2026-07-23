Évek óta szenvedő részvény lesz 2026 sikersztorija? Egy most felfutó iparág húzhatja fel az árfolyamot

A világ egyik legnagyobb cukorgyártója lehet a következő időszak egyik érdekes befektetési sztorija. A német Südzucker az elmúlt években a gyenge cukorpiaci környezet miatt nehéz időszakon van túl, ám több tényező is fordulatot hozhat a vállalat eredményeiben. Az energiaárak emelkedése, a bioetanol iránti kereslet növekedése, valamint a cukorpiac várható szűkülése egyaránt javíthatja a társaság kilátásait.

Az elmúlt évek gyenge teljesítménye után pozitív fordulat jöhet a német Südzucker üzletmenetében – véli az OTP Global Markets friss elemzésében. A világ egyik legnagyobb cukorgyártója és Európa vezető bioetanol-gyártója bekerült a cég Kedvelt részvényeinek listájára is, miután az elemzők szerint több tényező is a vállalat javára fordulhat a következő időszakban.

A szakemberek szerint elsősorban az etanolgyártási üzletág erősödése, az energiaárak emelkedése, valamint a cukorpiac várható változásai hozhatnak kedvezőbb időszakot a társaság számára. A közel-keleti konfliktus elhúzódása ismét megemelte az energiaárakat, ami a bioüzemanyagok árát is magasabban tarthatja. Emellett a mezőgazdasági termékek és a cukor árfolyamára is pozitív hatással lehetnek a geopolitikai és időjárási kockázatok.

Több lábon áll a német óriás

A Südzucker nem kizárólag cukorgyártással foglalkozik: a vállalat öt fő üzletágban van jelen. A cukorgyártás mellett speciális élelmiszereket, például fagyasztott és hűtött pizzákat, tésztás ételeket gyárt, emellett jelentős szereplő az etanol- és takarmánygyártásban, valamint keményítő- és gyümölcskészítmények előállításában is.

A társaság több mint 18 ezer munkavállalót foglalkoztat, és közvetlen, illetve közvetett módon 41,9 százalékos részesedéssel rendelkezik az osztrák AGRANA vállalatban, amely szintén cukor-, keményítő-, gyümölcstermék- és bioetanol-üzletágakban érdekelt.

Az OTP elemzése szerint éppen ez a diverzifikált üzleti modell jelenthet stabilitást a vállalat számára, ugyanakkor a csoportszintű eredményekre továbbra is jelentős hatással vannak a ciklikusan mozgó cukor- és etanolpiacok.

A cukorpiac húzta vissza az eredményeket

A Südzucker 2025 márciusától 2026 februárjáig tartó pénzügyi éve nem sikerült erősen, elsősorban a kedvezőtlen cukorpiaci környezet miatt. A vállalat EBITDA-ja 535 millió euró volt, amelynek felét a speciális termékek, további 30 százalékát pedig a gyümölcskészítmények adták.

A cukorgyártási üzletág ugyanakkor veszteséges lett: EBITDA-szinten mínusz 17 millió eurót termelt, míg működési eredmény szinten mínusz 177 millió eurós teljesítményt mutatott.

Hosszabb távon azonban jelentős ciklikusság látható a vállalat eredményeiben. Az OTP szerint a stabilabb üzletágak jellemzően 400–500 millió euró közötti EBITDA-t képesek termelni, míg az etanol- és cukorüzletág eredménye sokkal nagyobb kilengéseket mutat.

„Érdemes belegondolni abba például, hogy magasabb cukorárak mellett a cukorgyártási szegmens 714 millió eurós 2023-as EBITDA-ja önmagában nagyobb volt, mint amennyit tavaly az egész vállalat termelt” – írják az elemzők.

Már látszanak a javulás jelei

A vállalat első negyedéves eredményei már kedvezőbb képet mutattak. Bár az árbevétel éves összevetésben 4,4 százalékkal csökkent, az EBITDA több mint 40 százalékkal emelkedett, 96 millió euróról 135 millió euróra.

A javulás egyik fő oka az etanolgyártás kiugró teljesítménye volt. Az üzletág EBITDA-ja 4 millió euróról 24 millió euróra nőtt, annak ellenére, hogy az árbevétel csökkent a tervezett karbantartási munkálatok miatt.

Az elemzők szerint az etanolpiac kilátásai továbbra is kedvezőek lehetnek:

Az olajárak ismét megugrottak a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt, ami magasabban tarthatja a bioüzemanyagok árát is.

A társaság vezetése az idei évre 8,1–8,5 milliárd eurós árbevétellel számol, miközben az EBITDA várhatóan 480–680 millió euró között alakulhat. Ez a tavalyi évhez képest javulást jelenthet.

A cukorpiacon is jöhet fordulat

Bár a cukorgyártási üzletág továbbra is gyenge, az elemzők szerint több tényező is kedvező irányba mutathat. Egyrészt az etanol iránti kereslet növekedése csökkentheti a cukorgyártás számára elérhető alapanyag mennyiségét. Brazíliában, amely a világ legnagyobb cukortermelője, már látható ez a tendencia: miközben a cukortermelés 2 százalékkal csökkent, az etanolgyártás növekedett.

Másrészt az idei évben enyhén deficites lehet a globális cukorpiac: az előrejelzések szerint a termelés 192,6 millió tonna, míg a fogyasztás 194,1 millió tonna lehet.

Az időjárási kockázatok szintén befolyásolhatják az árakat. A cég elemzői szerint az erősebb El Niño jelenség egyes régiókban aszályt és alacsonyabb termést okozhat. Indiában például a júniusi csapadékmennyiség közel 40 százalékkal maradt el a hosszú távú átlagtól, ami azért fontos, mert az ország a világ második legnagyobb cukortermelője.

Nem kockázatmentes befektetés

Mint összegezték, a Südzucker részvényeinek értékeltsége jelenleg nem tekinthető magasnak. Az idei évre várt EBITDA középértékével számolva a vállalat EV/EBITDA mutatója 7,3 körül alakul.

Ugyanakkor a társaság adósságállománya jelentős: a nettó adósság 1,85 milliárd euró, ami az idei várható EBITDA alapján körülbelül 3,2-szeres nettó adósság/EBITDA aránynak felel meg.

Az OTP ugyanakkor kiemeli, hogy a vállalat likviditási helyzete stabil: 232 millió euró készpénzzel rendelkezik, emellett mintegy 1,5 milliárd eurónyi hitelkeret áll rendelkezésére. Az adósság lejárati szerkezete is kedvező, mivel a nagyobb tételek többsége 2030 után válik esedékessé.

Az elemzés szerint a legfontosabb kérdés továbbra is az lesz, hogy a cukor- és etanolpiaci ciklusok mikor fordulnak ismét a vállalat javára. Az OTP Global Markets várakozása szerint azonban a következő időszakban több tényező is támogathatja a Südzucker eredményének javulását.