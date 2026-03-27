Beindult a Kia filléres e-autójának sorozatgyártása: meglepő áron debütál Magyarországon az EV2

A Kia elindította az EV2 sorozatgyártását Európában: a zsolnai üzemben készülő új, belépő szintű elektromos SUV akár 453 kilométeres hatótávval rendelkezik, Magyarországon pedig 12 millió forint alatti induló árral jelent meg.

A Kia megkezdte az EV2 nevű tisztán elektromos modell sorozatgyártását a szlovákiai Zsolnán működő üzemében. Ez a márka második, Európában készülő elektromos autója az Kia EV4 után - közölte a vállalat.

Az EV2 a B-szegmensbe tartozó SUV, amelyet kétféle akkumulátorral kínálnak: egy 42,2 kWh-s és egy 61 kWh-s változattal. A gyártó közlése szerint a hatótáv a WLTP-szabvány szerint legfeljebb 317, illetve 453 kilométer lehet. A modell többféle töltési lehetőséget támogat, beleértve a DC gyorstöltést és az AC töltést is.

A jármű a kisebb szabadidő-autók közé tartozik, csomagtere legfeljebb 403 literes. A hátsó ülések mozgathatók és dönthetők, így a belső tér variálhatósága a kategóriaátlag fölé eshet. A modell digitális kijelzőkkel és vezetéstámogató rendszerekkel érkezik.

Az EV2 Magyarországon egyelőre egyféle hajtáslánccal, de két felszereltségi szinten jelent meg. Az e146 jelű rendszer az első kerekeket hajtja, 146,6 lóerős teljesítménnyel és 250 Nm nyomatékkal. Ehhez egy 42,2 kWh-s akkumulátor társul, amellyel a gyártó adatai szerint legfeljebb 317 kilométeres hatótáv érhető el vegyes üzemben.

Az alap Air kivitel listaára 11,999 millió forint, ugyanakkor céges vásárlók állami támogatással akár 8,399 millió forinttól is elérhetik. A magasabb felszereltségű Earth változat 12,599 millió forintról indul, jelenleg ez számít a csúcsverziónak, mivel sportosabb GT vagy GT-Line kivitel még nincs a kínálatban. Az extralistával együtt egy teljesen felszerelt EV2 ára is 15,5 millió forint alatt marad: a metálfényezés 200 ezer, míg a matt fényezés 500 ezer forintos felárat jelent.

