Undorító, amit a magyar autópályákon találtak: kifakadt a Magyar Közút, erre komolyan szükség van?!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közösségi oldalán tette közzé, hogy idén már több mint 80 ezer munkaórát fordítottak az utak mentén eldobált hulladék összegyűjtésére - szúrta ki az Infostart.

A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat:

A Magyar Közút nyomatékosan kéri az autósokat, hogy ne dobálják el a szemetet az utak mentén, ezzel segítve a közútkezelő munkáját és a környezet védelmét.

Az illegális hulladéklerakás nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem jelentős költségeket is okoz a közútkezelő számára, miközben ezeket az erőforrásokat más, az útbiztonságot közvetlenül szolgáló feladatokra is fordíthatnák.