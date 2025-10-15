Elképesztő módszerrel loptak autót a tiszakécskei tolvajok: hamar elfogták őket

Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség, miután egyikük egy kecskeméti kereskedésből ellopott egy járművet, társa pedig megpróbálta azt értékesíteni. A járművet végül Törökbálinton találták meg, a vádlottak bűnösségéről a bíróság dönt majd.

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik egy közel ötmillió forint értékű autó eltulajdonításában és annak értékesítésében játszottak szerepet. A vádirat szerint a tiszakécskei vádlott 2025. február 17-én egy kecskeméti autókereskedésben megtekintett egy eladásra kínált járművet, majd annak indítókulcsát kicserélte egy másik autó kulcsára.

A kereskedés zárása után a férfi a megszerzett kulccsal ellopta az autót, és azt egy fejér vármegyei társához vitte Törökbálintra. A két vádlott megegyezett abban, hogy a járművet a fejér vármegyei férfi próbálja meg értékesíteni, amit később egy felsőpakonyi autószerelő műhelyben kínáltak eladásra – áron alul, német rendszámmal felszerelve.

Az autókereskedő nem hagyta annyiban: ismerősei segítségével országos szinten kezdte keresni a járművet, és rövid időn belül információt kapott annak hollétéről. A lopott autót végül Törökbálinton találták meg, ahol a második vádlott – a német rendszám ellenére – visszaadta azt a tulajdonosnak.

Az ügyészség a tiszakécskei férfit nagyobb értékre elkövetett lopás, míg társát pénzmosás és egyedi azonosítójellel visszaélés bűntettével vádolja. Mindkettejük esetében szabadságvesztés kiszabását indítványozzák. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni - áll az ügyészség közleményében.