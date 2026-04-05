Friss! Megszólalt Orbán Viktor: mi folyik az ország déli határán? Helikopterek és katonák lepték el a terepet

Robbanószer‑gyanús eszközöket találtak a szerb–magyar gázvezeték közelében, ezért rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze a miniszterelnök – derült ki Orbán Viktor vasárnapi közléséből, miután Magyarkanizsa térségében egész nap rendőri és katonai egységek kutatták át a környéket.

Vasárnap kora reggel óta nagyszabású rendőri és katonai művelet zajlik a szerbiai Magyarkanizsa térségében, miután a hatóságok tiltott anyagok után kezdtek kutatni a létfontosságú infrastruktúrák közelében. A szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség, a katonai rendészet és a szerb hadsereg egységei közösen vizsgálják át a területet, amelyet több útszakaszon lezártak.

A műveletben a teljes helyi rendőri és katonai állomány részt vesz. A terepkutatást drónokkal, nyomkövető kutyákkal, hőkamerákkal, tűzszerész egységekkel és helikopteres légi felügyelettel támogatják. A hivatalos közlés szerint az akció célja olyan anyagok felderítése, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosságra vagy a környék stratégiai létesítményeire.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt a Facebookon számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel. Bejegyzése szerint a szerb hatóságok „pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket” találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra közelében. A miniszterelnök közölte: a nyomozás folyamatban van, és mára rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.