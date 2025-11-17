2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
elegant man refuel at the gas station
Autó

Kiderült, ennyit jelent egy tankolásnál az adóemelés elhalasztása: mire számíthatunk a benzinkutakon januártól?

Pénzcentrum
2025. november 17. 14:02

Durván 9 forintot jelent kiterenként az, hogy a kormány elhalasztja az üzemanyagok januári jövedékiadó-emelését.

Orbán Viktor hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány fél évvel elhalasztja az üzemanyagok jövedékiadó-emelését. A januárra tervezett drágulás így csak a választások után, júliusban lép életbe.

A növelést a kormány által bevezetett inflációkövető adóemelési rendszer indokolta volna, amely szerint az adók minden év január elsején az előző júliusi infláció mértékével nőnek - most ez 4,3 százalék lett volna.

A halasztás konkrét számokban azt jelenti, hogy a 95-ös benzin jövedéki adója 201,68 forintról 210,35 forintra, míg a gázolajé 188,93-ról 197,05 forintra emelkedett volna - számolta ki a Telex. Ez literenként 8,67, illetve 8,12 forintos drágulást jelentett volna, egy 50 literes tankolásnál 433, illetve 406 forint többletet. Heti egy tankolással számolva a halasztás fél év alatt nagyjából 10-11 ezer forint megtakarítást eredményez egy autósnak.
Címlapkép: Getty Images
