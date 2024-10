740 ezres kezdőbér, 13-14. havi fizu, filléres ebéd: így élnek a Kia gigagyárának melósai a szomszédban

Óránként 65, évente pedig 350 ezer autó gurul le a Kia zsolnai gyártósoráról, az itt készült Sportage és Ceed modelleket a világ 87 országába szállítják le - viszonyításképpen, itthon az Audi és a Mercedes gyártott összesen ennyi személyautót tavaly. A Pénzcentrum egy exkluzív bejáráson vehetett részt az üzemben, megnézhettünk párat a több mint 600 robotból, és valamelyest bepillantást nyerhettünk a dolgozók mindennapjaiba is. Képeket is mutatunk hatalmas komplexum működéséről! Emellett megtudtuk, a melósok átlagos fizetése átszámolva 960 ezer forint, de jogi és pszichológiai tanácsadás, és olcsó buszjárat is szerepel a juttatások között. Egy álláshirdetésből pedig az derül ki, hogy a kezdők hozzávetőleg 1850 eurót kapnak havonta (mostani árfolyamon kb. 740 ezer forint), az évenkénti béremelés mellett 13-14. havi fizetés és különböző bónuszok is járnak nekik, na meg ebéd 1 euróért a kantinban - igen, 400 forintért.

Jórészt helyi dolgozók, hatalmas robotok és meglepően jó koreai kaja a kantinban (van egyébként más is) - ez a Kia zsolnai gigagyára, a magyar határtól mintegy 200 kilométerre. A Pénzcentrum is bepillantást kaphatott a lakat alatt őrzött technológiába: komolyan, ameddig ott voltunk, be kellett zacskózni a mobilokat, a gyár saját fotósa kísérte végig a sajtós csoportot, aki tudja, miről lehet fényképet csinálni, és mi az, ami üzleti titok, nem szabad megmutatni.

A most 192 hektáros területű (majdnem 270 focipálya) üzemben 2006-ban indították be a termelést, ma már 28 hektárnyi épületben folyik az autógyártás. Itt készül a Sportage, valamint a Ceed modellcsalád, illetve négyféle motor is. Összességében a Kia több mint 2,3 milliárd eurót (mai árfolyamon több mint 921 milliárd forintot) invesztált a zsolnai gyárba, amely mára csúcskapacitáson működik, óránként 65 autó gurul le a gyártósorról 0-24, azaz durván 55 másodpercenként készül el egy Ceed, vagy Sportage, és mehet a minőségellenőrzésre - kivéve hétvégén, amikor nem autók készülnek, hanem karbantartás szokott folyni.

Így az éves kapacitás 350 ezer autó, amit tavaly le is hozott a zsolnai üzem, és 2024-re is legalább 343 ezer darabbal számolnak. Hogy el lehessen képzelni, ez mégis mekkora mennyiség, a három nagy magyarországi autógyár az alábbi számokat produkálta:

Azaz a Kia tavaly Zsolnán nagyjából annyi autót gyártott le, mint itthon a Mercedes és az Audi együttvéve.

A legyártott motorok száma tavaly lépte át a 7 milliót, idén nyáron pedig az ötmilliomodik autó gördult le a sorról. Egyébként, mint kiderült, a nagy SUV-őrület a zsolnai üzemet is elérte: 60 százalékban Sportage készül itt, és csak a kapacitás 40 százalékát adja a Ceed-család.

Érdekes, hogy tovább bontva, utóbbiból a kombi és a magasított xCeed dominál (durván 37,7%-a a teljes modelltermelésnek mindkettő, a kombiból kicsit több készül), ezeket követi a "sima" Ceed (21,7%), és végül a sportos ProCeed (10,8%). A gyárban hibrid és plug-in hibrid meghajtással is készítenek autókat, tavaly az összes legyártott modell 28 százaléka rendelkezett már valamilyen elektromos meghajtással.

A jövő év második felében a Ceed-ről átállnak az elektromos autókra, a slágermodell egy másik üzemben fog készülni - így pedig nem Európából fog érkezni hazánkba sem. De tudomásunk szerint a hazai márkaképviselet elég nagy készletet rendelt be az utolsó gyártásból, úgyhogy nem kell aggódnia a hosszabb szállítás miatt annak, aki Ceed vásárlásban gondolkodik 2025-ben.

A gyárban egyébként a 3800 alkalmazott mellett 616 darab robot is dolgozik: 9 gigantikus, robotizált présgép, 392 robot hegeszt és csavaroz fáradthatatlanul a karosszéria egységben, 120 a fényezőüzemben melózik, 16 az összeszerelő részlegen, illetve 79 gép dolgozik a motorgyártó egységben. Volt szerencsénk testközelből látni, ahogy az acélhengerekből (az alapanyag egy része Koreából, másik része Németországból jön) elképesztő gyorsasággal karosszériaelemek lesznek, amiket pikk-pakk a vázra is hegesztenek a robotok - nem csoda, tartani kell az óránként 65 elkészült autót.

