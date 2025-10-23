A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Undorító, amit a magyar autópályákon találtak: kifakadt a Magyar Közút, erre komolyan szükség van?!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közösségi oldalán tette közzé, hogy idén már több mint 80 ezer munkaórát fordítottak az utak mentén eldobált hulladék összegyűjtésére - szúrta ki az Infostart.
A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat:
A Magyar Közút nyomatékosan kéri az autósokat, hogy ne dobálják el a szemetet az utak mentén, ezzel segítve a közútkezelő munkáját és a környezet védelmét.
Az illegális hulladéklerakás nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem jelentős költségeket is okoz a közútkezelő számára, miközben ezeket az erőforrásokat más, az útbiztonságot közvetlenül szolgáló feladatokra is fordíthatnák.
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Már a jogosítvány is luxus? Megnéztük, mennyibe kerül a volán mögé ülni Magyarországon – az árak sokkolók!
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
A Flórián téri felüljárók rekonstrukciója jelenleg az egyik legösszetettebb közúti felújítási projekt Budapesten.
Figyelem, változnak a parkolási szabályok Budapesten: komoly büntetést kaphat sok autós, erre kell készülni
Október 18-a ledolgozós szombat lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt, így a fizetős parkolókban ugyanúgy díjat kell fizetni, mint egy hétköznapon.
Szombattól bruttó 3 forinttal lesz kevesebb a gázolaj nagykereskedelmi ára, benzin ára változatlan marad.
A BYD 44 535, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.
Elképesztő, ami kiderült az elektromos autókról: erre kevesen gondoltak eddig - mi lehet a következő lépés?
Egy friss modell alapján 2034-re a tisztán elektromos jármű értékesítések részaránya meghaladhatja az 50%-ot a három legnagyobb piacon.
A lezárás ideje alatt a tereléssel érintett szakaszon sebességkorlát is érvényben lesz, emellett csomópontot és pihenőt sem lehet majd használni.
A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Egy férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta.
Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.