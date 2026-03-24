2026. március 24. kedd Gábor, Karina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Száraz, száraz, kiszáradt, barna pázsitfű. Göndör, sárga tömlővezetékkel. Illusztrálja a vízhiányt, a tömlővezeték-tilalmat, a hőhullámot és a szárazságot. A szabadban, egy napsütéses nyári napon.
Biztosítás

Kiderült, hol a legnagyobb a baj Magyarországon: ebben a térségben hatalmas pusztítást végzett az aszály

Pénzcentrum
2026. március 24. 19:26

Az év első hónapjai már most komoly nehézségeket okoznak a növénytermesztőknek. A januári havazás ellenére az idei évkezdet az egyik legszárazabbnak számít, miközben az elmúlt hetekben a nappali hőmérséklet gyakran elérte a 10 fokot. Emiatt a mezőgazdasági munkák a szokásosnál korábban indultak. A gazdák most elsősorban csapadékra várnak, mert a kijuttatott műtrágya száraz talajban kevésbé hasznosul.

A Groupama Biztosító adatai szerint a tavalyi évben az időjárási szélsőségek jelentős károkat okoztak. A mezőgazdasági kárkifizetések 39 százaléka aszályhoz köthető, 22 százalék jégesőhöz, 20 százalék viharhoz, 13 százalék pedig tavaszi fagyhoz. A fennmaradó 6 százalékot tűz és egyéb károk adták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A károk közel fele a kukoricát érintette, de jelentős veszteségek keletkeztek napraforgóban, repcében és almában is. Az őszi búza, a gyümölcsültetvények és a hüvelyes növények kisebb arányban szerepeltek a kárlistán.

A 2026-os év is aszállyal indult, a téli csapadék nem pótolta a hiányt. A leginkább érintett térségek között szerepel Békés vármegye, ahol a kárkifizetések 18 százaléka jelent meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 17 százalékkal követi, majd Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok következik.

Kapcsolódó cikkeink:

A magyar agrárium a GDP 2,8 százalékát adja, ami meghaladja az uniós 1,6 százalékos átlagot, mégis alacsony a növénybiztosítások aránya. A szakértők szerint érdemes minél korábban megkötni a biztosításokat, mert ezek az egész termelési évre vonatkoznak, és az állami kárenyhítési rendszerben is feltétel a meglétük.

A tapasztalatok szerint a természeti károk hosszabb távon is magas szinten maradhatnak. A biztosítók világszerte évek óta több mint 100 milliárd dollárt fizetnek ki ilyen események miatt. A növekedés mögött a klímaváltozás, az infrastruktúra terjeszkedése és a kockázatos területeken koncentrálódó vagyon áll. Európában tavaly főként a nyári viharok és jégesők okozták a legnagyobb károkat.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #groupama #klímaváltozás #mezőgazdaság #agrárium #jégeső #biztosítók #aszály #szélsőséges időjárás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:26
19:16
19:01
18:54
18:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 24. 16:57
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 24. 18:00
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor...
MEDIA1  |  2026. március 24. 16:36
2042-ig biztos a Telekom 5G-je: megújították a frekvenciasávot
A Magyar Telekom megállapodott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) a 2100 MHz-es frekve...
Holdblog  |  2026. március 24. 08:58
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem...
iO Charts  |  2026. március 23. 13:31
Apple (AAPL) részvény: ár, trend és kifulladó iPhone sztori
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
2026. március 24.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
