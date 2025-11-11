2025. november 11. kedd Márton
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. június 3.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. június 3-án. A kormány a múlt héten döntött egy új gyorsvasúti kapcsolat kiépítésérõl a Liszt Ferenc Nem
Gazdaság

Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány

Pénzcentrum
2025. november 11. 08:37

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt. A döntést a vártnál gyengébb gazdasági növekedéssel és a gazdaságot támogató intézkedésekkel indokolta - írta meg a Világgazdaság.

A kormány sem idén, sem jövőre nem csökkenti a költségvetési hiányt, ehelyett a költségvetés stabilitása érdekében megemeli a bankadót - jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető emlékeztetett, hogy korábban három célt tűzött ki: a hiány évenkénti csökkentését, az államadósság fenntartható mozgását és az EDP-eljárásnak való megfelelést. A tervek módosítását részben azzal indokolta, hogy a gazdaság idén csak 0,5 százalékkal, jövőre pedig 3,1 százalékkal növekszik.

A költségvetési hiányt a korábbi 4,1 százalékos terv helyett 5 százalékra emeli a kormány, és jövőre is ezen a szinten tartaná. A pénzforgalmi hiány az eddigi 4774 milliárdról 5055 milliárd forintra, 2026-ban pedig 5445 milliárd forintra növekszik. A magasabb finanszírozási igény miatt 2026 elején devizakötvény-kibocsátásra lesz szükség.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az alacsonyabb növekedés nem a fogyasztási oldalon, hanem a vállalatoknál jelentkezik, amelyek profitrátája az utóbbi időben jelentősen csökkent. A miniszter bejelentette azt is, hogy 2026-ban a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíjból egyheti összeget kapnak meg. Szerinte ezek az intézkedések jelentős eredménynek számítanak a jelenlegi, növekedés nélküli gazdasági környezetben.

Az államadósság a tervek szerint nem módosul, jövőre és azt követően is 73,5 százalékos marad a GDP arányában. Nagy Márton nem tart attól, hogy a hitelminősítők negatívan értékelnék a döntést, mivel például a Moody's eddig is 5 százalékos költségvetési hiányt prognosztizált.

A hiánycél betartása érdekében a kormány két intézkedést vezet be: egyrészt zárolja a 190 milliárd forintos általános tartalékot, másrészt jelentősen megemeli a bankadót. A miniszter szerint a bankok jövedelmezősége kiemelkedően magas, tőkearányos megtérülésük 18-19 százalékos, az adózás utáni eredményük várhatóan meghaladja az 1500 milliárd forintot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A bankadó kulcsai a következőképpen változnak: a 20 milliárd forintot meg nem haladó rész esetében a jelenlegi 7 százalék helyett 10 százalék lesz, a 20 milliárd forint feletti résznél pedig a 18 százalék helyett 30 százalékra emelkedik. Ezzel párhuzamosan az állampapír-vásárlási lehetőség 50 százalékról 30 százalékra csökken.

Nagy Márton kiemelte, hogy a magyar bankszektor tőkearányos megtérülése nemzetközileg is kiemelkedő, csak Ciprus és Litvánia előzi meg. A bankadó emelésével kapcsolatban rámutatott az ideológiai különbségre a Fidesz és a Tisza Párt között, mivel utóbbi kivezetné a bankadót, míg a kormány éppen megduplázza azt.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#kormány #államadósság #bankadó #gazdaság #adóemelés #nyugdíjasok #nemzetgazdasági minisztérium #nagy márton #gazdasági növekedés #költségvetési hiány #14. havi nyugdíj

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Leslie47
28 perce
Az adócsökkentés kormánya!! Még a kérdésük sem igaz!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:35
09:26
09:19
09:11
09:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 10. 17:03
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Holdblog  |  2025. november 11. 08:24
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Face...
MEDIA1  |  2025. november 10. 18:37
Ne hamisítsák meg a valóságot! magyar szerkesztőségek közös nyilatkozata az AI-ról
Közel 20 magyar szerkesztőség és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közösen figyelmeztet...
Bankmonitor  |  2025. november 10. 14:37
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban d...
iO Charts  |  2025. november 8. 17:54
Interactive Brokers bróker számla elemzés - Profiknak profi
Az Interactive Brokers bróker bemutatása Az Interactive Brokers (IBKR) egy amerikai online brókercég...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 10.
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
2025. november 10.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
2025. november 10.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
2
2 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
3
1 hete
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
4
2 hete
Gulyás Gergely: marad és bővül az árrésstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik
5
2 napja
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 08:30
Nem csitul a drágulás a magyar boltokban: horror lehet a karácsonyi bevásárlás 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 07:31
Autósok, figyelem! Kiadták a vészjelzést az egész országra: alig lehet majd látni az utakon
Agrárszektor  |  2025. november 11. 09:01
Fontos figyelmeztetés jött: ez rengeteg magyar kutyatulajdonost érint