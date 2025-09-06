Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Biciklisták, figyelem! Hamarosan élesednek az új kerékpáros KRESZ szabályok, amelyek számos ponton érintik a magyar kerékpárosok közlekedési lehetőségeit, beleértve a kerékpár sebességhatárt, az alkoholfogyasztást és a kerékpáros utasszállítást is. Ha te is kerékpárral jársz, mindenképp tudnod kell a helyes válaszokat a biciklis KRESZ tervezetre vonatkozó kérdéseinkre: töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mennyire naprakész a tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz! 1/10 kérdés Mennyi a lesz a tervezet szerint a biciklis sebességhatár lakott területen belül a kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon? 10 km/h 40 km/h 5 km/h 25 km/h Következő kérdés 2/10 kérdés Hány éves korig lesz a tervezet szerint kötelező a kerékpárosoknak bukósisakot viselniük? 12 év 14 év 18 év 8 év Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a kerékpáros KRESZ tervezet esetében a 10/10-es szabály jelentése? a zebra előtt 10 méterrel le kell szállniuk a bicikliről és onnantól tolniuk kell azt egyszerre legfeljebb 10 kerékpáros haladhat át a zebrán, 10 km/h sebességgel a zebra 10 méteres körzetében legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhatnak legalább 10 km/h sebességgel hajthat át kerékpáros a zebrán, mert neki van elsőbbsége Következő kérdés 4/10 kérdés Mekkora oldaltávolságot kell tartania egy autósnak 50 km/h sebességig a kerékpárostól az új KRESZ bevezetését követően? 1 méter 2 méter 1,5 méter 0,5 méter Következő kérdés 5/10 kérdés Mi az, ami tilos lesz egy kerékpárosnak az új KRESZ szabályok értelmében? jobbról előresorolni a dugóban felhajtani a járdára használni az úttest jobb szélén a vegyes sávot világítás nélkül haladni sötétben Következő kérdés 6/10 kérdés Hány utast szállíthat egy felnőtt biciklis az új KRESZ-tervezet szerint? egy 10 évnél fiatalabb gyermeket nem szállíthat emberi utast, kizárólag állatot egy másik felnőttet két 10 évnél fiatalabb gyermeket Következő kérdés 7/10 kérdés Hány fős kerékpáros csoport haladhat lakott területen kívül bolyban, azaz nem egymás mögött, hanem mellett is az új szabályok érvénybe lépését követően? 12-24 fő 1-3 fő 10-30 fő 4-12 fő Következő kérdés 8/10 kérdés Mekkora légalkohol szintig nem büntetik majd az alkoholt fogyasztó kerékpárosokat? 0,8 milligramm/liter 0,0 milligramm/liter 0,2 milligramm/liter 0,4 milligramm/liter Következő kérdés 9/10 kérdés Várhatóan legfeljebb hány, 10 évnél fiatalabb gyermek szállítható kerékpáros utánfutóval? 4 6 10 2 Következő kérdés 10/10 kérdés Mekkora maximális sebességgel haladhat majd egy sisakot viselő kerékpáros lakott területen kívül? 30 km/h 40 km/h 50 km/h 70 km/h Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK