Figyelem viharjelzés! Szélcsend a közeledő zivatarfront előtt.
Biztosítás

Százmilliós kárt hagyott maga után a pusztító szélvihar: rengeteg magyar háztulajdonos érintett

Pénzcentrum
2026. március 30. 19:33

Megemelkedtek a lakásbiztosítási kárbejelentések a múlt csütörtök óta tartó szélviharok miatt. Az orkán erejű, akár 100-120 kilométer/órát meghaladó széllökések hétvégén is tomboltak, elsősorban a Dunántúlon és az ország északkeleti részében okozva károkat.

A második legtöbb lakásbiztosítást kezelő társasághoz hétfő délig közel 1000 kárbejelentés érkezett a hétvégi szeles időjárás kapcsán, és továbbra is folyamatosan, nagy számban jelentik be ügyfeleik a károkat. Mivel a tapasztalatok szerint a bejelentések még a következő napokban is tömegével várhatók, így összességében a Groupama Biztosító a csütörtök óta tartó szélviharok vonatkozásában akár több ezres bejelentésre számít, melyek kárösszege elérheti a több száz milliós nagyságrendet.

A bejelentések legnagyobb számban Vas és Zala vármegyékből érkeztek – elsősorban Szombathelyről, Zalaegerszegről, Lentiből, Nagykanizsáról és Becsehelyről. A szélvihar sok helyen megbontotta a tetőket, vagy leszakított egyes épületelemeket, udvaron elhelyezett tárgyakat kapott fel és azt nekisodorva okozott kárt vagyontárgyakban. A helyenként orkán erejű szél fákat döntött ki, illetve udvaron lévő kerti pavilonokat, növényeket tépázott meg.

„Azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy minél előbb tegyék meg bejelentésüket, és erre elsősorban az egyszerű online felületünket ajánljuk. A helyreállítási munkálatok megkezdése előtt pedig készítsenek fényképeket a károkról, mert ez nagyban segítheti a gyors kárfelmérést és kifizetést” – hívta fel a figyelmet Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója.

A biztosítótársaság szakemberei folyamatosan végzik a károk felmérését. A bejelentett károkat gyorsított ütemben, gyakran már a szemle napján, vagy az azt követő napon kifizetik, nagyobb károknál pedig szükség esetén kárelőleget fizet a társaság. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy lehetővé tegye a még gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézést. A Groupama Biztosító hatékonyan – többek között videós kárszemlével – tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit.

Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #lakásbiztosítás #vihar #szél #időjárás #kár #viharkár #groupama #vas #zala megye

Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

