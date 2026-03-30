Kedden zárul az idei lakásbiztosítási kampány, amelynek utolsó napjai hagyományosan kiugró érdeklődést hoznak.
Százmilliós kárt hagyott maga után a pusztító szélvihar: rengeteg magyar háztulajdonos érintett
Megemelkedtek a lakásbiztosítási kárbejelentések a múlt csütörtök óta tartó szélviharok miatt. Az orkán erejű, akár 100-120 kilométer/órát meghaladó széllökések hétvégén is tomboltak, elsősorban a Dunántúlon és az ország északkeleti részében okozva károkat.
A második legtöbb lakásbiztosítást kezelő társasághoz hétfő délig közel 1000 kárbejelentés érkezett a hétvégi szeles időjárás kapcsán, és továbbra is folyamatosan, nagy számban jelentik be ügyfeleik a károkat. Mivel a tapasztalatok szerint a bejelentések még a következő napokban is tömegével várhatók, így összességében a Groupama Biztosító a csütörtök óta tartó szélviharok vonatkozásában akár több ezres bejelentésre számít, melyek kárösszege elérheti a több száz milliós nagyságrendet.
A bejelentések legnagyobb számban Vas és Zala vármegyékből érkeztek – elsősorban Szombathelyről, Zalaegerszegről, Lentiből, Nagykanizsáról és Becsehelyről. A szélvihar sok helyen megbontotta a tetőket, vagy leszakított egyes épületelemeket, udvaron elhelyezett tárgyakat kapott fel és azt nekisodorva okozott kárt vagyontárgyakban. A helyenként orkán erejű szél fákat döntött ki, illetve udvaron lévő kerti pavilonokat, növényeket tépázott meg.
„Azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy minél előbb tegyék meg bejelentésüket, és erre elsősorban az egyszerű online felületünket ajánljuk. A helyreállítási munkálatok megkezdése előtt pedig készítsenek fényképeket a károkról, mert ez nagyban segítheti a gyors kárfelmérést és kifizetést” – hívta fel a figyelmet Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója.
A biztosítótársaság szakemberei folyamatosan végzik a károk felmérését. A bejelentett károkat gyorsított ütemben, gyakran már a szemle napján, vagy az azt követő napon kifizetik, nagyobb károknál pedig szükség esetén kárelőleget fizet a társaság. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy lehetővé tegye a még gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézést. A Groupama Biztosító hatékonyan – többek között videós kárszemlével – tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit.
Rémálommá vált a rollerhelyzet a magyar utakon: egyre több gyerek kerül kórházba súlyos sérülésekkel
Az e-rolleres balesetek száma ugrásszerűen megnőtt, és aggasztóan magas a súlyos, gyakran gyermekeket érintő sérülések aránya.
Kiderült, hol a legnagyobb a baj Magyarországon: ebben a térségben hatalmas pusztítást végzett az aszály
Az év első hónapjai már most komoly nehézségeket okoznak a növénytermesztőknek.
Figyelem! Alig egy hetük maradt a magyar lakástulajoknak, hogy ezt elintézzék: rengeteget spórolhatnak
Már csak alig több mint egy hét van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, a legnagyobb hajrá pedig még csak most kezdődik:
Egy-két évtizede még nem volt jellemző, hogy 65 év feletti ügyfeleknél a biztosítók érdemben vállalják az egészségügyi vagy életbiztosítási kockázatokat, mára viszont már látványosan bővült...
A MABISZ elnöke szerint a biztosítási díjak növekedése elkerülhetetlen, melyben a digitalizáció és az adóváltozások is szerepet játszanak.
Budapest teljes területére fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrség. Ez március 20-án 0 órakor kezdődik, és március 24-én 24 óráig tart.
Válás vagy haláleset után nemcsak a családi és jogi helyzet változik meg, hanem gyakran a lakásbiztosítás is kérdésessé válik.
Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel
Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak.
Súlyos milliókat bukhat a lakásán rengeteg magyar: így védik be most az otthonukat az élelmes tulajok
A lakásbiztosítási kampány első hetében a tavalyinál 7 százalékkal többen váltottak biztosítót - ez derül ki az egyik közvetítő friss adataiból.
Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen
Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik.
Hihetetlen ami kiderült a Debreceni CATL-gyár működéséről: ez a szerződés mégis hogyan születhetett meg?
Az aránytalanság különösen szembetűnő, ha más szakmák kötelező felelősségbiztosítási előírásaival vetjük össze a számokat.
A szombaton kitört közel-keleti háború miatt sok magyar utas rekedt külföldön, miközben az utasbiztosítások többsége nem nyújt fedezetet háborús vagy ahhoz hasonló helyzetekben.
A közel-keleti események miatt a Groupama Biztosító több száz ügyfele rekedt külföldön:
A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a "nem ajánlott úticélok" között.
Az iráni háború okozta légtérzár és járattörlések miatt magyarok ezrei ragadtak külföldön, elsősorban az Egyesült Arab Emírségekben.
Nagyon fontos tudnivalókat közölt az egyik biztosítási alkusz azoknak, akik most a háború által érintett országokban vannak.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
Több hazai biztosító is arról számolt be, hogy idén jóval több kátyúkár-bejelentés futott be az autósoktól. Van, ahol tízszeres emelkedést látnak.
A jegybank adatai alapján az éves díjak növekedése mindössze 1,8 százalék volt, ami részben a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók önkéntes díjkorlátozásának köszönhető.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.