2025. szeptember 6. szombat Zakariás
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
biciklizés Vancouver városában egy e-bike-on, akkumulátorral működő ingázó kerékpárral
Kvíz

Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 18:02

Biciklisták, figyelem! Hamarosan élesednek az új kerékpáros KRESZ szabályok, amelyek számos ponton érintik a magyar kerékpárosok közlekedési lehetőségeit, beleértve a kerékpár sebességhatárt, az alkoholfogyasztást és a kerékpáros utasszállítást is. Ha te is kerékpárral jársz, mindenképp tudnod kell a helyes válaszokat a biciklis KRESZ tervezetre vonatkozó kérdéseinkre: töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mennyire naprakész a tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!

1/10 kérdés
Mennyi a lesz a tervezet szerint a biciklis sebességhatár lakott területen belül a kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon?
10 km/h
40 km/h
5 km/h
25 km/h
2/10 kérdés
Hány éves korig lesz a tervezet szerint kötelező a kerékpárosoknak bukósisakot viselniük?
12 év
14 év
18 év
8 év
3/10 kérdés
Mi a kerékpáros KRESZ tervezet esetében a 10/10-es szabály jelentése?
a zebra előtt 10 méterrel le kell szállniuk a bicikliről és onnantól tolniuk kell azt
egyszerre legfeljebb 10 kerékpáros haladhat át a zebrán, 10 km/h sebességgel
a zebra 10 méteres körzetében legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhatnak
legalább 10 km/h sebességgel hajthat át kerékpáros a zebrán, mert neki van elsőbbsége
4/10 kérdés
Mekkora oldaltávolságot kell tartania egy autósnak 50 km/h sebességig a kerékpárostól az új KRESZ bevezetését követően?
1 méter
2 méter
1,5 méter
0,5 méter
5/10 kérdés
Mi az, ami tilos lesz egy kerékpárosnak az új KRESZ szabályok értelmében?
jobbról előresorolni a dugóban
felhajtani a járdára
használni az úttest jobb szélén a vegyes sávot
világítás nélkül haladni sötétben
6/10 kérdés
Hány utast szállíthat egy felnőtt biciklis az új KRESZ-tervezet szerint?
egy 10 évnél fiatalabb gyermeket
nem szállíthat emberi utast, kizárólag állatot
egy másik felnőttet
két 10 évnél fiatalabb gyermeket
7/10 kérdés
Hány fős kerékpáros csoport haladhat lakott területen kívül bolyban, azaz nem egymás mögött, hanem mellett is az új szabályok érvénybe lépését követően?
12-24 fő
1-3 fő
10-30 fő
4-12 fő
8/10 kérdés
Mekkora légalkohol szintig nem büntetik majd az alkoholt fogyasztó kerékpárosokat?
0,8 milligramm/liter
0,0 milligramm/liter
0,2 milligramm/liter
0,4 milligramm/liter
9/10 kérdés
Várhatóan legfeljebb hány, 10 évnél fiatalabb gyermek szállítható kerékpáros utánfutóval?
4
6
10
2
10/10 kérdés
Mekkora maximális sebességgel haladhat majd egy sisakot viselő kerékpáros lakott területen kívül?
30 km/h
40 km/h
50 km/h
70 km/h
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #kerékpár #kresz #kerékpárút #sport #szabályozás #szabályok #biciklis #kvíz #kerékpárosok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:16
17:03
16:04
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
2025. szeptember 5.
Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 6. szombat
Zakariás
36. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
2 hete
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
4
4 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
5
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 16:04
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 15:01
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
Agrárszektor  |  2025. szeptember 6. 16:31
Ilyen is ritkán van: Kelet-Magyarországra is jön eső