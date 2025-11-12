Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
Kifakadt az Erste-vezér: páratlan csapás ez a mostani banki különadó nekünk
Az Erste Bank vezetése váratlan csapásként értékeli a bankok extraprofitadójának bejelentett duplázását, amely jelentősen átírja a pénzintézet pénzügyi terveit. Jelasity Radován elnök-vezérigazgató szerint az intézkedés komoly kérdéseket vet fel a magyarországi gazdasági környezet kiszámíthatóságával kapcsolatban.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése a bankok extraprofitadójának megemeléséről. A pénzintézet vezetése szerint ez alapjaiban írja át a következő évekre vonatkozó pénzügyi terveiket.
"Az összes bankhoz hasonlóan az utóbbi pár hetet azzal töltöttük el, hogy összeraktuk a 2026-os, 2027-2029-es terveket. Ez természetesen drasztikusan megváltoztatja a pénzügyi helyzetünket a következő években" – nyilatkozta Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója a HVG-nek.
A bank vezetője hangsúlyozta, hogy a bejelentés teljesen váratlanul érte őket, miközben a csökkenő alapkamat miatt épp a banki terhek mérséklődésére számítottak. "Derült égből villámcsapás volt, még fel kell fognunk, hogy ez mit jelent" – fogalmazott.
Jelasity visszautasította azt a kormányzati álláspontot, miszerint a bankszektornak extraprofitja lenne, és kiemelte, hogy nem a bankok miatt van recesszió közeli helyzetben az ország. "Egy ilyen jelentős adóemelés után intézménytől függően mindenkinek újra kell gondolnia, nemcsak azt, hogy milyen módon jelentik be, hanem azt is, hogy ez mit jelent a jövőre nézve, mennyire lehet stabilan tervezni Magyarországon" – hangsúlyozta.
Az Erste számára az extraprofitadó duplázása közel 20 milliárd forintos többletterhet jelent. A bank vezetője megerősítette, hogy előzetes egyeztetés nem történt a pénzintézettel, a bejelentésről a sajtóból értesültek, és véleménye szerint a többi bank is hasonlóan meglepődött.
A versenyképességgel kapcsolatban Jelasity megjegyezte, hogy az intézkedés hátrányosan érinti a bankszektort, miközben előnyt jelent azoknak a piaci szereplőknek, akik nem rendelkeznek aktív banki licenccel, így nem kell megfizetniük ezt az adót.
Harmati László vezérigazgató-helyettes hozzátette, hogy jó lenne egyszer piaci alapon, túlszabályozás nélkül látni, mire képes a bankszektor. Nemcsak a különadókat és a bankadót említette problémaként, hanem a folyamatosan változó banki és hitelezési szabályozást is.
