Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni
Autó

Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni

Pénzcentrum
2026. január 12. 09:01

Magyar árat kapott az autó, amellyel a Kia hosszú évek után leváltja a Ceedet: a K4-ből a hazai piacon egyelőre az ötajtós változat érhető el, a kombi várhatóan áprilisban érkezik, a modell Mexikóban készül. Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke korábban a Pénzcentrumnak arról beszélt: az új logisztikai útvonal rövidebb ugyan a koreainál, de a zsolnai gyártáshoz képest nagyobb készletezést igényel.

Magyarországi árat kapott a Kia legújabb modellje, a K4, amely a Ceed-et váltja le a márka kínálatában - nem teljesen a magasított xCeed megmarad, de a kombi és a hatchback már kikerült a kínálatból. Korábbi interjúnkban Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke az új modell kapcsán arról beszélt, mialatt a Ceed csak Európában volt kapható - és a zsolnai gyárban készült -, addig a K4 már egy globális termék, azaz a világ minden piacán elérhető - az ötajtós és a kombi érkezik Európába, a szedán változat nem.

Egyelőre csak az ötajtós K4 érhető el a hazai kínálatban, az elnök szerint a kombi áprilisban fog megérkezni. Az autók a Kia mexikói gyárában készülnek, amely új helyzetet teremt, ugyanis onnan még nem kapott kocsikat az európai piac.

Ez egy új logisztikai útvonal lesz, de valamivel rövidebb a koreainál – a szállítmánynak nem kell megkerülnie a fél világot, csak egy óceánon kell átkelni, hamarabb megérkeznek a hajók. Nyilván azért így nem érkezhet meg olyan gyorsan Magyarországra a K4, mint ahogy a Ceed jött Zsolnáról, így nagyobb készletet kell majd tartanunk belőle

- magyarázta Nagy Norbert, akivel arról is beszélgettünk, mekkora kihívás egy már bejáratott modellnevet lecserélni egy teljesen újra. Szerinte ez kétélű fegyver, korábban például a Toyota is megégette magát egy átnevezéssel, de úgy látja a Kia esetében ez nem fog gondot okozni - főleg, mert a Ceed-et is javarészt céges flottáknak értékesítették, ezeknek az ügyfeleknek pedig könnyebb bemutatni az újdonságot.

Mennyibe kerül a Kia K4 Magyarországon?

A konfogurátor szerint a kínálat alapját a 115 T-GDI hajtáslánc adja, amelyhez hatfokozatú manuális sebességváltó társul. Az orrban egy háromhengeres, 1,0 literes benzinmotor dolgozik, 115 lóerős maximális teljesítménnyel és 200 newtonméteres nyomatékkal. Ez a verzió itthon Silver, Gold és Platinum felszereltségi szinteken érhető el. A belépőár 9 723 500 forint, a Gold kivitelért 10 473 500 forintot, míg a Platinumért 10 873 500 forintot kell fizetni.

Hasonló a helyzet a hétfokozatú, duplakuplungos DCT váltóval szerelt, szintén 1,0 literes motorral hajtott kivitel esetében is, amely már hivatalosan lágy hibridként szerepel a kínálatban. Ennek listaára Silver felszereltséggel 10 463 500 forint, Gold szinten 11 213 500 forint, Platinum kivitelben pedig 11 613 500 forint.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A 150 T-GDI elnevezésű hajtáslánc különlegessége, hogy egyedüliként mind a négy felszereltségi szinttel megrendelhető. A hétfokozatú DCT váltó itt is alapértelmezett, ám a hajtásról már egy négyhengeres, 1,6 literes benzinmotor gondoskodik, 150 lóerős teljesítménnyel. Silver csomaggal 11 145 000 forinttól érhető el, Gold kivitelben 11 745 000 forintról indul, a Platinum minimumára 12 145 000 forint, míg a GT-Line csúcsfelszereltség legalább 13 245 000 forintba kerül.

A jelenlegi paletta tetején a 180 T-GDI áll, amely ugyanarra a négyhengeres, 1,6 literes erőforrásra épül, ám ebben az esetben a csúcsteljesítmény már 180 lóerő. Ez a változat Silver és Gold felszereltséggel nem rendelhető, kizárólag Platinum és GT-Line kivitelben érhető el. A Platinum listaára 12 428 000 forint, míg a GT-Line esetében 13 528 000 forintról indul az árazás. A gyártó ígérete szerint a kínálat a későbbiekben egy full hibrid változattal is bővül.

Címlapkép: https://www.press-eu.kia.com
Címlapkép: Getty Images
#autó #árak #magyarország #autógyár #új autó #autóvásárlás #autópiac #kia #hibridautó #mexikó

