Meddig érvényes a műszaki vizsga? A műszaki vizsga feltételei, menete, időpontfoglalás, ára és minden tudnivaló egy helyen

A műszaki vizsga minden autótulajdonos számára kötelező adminisztrációs és anyagi teher, amivel bizonyos időközönként kénytelen szembenézni, és amitől sokan tartanak, hiszen váratlan költségeket jelenthet, ha a gépjármű nem felel meg az előírásoknak. Ebben a cikkben minden aktuális kérdést tisztázunk, ami egy autó műszaki vizsga kapcsán 2026-ban felmerülhet. Megmutatjuk, hogyan ellenőrizheted percek alatt a lejárati dátumot, mik a leggyakoribb buktatók, hogyan érdemes időpontot foglalni, és pontosan milyen iratokra lesz szükséged a zökkenőmentes ügyintézéshez. Bemutatjuk a teljes folyamatot, hogy a vizsgasoron már semmilyen meglepetés ne érjen.

Meddig érvényes a műszaki vizsga?

A gépjárműtulajdonosok számára a kérdés, amivel mindig tisztában kell lenniük, hogy pontosan meddig érvényes a műszaki vizsga, és mikor kell újra időpontot foglalniuk. A jogszabályi háttér személyautók esetében meglehetősen logikus, az érvényességi idő pedig alapvetően a jármű korától függ.

Új autók esetében: Ha egy vadonatúj autót gurítunk ki a szalonból, az első vizsga érvényessége a forgalomba helyezéstől számított 4 év.

Használt autók esetében: A negyedik évet követően a személygépkocsiknak már kétévente kell kötelezően megjelenniük a vizsgaállomáson.

Kivétel: Bizonyos járműkategóriák – például a taxik, a bérautók, a mentőautók, valamint a régebbi tehergépjárművek és buszok – esetében szigorúbb a szabályozás, nekik évente kell megújítaniuk az engedélyüket.

Hogyan ellenőrizhető a műszaki vizsga érvényessége?

Ha nem emlékszünk pontosan a dátumra, a műszaki vizsga érvényessége kétféleképpen is pillanatok alatt ellenőrizhető. A hagyományos és leggyorsabb módszer, ha egyszerűen megnézzük a forgalmi engedélyt. A dokumentum hátoldalán, az „Érvényességi idő” vagy a „Hatósági bejegyzések” rovatban találjuk a pontos év, hónap és nap megjelölést, valamint a vizsgaállomás hologramos matricáját.

Ma már azonban az sem jelent problémát, ha épp nincs nálunk az irat, vagy egy olyan autót szeretnénk leellenőrizni, amit meg akarunk vásárolni. Az állam által biztosított Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) segítségével,

az Ügyfélkapunkba belépve teljesen ingyenesen és online lekérdezhetjük bármely magyar rendszámú jármű adatait.

A rendszerben a rendszám megadása után nemcsak a műszaki vizsga lejárati dátumát láthatjuk, hanem a korábbi vizsgákon és az eredetiségvizsgálat során rögzített kilométeróra-állásokat és a fényképes dokumentációt is.

Mit tehetünk lejárt műszaki vizsga esetén? Létezik műszaki vizsga hosszabbítás?

Makacsul tartja magát egy városi legenda, miszerint a lejáratot követően még hetekig büntetlenül használhatjuk az autót, illetve hogy afféle hivatalos kiskapuként létező opció a műszaki vizsga hosszabbítás 30 nappal. Az igazság az, hogy nincs türelmi idő: a forgalmiban szereplő dátum lejárta után a jármű nem vehet részt a forgalomban. Ha a rendőr megállít, bírságra és a rendszám bevonására számíthatsz, baleset esetén pedig a biztosító is megtagadhatja a fizetést. Klasszikus értelemben vett műszaki vizsga hosszabbítás tehát nem létezik.

