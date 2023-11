Színt vallottak az autósokat sújtó új sarcról: mégis jöhet a dugódíj?

Egy felmérés derítette ki, hogy a dugódíj elutasítottsága még mindig többségben van. Közben viszont már a kormányban sem mindenki zárja ki annak bevezetését.

Bár a kormány korábban egy törvényben tiltotta meg a dugódíj bevezetését, úgy tűnik, hogy az autósok egy része egyáltalán nincs ellene a gondolatnak - ez derült ki a Pulzus Kutató felméréséből. A válaszadók 40 százaléka egyáltalán nem támogatná, 27 százalékuk viszont azt mondta, hogy ha Budapesten is bevezetik, akkor más magyar nagyvárosokban is lenne értelme. További 16 százalék kizárólag Budapesten vezetné ezt be.

A dugódíjjal kapcsolatban érdekes módon még a kormányban is volt, aki nem teljesen elutasítóan beszélt. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban azt mondta, hogy ő személy szerint nem zárkózna el tőle egészen, de ahhoz, hogy bevezessék akár a fővárosban, akár másutt, még jó néhány feltételnek teljesülnie kell.