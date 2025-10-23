Az OpenAI közleményben fejezte ki részvétét a családnak, hangsúlyozva, hogy a tinédzserek jóléte kiemelt prioritás számukra.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Lehullt a lepel, megéri-e felszerelni: mutatjuk, mit mért a teszt
Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést, a többi termék jelentősen elmaradt a biztonság és teljesítmény terén.
A teszteredmények alapján a Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 és a Continental All Season Contact 2 bizonyult a legjobbnak, mindkettő "jó" (2,3) minősítéssel. Ezek a prémium abroncsok 40-45 ezer forintos darabáron kaphatók, ami magasabb a középkategóriás termékekhez képest.
A "kielégítő" (3,0) minősítést elérő Viking FourTech Plus kedvezőbb, 30-32 ezer forintos darabáron érhető el, azonban teljesítményben számottevően elmarad a két vezető modelltől.
A Goodyear és Continental abroncsok kiemelkedő vezetésbiztonsági tulajdonságokkal rendelkeznek: száraz, nedves és havas útfelületen egyaránt stabil tapadást és rövidebb féktávolságot biztosítanak. A Viking gumiabroncs elsősorban nedves és téli körülmények között nyújtott elfogadható teljesítményt, míg száraz úton gyengébben szerepelt.
A teszt rávilágított arra is, hogy a tartósabb, jobb tapadási tulajdonságokkal rendelkező abroncsok általában nehezebbek és drágábbak, azonban hosszú távon gazdaságosabbnak bizonyulnak. Ritkábban igényelnek cserét és hozzájárulnak az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez is.
A vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy a valóban biztonságos, egész éves használatra alkalmas négyévszakos gumiabroncsok közül érdemes a magasabb árkategóriájú, de bizonyítottan megbízható modelleket választani, még ha ez kezdetben nagyobb kiadást is jelent.
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba.
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Már a jogosítvány is luxus? Megnéztük, mennyibe kerül a volán mögé ülni Magyarországon – az árak sokkolók!
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
A Flórián téri felüljárók rekonstrukciója jelenleg az egyik legösszetettebb közúti felújítási projekt Budapesten.
Figyelem, változnak a parkolási szabályok Budapesten: komoly büntetést kaphat sok autós, erre kell készülni
Október 18-a ledolgozós szombat lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt, így a fizetős parkolókban ugyanúgy díjat kell fizetni, mint egy hétköznapon.
Szombattól bruttó 3 forinttal lesz kevesebb a gázolaj nagykereskedelmi ára, benzin ára változatlan marad.
A BYD 44 535, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.
Elképesztő, ami kiderült az elektromos autókról: erre kevesen gondoltak eddig - mi lehet a következő lépés?
Egy friss modell alapján 2034-re a tisztán elektromos jármű értékesítések részaránya meghaladhatja az 50%-ot a három legnagyobb piacon.
A lezárás ideje alatt a tereléssel érintett szakaszon sebességkorlát is érvényben lesz, emellett csomópontot és pihenőt sem lehet majd használni.
A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Egy férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta.