Ha már lejárt a vizsga, akkor se indulj el abban bízva, hogy a rövid úton nem futsz bele egy ellenőrzésbe, főleg mivel létezik teljesen legális és biztonságos megoldás is. Igényelj a kormányablakban egy 3 napig érvényes útvonalengedélyt. Ehhez a forgalmi engedélyre, a KGFB igazolására, a személyes irataidra és a vizsgaidőpont igazolására lesz szükséged.

Mik a sikeres műszaki vizsga feltételei 2026-ban?

A legtöbb autótulajdonos attól tart a leginkább, hogy a járműve váratlanul megbukik a vizsgasoron, ami azonnali forgalomból való kivonást és drága javíttatást von maga után. Ennek elkerülése érdekében elengedhetetlen tisztában lenni azzal, hogy pontosan mik a sikeres műszaki vizsga feltételei.

A jogszabályok szigorúak, a vizsgabiztosok pedig a közlekedésbiztonság érdekében nem hunyhatnak szemet a hibák felett.

A legfontosabb szempontok, amelyek alapján megvizsgálják a járművet, és amiknek kivétel nélkül meg kell felelnie:

Fékberendezés: Az autó fékrendszere megfelelően, egyenletesen és biztonságosan működik-e. Ahogy a forgalmi vizsga során is kritikus követelmény a biztonságos megállás, úgy a műszaki vizsgasoron is a görgős fékpad számít az egyik legszigorúbb, legfontosabb állomásnak.

Kormányzás, futómű, lengéscsillapítás: A műszeres vizsgálat során, a rázópadin azt ellenőrzik, hogy az autó kerekei, felfüggesztése és kormányszerkezete biztonságosan, kopás- és hibamentesen működik-e.

Gumiabroncsok állapota: a gumik kopása, profilmélysége és sértetlensége megfelel-e a biztonságos közlekedés feltételeinek.

Világítóberendezések: Minden lámpa (beleértve a rendszámtábla-világítást és a ködlámpákat is) megfelelően működik-e, egyaránt biztosítja-e a szükséges láthatóságot és látási viszonyokat.

Szélvédő és üvegezés: Az üvegek épek, tiszták és nem akadályozzák-e a kilátást. A fóliázások esetében kérik a hivatalos műbizonylatot.

Karosszéria és korrózió: Ép-e a jármű szerkezete, nincs-e rajta a biztonságot veszélyeztető rozsda vagy sérülés. A teherviselő elemeken (küszöbök, alváz, sárvédőívek) lévő átrozsdásodás szigorúan tiltott.

Kötelező tartozékok: Ellenőrzik, hogy a járműben megtalálhatók-e megfelelő állapotban az előírt felszerelések (pl. elakadásjelző háromszög, láthatósági mellény, B-típusú elsősegélycsomag).

Különleges járművek: Motor és utánfutó műszaki vizsga

A személyautók mellett a kétkerekűek és a vontatmányok ellenőrzése is specifikus szabályok szerint zajlik. A motor műszaki vizsga menete jellemzően gyorsabb, hiszen a zárt karosszéria és az utastér hiánya miatt kevesebb az átvizsgálandó alkatrész, a biztonsági elvárások azonban egy cseppet sem enyhébbek.Egy motorkerékpár műszaki vizsga során a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a fékrendszer állapotára, a gumiabroncsok profilmélységére és korára, a kormánycsapágyra, a teleszkópokra, valamint a láncszettre. A világítóberendezések mellett a kipufogórendszert is szigorúan ellenőrzik, a túlzott hangerejű, engedély nélküli „nyitott” kipufogók, illetve a hivatalos műbizonylat nélküli utólagos átépítések azonnali bukást vonnak maguk után.

