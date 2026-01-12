Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni
Magyar árat kapott az autó, amellyel a Kia hosszú évek után leváltja a Ceedet: a K4-ből a hazai piacon egyelőre az ötajtós változat érhető el, a kombi várhatóan áprilisban érkezik, a modell Mexikóban készül. Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke korábban a Pénzcentrumnak arról beszélt: az új logisztikai útvonal rövidebb ugyan a koreainál, de a zsolnai gyártáshoz képest nagyobb készletezést igényel.
Magyarországi árat kapott a Kia legújabb modellje, a K4, amely a Ceed-et váltja le a márka kínálatában - nem teljesen a magasított xCeed megmarad, de a kombi és a hatchback már kikerült a kínálatból. Korábbi interjúnkban Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke az új modell kapcsán arról beszélt, mialatt a Ceed csak Európában volt kapható - és a zsolnai gyárban készült -, addig a K4 már egy globális termék, azaz a világ minden piacán elérhető - az ötajtós és a kombi érkezik Európába, a szedán változat nem.
Egyelőre csak az ötajtós K4 érhető el a hazai kínálatban, az elnök szerint a kombi áprilisban fog megérkezni. Az autók a Kia mexikói gyárában készülnek, amely új helyzetet teremt, ugyanis onnan még nem kapott kocsikat az európai piac.
Ez egy új logisztikai útvonal lesz, de valamivel rövidebb a koreainál – a szállítmánynak nem kell megkerülnie a fél világot, csak egy óceánon kell átkelni, hamarabb megérkeznek a hajók. Nyilván azért így nem érkezhet meg olyan gyorsan Magyarországra a K4, mint ahogy a Ceed jött Zsolnáról, így nagyobb készletet kell majd tartanunk belőle
- magyarázta Nagy Norbert, akivel arról is beszélgettünk, mekkora kihívás egy már bejáratott modellnevet lecserélni egy teljesen újra. Szerinte ez kétélű fegyver, korábban például a Toyota is megégette magát egy átnevezéssel, de úgy látja a Kia esetében ez nem fog gondot okozni - főleg, mert a Ceed-et is javarészt céges flottáknak értékesítették, ezeknek az ügyfeleknek pedig könnyebb bemutatni az újdonságot.
Mennyibe kerül a Kia K4 Magyarországon?
A konfogurátor szerint a kínálat alapját a 115 T-GDI hajtáslánc adja, amelyhez hatfokozatú manuális sebességváltó társul. Az orrban egy háromhengeres, 1,0 literes benzinmotor dolgozik, 115 lóerős maximális teljesítménnyel és 200 newtonméteres nyomatékkal. Ez a verzió itthon Silver, Gold és Platinum felszereltségi szinteken érhető el. A belépőár 9 723 500 forint, a Gold kivitelért 10 473 500 forintot, míg a Platinumért 10 873 500 forintot kell fizetni.
Hasonló a helyzet a hétfokozatú, duplakuplungos DCT váltóval szerelt, szintén 1,0 literes motorral hajtott kivitel esetében is, amely már hivatalosan lágy hibridként szerepel a kínálatban. Ennek listaára Silver felszereltséggel 10 463 500 forint, Gold szinten 11 213 500 forint, Platinum kivitelben pedig 11 613 500 forint.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A 150 T-GDI elnevezésű hajtáslánc különlegessége, hogy egyedüliként mind a négy felszereltségi szinttel megrendelhető. A hétfokozatú DCT váltó itt is alapértelmezett, ám a hajtásról már egy négyhengeres, 1,6 literes benzinmotor gondoskodik, 150 lóerős teljesítménnyel. Silver csomaggal 11 145 000 forinttól érhető el, Gold kivitelben 11 745 000 forintról indul, a Platinum minimumára 12 145 000 forint, míg a GT-Line csúcsfelszereltség legalább 13 245 000 forintba kerül.
A jelenlegi paletta tetején a 180 T-GDI áll, amely ugyanarra a négyhengeres, 1,6 literes erőforrásra épül, ám ebben az esetben a csúcsteljesítmény már 180 lóerő. Ez a változat Silver és Gold felszereltséggel nem rendelhető, kizárólag Platinum és GT-Line kivitelben érhető el. A Platinum listaára 12 428 000 forint, míg a GT-Line esetében 13 528 000 forintról indul az árazás. A gyártó ígérete szerint a kínálat a későbbiekben egy full hibrid változattal is bővül.
Címlapkép: https://www.press-eu.kia.com
Brutális szigorítás élesedett: milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra, nagyon könnyű belefutni
Az 50 km/órát meghaladó sebességtúllépés már bűncselekménynek számít, akár szabadságvesztéssel és milliós nagyságrendű bírsággal.
2025-ben ismét nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma.
Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott.
Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar
Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik.
Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!
Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, mivel az 150 kilométerrel rövidebb lesz.
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni
A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4%-os drágulást jelent éves szinten.
A minisztérium ígéretet tett arra, hogy a március 1-ig rendelkezésre álló időben felülvizsgálják a drasztikus útdíjemelésről szóló döntést.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba.
A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból.
Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre.
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel, de hamar eloltották.
Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt...
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában..
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,