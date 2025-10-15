2025. október 15. szerda Teréz
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ostrava, Csehország - 2024. február 2: Azúr Volkswagen ID.3 elektromos autó az utcán parkolva.
Autó

Elképesztő módszerrel loptak autót a tiszakécskei tolvajok: hamar elfogták őket

Pénzcentrum
2025. október 15. 15:31

Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség, miután egyikük egy kecskeméti kereskedésből ellopott egy járművet, társa pedig megpróbálta azt értékesíteni. A járművet végül Törökbálinton találták meg, a vádlottak bűnösségéről a bíróság dönt majd.

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik egy közel ötmillió forint értékű autó eltulajdonításában és annak értékesítésében játszottak szerepet. A vádirat szerint a tiszakécskei vádlott 2025. február 17-én egy kecskeméti autókereskedésben megtekintett egy eladásra kínált járművet, majd annak indítókulcsát kicserélte egy másik autó kulcsára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kereskedés zárása után a férfi a megszerzett kulccsal ellopta az autót, és azt egy fejér vármegyei társához vitte Törökbálintra. A két vádlott megegyezett abban, hogy a járművet a fejér vármegyei férfi próbálja meg értékesíteni, amit később egy felsőpakonyi autószerelő műhelyben kínáltak eladásra – áron alul, német rendszámmal felszerelve.

Az autókereskedő nem hagyta annyiban: ismerősei segítségével országos szinten kezdte keresni a járművet, és rövid időn belül információt kapott annak hollétéről. A lopott autót végül Törökbálinton találták meg, ahol a második vádlott – a német rendszám ellenére – visszaadta azt a tulajdonosnak.

Az ügyészség a tiszakécskei férfit nagyobb értékre elkövetett lopás, míg társát pénzmosás és egyedi azonosítójellel visszaélés bűntettével vádolja. Mindkettejük esetében szabadságvesztés kiszabását indítványozzák. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni - áll az ügyészség közleményében. 
Címlapkép: Getty Images
#autó #lopás #pénzmosás #rendszám #bíróság #bűncselekmény #ügyészség #eladás #német #kecskemét

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:47
15:31
15:04
14:48
14:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 15.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
2025. október 15.
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
2025. október 15.
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
1 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
1 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
3 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
3 hete
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Középárfolyam
A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 14:48
Tombol európában a kokainháború: Magyarországot is elérheti a drogzuhatag?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 14:24
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Agrárszektor  |  2025. október 15. 15:32
Sok gazda már így műveli a földjét: ettől még a hozam is nagyobb lesz