A hús-vér munkások jelentős része a robotok üzemeltetőiből, karbantartóiból áll, illetve azokból, akik a gépek munkájának végkifejletét ellenőrzik - ha valami nem megfelelően sikerült, például egy karosszérián, azt emberi erővel javítják, ha lehet. Nehéz dolgokat nemigen kell emelgetni: még a szélvédőket is robotok rakják be, és az összeszerelt központi egységet is gép segítségével illesztik a helyére. Emberi szerelést csak a finomabb műveleteknél alkalmaznak, így például a fékrendszert vagy az üzemanyagtartályt és az akkupakkokat is a dolgozók rakják be a helyükre. A gyártástechnológia további részleteiről beszéljenek a fotók, és a képaláírások (katt a képre, galéria nyílik!):

Zsolnáról tavaly már a világ 87 országába szállították az autókat, a legnagyobb piac az Egyesült Királyság, Spanyolország és Németország - ez a három szívta fel a legyártott kocsik több mint harmadát.

960 ezres átlagfizetés és filléres ebéd a dolgozóknak

Mint a prezentáción elhangzott, a gyári dolgozók átlagos bére 2400 euró (mai árfolyamon kb. 960 ezer forint), és ebben nincs benne a vezetőség. Ez az alapbéren felül a műszakpótlékokból áll össze.

Emellett egyfajta cafeteria-elem, hogy az alkalmazottak a gyár éttermében 1 euróért vehetnek ebédet - igen, négyszáz forintért.

Valamint a környéken lakókat céges buszjárat szállítja munkába és haza, a költségek nagyjából harmadával kell a dolgozóknak hozzájárulnia ehhez, a maradékot a Kia állja nekik. Az úgynevezett harmónia szobákba rendszeresen masszőrök is érkeznek (a helyi egészségügyi iskola diákjai, szakmai gyakorlat), emellett jogi tanácsadást is igénybe vehetnek a dolgozók, és ha van rá igény, akkor pszichológussal is tudnak beszélgetni.

De hogy ne csak a sajtónak szervezett bejáráson elhangzottakra támaszkodjunk, megnéztünk egy álláshirdetést is, amelyben az összeszerelő részlegre keresnek dolgozókat - három műszakba. A végzettségi elvárásoknál az szerepel, hogy középiskolai ipari iskola, vagy szakmunkásképzőben elvégzett autószerelő, javító, gép- és berendezés-technikus, autóvillamossági szerelő, elektrotechnikus, szerszámkészítő és egyéb hasonló összeszerelési területeken végzett képzés (azaz középiskolai végzettség szakmai oklevéllel vagy érettségivel). A termelési szektorban szerzett tapasztalat előny, ahogy a kézügyesség, tanulási hajlandóság, felelősségtudat is.

A munkavégzés 7,5 órás (reggeli, éjszakai, délutáni műszak). Az alapbér 1311 eurótól indul (kb. 524 ezer forint), de magasabb is lehet tapasztalattól függően, az első ledolgozott hónap után legalább 1344 euróra (azaz kb. 537 ezer forintra) emelkedik. A hirdetés szerint ezen felül a délutáni műszak 0,4 euró/órát jelent (kb. 160 Ft), az éjszakai műszak pótléka pedig 2,2 euró/óra (azaz kb. 880 Ft). Összességében a hirdetés szerinti "javasolt" kezdőbér 1850 euró havonta, ami hozzávetőleg 740 ezer forint.

Emellett a pénzbeli juttatások közé sorolták még:

garantált béremelés + évenkénti újraértékelés,

13. havi fizetés (az alapbér 75%-a),

14. havi fizetés (az alapbér 150%-a),

személyes értékelés alapján jutalom az alapbér akár 15%-áig,

negyedéves termelési bónusz akár 320 euró (kb. 128 ezer forint) összegben,

a fentebb már említett ebéd 1 euróért, vagy étkezési kártyára jóváírt támogatás,

és a szintén már kitárgyalt vállalati buszjárat (a költségek 70%-át a munkáltató, 30%-át a munkavállaló fizeti).

Szerettük volna összehasonlítani ezt az ajánlatot a hazai gyárak által kínált lehetőségekkel, de a hivatalos oldalakon talált álláshirdetésekben az Audi-BMW-Mercedes-Suzuki négyes egyikénél sem tüntettek fel konkrét összegeket a fizetésekre, bónuszokra vonatkozóan.

