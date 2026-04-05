2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az orosz légierő Mil Mi-8AMTSH harci helikopterei parádés próba közben, Kubinka, Moszkvai terület, Oroszország.
Biztosítás

Friss! Megszólalt Orbán Viktor: mi folyik az ország déli határán? Helikopterek és katonák lepték el a terepet

Pénzcentrum
2026. április 5. 10:46

Robbanószer‑gyanús eszközöket találtak a szerb–magyar gázvezeték közelében, ezért rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze a miniszterelnök – derült ki Orbán Viktor vasárnapi közléséből, miután Magyarkanizsa térségében egész nap rendőri és katonai egységek kutatták át a környéket.

Vasárnap kora reggel óta nagyszabású rendőri és katonai művelet zajlik a szerbiai Magyarkanizsa térségében, miután a hatóságok tiltott anyagok után kezdtek kutatni a létfontosságú infrastruktúrák közelében. A szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség, a katonai rendészet és a szerb hadsereg egységei közösen vizsgálják át a területet, amelyet több útszakaszon lezártak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A műveletben a teljes helyi rendőri és katonai állomány részt vesz. A terepkutatást drónokkal, nyomkövető kutyákkal, hőkamerákkal, tűzszerész egységekkel és helikopteres légi felügyelettel támogatják. A hivatalos közlés szerint az akció célja olyan anyagok felderítése, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosságra vagy a környék stratégiai létesítményeire.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délelőtt a Facebookon számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel. Bejegyzése szerint a szerb hatóságok „pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket” találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra közelében. A miniszterelnök közölte: a nyomozás folyamatban van, és mára rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #gáz #rendőrség #biztonság #határ #szerbia #miniszterelnök #védelem #drón #orbán viktor #hadsereg

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 4. 06:50
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 4. 16:55
Napilapot és rádiókat vett a VIASAT tulajdonosának anyacége - a La Repubblica is hozzá kerül
A Viasat- és AXN-csatornákkal Magyarországon is érdekelt Antenna Group mögött álló K Group megvásáro...
Holdblog  |  2026. április 3. 10:37
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Mily...
ChikansPlanet  |  2026. április 3. 08:00
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid...
Összkép  |  2026. április 3. 01:31
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó átt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2
2 hónapja
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?
3
7 napja
Kedden végleg lejár a határidő: súlyos tízezreket bukik az a magyar ingatlantulajdonos, aki nem lép időben
4
1 hónapja
Új módszere van a budapesti betörőknek: így jutnak be nyom nélkül a biztonsági ajtókon is, bárki lakását kifoszthatják
5
2 hónapja
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referenciahozam
Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók által teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben