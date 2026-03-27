2026. március 27. péntek Hajnalka
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kia EV2
Autó

Beindult a Kia filléres e-autójának sorozatgyártása: meglepő áron debütál Magyarországon az EV2

Pénzcentrum
2026. március 27. 11:30

A Kia elindította az EV2 sorozatgyártását Európában: a zsolnai üzemben készülő új, belépő szintű elektromos SUV akár 453 kilométeres hatótávval rendelkezik, Magyarországon pedig 12 millió forint alatti induló árral jelent meg.

A Kia megkezdte az EV2 nevű tisztán elektromos modell sorozatgyártását a szlovákiai Zsolnán működő üzemében. Ez a márka második, Európában készülő elektromos autója az Kia EV4 után - közölte a vállalat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az EV2 a B-szegmensbe tartozó SUV, amelyet kétféle akkumulátorral kínálnak: egy 42,2 kWh-s és egy 61 kWh-s változattal. A gyártó közlése szerint a hatótáv a WLTP-szabvány szerint legfeljebb 317, illetve 453 kilométer lehet. A modell többféle töltési lehetőséget támogat, beleértve a DC gyorstöltést és az AC töltést is.

Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.

A jármű a kisebb szabadidő-autók közé tartozik, csomagtere legfeljebb 403 literes. A hátsó ülések mozgathatók és dönthetők, így a belső tér variálhatósága a kategóriaátlag fölé eshet. A modell digitális kijelzőkkel és vezetéstámogató rendszerekkel érkezik.

740 ezres kezdőbér, 13-14. havi fizu, filléres ebéd: így élnek a Kia gigagyárának melósai a szomszédban
EZ IS ÉRDEKELHET
740 ezres kezdőbér, 13-14. havi fizu, filléres ebéd: így élnek a Kia gigagyárának melósai a szomszédban
Óránként 65, évente 350 ezer autó gurul le a Kia zsolnai gyártósoráról. Exkluzív bejáráson vehettünk részt az üzemben, ahol 3800 ember mellett több mint 600 robot is dolgozik.

Az EV2 Magyarországon egyelőre egyféle hajtáslánccal, de két felszereltségi szinten jelent meg. Az e146 jelű rendszer az első kerekeket hajtja, 146,6 lóerős teljesítménnyel és 250 Nm nyomatékkal. Ehhez egy 42,2 kWh-s akkumulátor társul, amellyel a gyártó adatai szerint legfeljebb 317 kilométeres hatótáv érhető el vegyes üzemben.

Az alap Air kivitel listaára 11,999 millió forint, ugyanakkor céges vásárlók állami támogatással akár 8,399 millió forinttól is elérhetik. A magasabb felszereltségű Earth változat 12,599 millió forintról indul, jelenleg ez számít a csúcsverziónak, mivel sportosabb GT vagy GT-Line kivitel még nincs a kínálatban. Az extralistával együtt egy teljesen felszerelt EV2 ára is 15,5 millió forint alatt marad: a metálfényezés 200 ezer, míg a matt fényezés 500 ezer forintos felárat jelent.

Címlapkép: KIA
#autó #gyár #magyarország #elektromos autó #szlovákia #ár #autógyár #autógyártás #autópiac #újautó #kia #elektromobilitás #suv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:30
11:05
10:44
10:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 27.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
2026. március 27.
Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
2026. március 26.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 27. péntek
Hajnalka
13. hét
Március 27.
Színházi világnap
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