Hasonlóan egyedi eljárást igényel az utánfutó műszaki vizsga is. Bár ezek a szerkezetek nem rendelkeznek saját hajtással, a közúti forgalom aktív résztvevőiként komoly balesetveszélyt rejtenek magukban, ha a karbantartásuk elmarad. Az ellenőrzés fókuszában a vonófej és a kapcsolószerkezet kopásmentes állapota, az alváz teherbírása, a rozsdásodás mértéke, valamint az elektromos csatlakozóaljzat és a lámpák hibátlan működése áll.

Előzetes átvizsgálás a műszaki vizsga előtt

Ha biztosra akarunk menni, a műszaki vizsga feltételei legkönnyebben úgy teljesíthetők, ha nem rögtön az éles hatósági vizsgára kérünk időpontot.

A magánszervizek és vizsgabázisok többsége kínál úgynevezett előzetes átvizsgálást.

Ennek során az autót a hivatalos vizsgával megegyező soron, ugyanazokkal a műszerekkel (fékpad, rázópad, emissziómérés) nézik át, de a folyamatot nem rögzítik az állami rendszerben. Ha az autónál hibát találnak, kapunk egy hibalistát és egy árajánlatot, de az autónk forgalmija érvényes marad (a lejárati dátumig), így elvihetjük még az éles műszaki vizsga előtt. Ha viszont egyből az éles hatósági vizsgán bukik meg a jármű, a vizsgabiztos köteles lekaparni a matricát, és az autó onnantól kezdve nem vehet részt a forgalomban.

A műszaki vizsga menete

A műszaki vizsga menete egy szigorúan szabályozott protokoll szerint zajlik, ami adminisztrációval együtt nagyjából egy-másfél órát vesz igénybe. A folyamat az okmányok leadása után a környezetvédelmi méréssel (emisszióvizsgálat) kezdődik. Itt a kipufogógáz károsanyag-tartalmát ellenőrzik; ha az autó ezen a ponton megbukik (például egy meghibásodott részecskeszűrő vagy katalizátor miatt), a további mechanikai ellenőrzést már meg sem kezdik.

Sikeres emissziómérés után az autó a próbapados szakaszra gurul, ahol a futóművet, a lengéscsillapítókat, és a fékhatást tesztelik a műszerek. Ezt az aknás vagy csápos emelős átvizsgálás követi: a vizsgabiztosok alulról átnézik az alvázat, ellenőrzik a korróziós nyomokat, majd a világítóberendezések és a kötelező tartozékok szemrevételezésével zárul a fizikai sor. A legvégén – sikeres vizsga esetén – a forgalmi engedély érvényesítése és a papírmunka következik.

Mennyibe kerül? A műszaki vizsga ára és hatósági díja 2026-ban

Sok autótulajdonost érhet kellemetlen meglepetés a kasszánál, ha nem tájékozódik előre az aktuális költségekről. A műszaki vizsga díja kapcsán alapvető különbséget kell tennünk a jogszabályban rögzített hatósági alapdíj és a magánszervizek által számlázott végösszeg között.

A 2025 februárjában életbe lépett emelés óta egy átlagos személyautó hatósági alapdíja 26 700 forint. Ugyanez a hatósági vizsgadíj motorkerékpárok esetében 7 200 forint, míg az összkerékhajtású járművek vizsgálata 6 700 forintos fix tételt jelent.

A szabadpiacon tapasztalható műszaki vizsga ára ugyanis az esetek többségében egy komplex csomagot takar: magában foglalja az éles tesztet megelőző állapotfelmérést, a műszeres mérések díját, valamint a szerviz saját munkadíját is. Emiatt a vizsgaállomásokon és független szervizekben a kasszánál fizetendő végösszeg személyautók esetében jellemzően 35 000 és 40 000 forint körül alakul.

Mivel a műszaki vizsga ára 2026-ban többek között a jármű kategóriájától és a választott állomás árképzésétől is nagymértékben függ, a Pénzcentrum átfogó cikke segít a 2026-os műszaki vizsga hatósági díjak, a vizsgaállomásokon tapasztalható árazási gyakorlatok és az áremelkedés labirintusában kiigazodni.

