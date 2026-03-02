Újabb díjat zsebelt be Szoboszlai: egyre közelebb az Aranylabda?

A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja. A magyar válogatott csapatkapitánya ebben a szezonban már másodszor érdemelte ki az elismerést.

A Liverpool középpályása az angol bajnokság 25. fordulójában, február 8-án villant meg. Mintegy 27 méterről végzett el szabadrúgást, a tökéletesen helyezett labda pedig a kétfős sorfalat megkerülve a bal kapufáról vágódott a hálóba. A lövésre Gianluigi Donnarumma mozdulni sem tudott.

Bár a 74. percben született góllal csapata vezetést szerzett, a győzelmet végül nem sikerült kiharcolniuk. A City a hajrában fordított, Szoboszlait pedig a mérkőzés végén kiállították. A gólt itt megmutatjuk:

A szavazatok 35 százalékát megszerző játékosnak nem ez az első ilyen sikere a mostani idényben. Augusztus végén a másik bajnokesélyes, az Arsenal kapuját vette be hasonlóan látványos módon, amit akkor szintén a hónap legszebb találatának választottak.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA