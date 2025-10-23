2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
16 °C Budapest
Autó

Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Lehullt a lepel, megéri-e felszerelni: mutatjuk, mit mért a teszt

Pénzcentrum
2025. október 23. 18:33

Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést, a többi termék jelentősen elmaradt a biztonság és teljesítmény terén.

A teszteredmények alapján a Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 és a Continental All Season Contact 2 bizonyult a legjobbnak, mindkettő "jó" (2,3) minősítéssel. Ezek a prémium abroncsok 40-45 ezer forintos darabáron kaphatók, ami magasabb a középkategóriás termékekhez képest.

A "kielégítő" (3,0) minősítést elérő Viking FourTech Plus kedvezőbb, 30-32 ezer forintos darabáron érhető el, azonban teljesítményben számottevően elmarad a két vezető modelltől.

A Goodyear és Continental abroncsok kiemelkedő vezetésbiztonsági tulajdonságokkal rendelkeznek: száraz, nedves és havas útfelületen egyaránt stabil tapadást és rövidebb féktávolságot biztosítanak. A Viking gumiabroncs elsősorban nedves és téli körülmények között nyújtott elfogadható teljesítményt, míg száraz úton gyengébben szerepelt.

A teszt rávilágított arra is, hogy a tartósabb, jobb tapadási tulajdonságokkal rendelkező abroncsok általában nehezebbek és drágábbak, azonban hosszú távon gazdaságosabbnak bizonyulnak. Ritkábban igényelnek cserét és hozzájárulnak az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez is.

A vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy a valóban biztonságos, egész éves használatra alkalmas négyévszakos gumiabroncsok közül érdemes a magasabb árkategóriájú, de bizonyítottan megbízható modelleket választani, még ha ez kezdetben nagyobb kiadást is jelent.
Címlapkép: Getty Images