Milyen iratok kellenek a műszaki vizsga elvégzéséhez?

Hiába felel meg az autó technikailag minden előírásnak, a papírok hiánya meghiúsíthatja a folyamatot. Ezek az iratok mindenképpen kellenek a vizsgához:

Forgalmi engedély: Ebbe rögzítik az új érvényességi időt és ide kerül fel a hologramos matrica.

KGFB igazolás: Érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvény vagy befizetési bizonylat.

Személyi okmányok: Magánszemély esetén személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, lakcímkártya).

Cégautó esetén: Három hónapnál nem régebbi cégkivonat és az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya.

Műszaki vizsga meghatalmazás

Előfordulhat, hogy a tulajdonos elfoglaltsága miatt egy családtag, barát vagy éppen a szerelő viszi el az autót a vizsgasorra. Ebben az esetben a tulajdonosnak engedélyt kell adnia, hogy az adott személy helyette járjon el az ügyben, ehhez pedig egy műszaki vizsga meghatalmazás szabályszerű kitöltése elengedhetetlen. Kizárólag teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el, amely tartalmazza a tulajdonos és a meghatalmazott minden személyes adatát, a járműt azonosító rendszámot, valamint két tanú nevét, lakcímét és aláírását is.

A megfelelő meghatalmazás műszaki vizsga során történő bemutatása nélkül a vizsgabiztos köteles megtagadni az eljárás megkezdését, így ezt az iratot célszerű már az indulás előtt, akár többször is ellenőrizni.

Műszaki vizsga időpontfoglalás: Állami vizsgaállomás vagy magánszerviz?

A műszaki vizsga időpontfoglalás során két irány közül választhatunk: az autót egy állami vizsgabázisra vagy egy magánszervizbe visszük. A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) kirendeltségein végzett NKH műszaki vizsga legnagyobb vonzereje az alacsonyabb költség, mivel itt kizárólag a hatósági alapdíjat kell megfizetni.

A spórolásnak azonban ára van: az állami bázisokon nincs előzetes átvizsgálás, így a legkisebb hiba is azonnali bukást, az autó forgalomból történő kizárását jelenti.

Ezzel szemben a független magánszervizek magasabb összköltséggel dolgoznak, de az éles tesztet megelőző állapotfelméréssel garantálják, hogy ne érjenek minket váratlan, drága meglepetések.

Hogyan működik az NKH műszaki vizsga időpontfoglalás az állami portálon?

Ha az állami bázis mellett döntünk, az online NKH műszaki vizsga időpontfoglalás ma már gördülékenyen intézhetőa hivatalos Központi Időpontfoglaló Rendszerben. A folyamat rendkívül egyszerű, de a műszaki vizsga időpontfoglalás Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáson keresztül történő azonosításhoz kötött:

A belépést követően a „Közlekedésfelügyelet” menüpontot kell kiválasztani.

Ezt követően megkeressüka hozzánk legközelebb eső vizsgálóállomást.

Az ügykörnél a jármű kategóriájának megfelelő opciót (személyautóknál: „3,5 tonna alatti járművek időszakos vizsgálata”) kell bejelölni.

Az időpont kiválasztása után megadjuk a személyes adatainkat és a gépjárművel kapcsolatban kért adatokat, majd véglegesítjük a foglalást.

A kiválasztott ügykör alapján kiegészítő adatokat is kér a rendszer, amik nélkül nem foglalható le az időpont. Személygépkocsi esetében meg kell adnunk az alvázszámot, továbbá kép vagy PDF formátumban fel kell töltenünk a forgalmi engedélyt és a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat is - ezeket érdemes már a folyamat indítása előtt lefotózni.

Bármelyik utat is választod, nem árt jóval a lejárati dátum előtt elindítani a bejelentkezést, hiszen a szabad időpontok, különösen a népszerűbb állami vizsgabázisokon, gyorsan fogynak.