Aerial view of garbage pile on the side of the main road,
Autó

Undorító, amit a magyar autópályákon találtak: kifakadt a Magyar Közút, erre komolyan szükség van?!

Pénzcentrum
2025. október 23. 09:31

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közösségi oldalán tette közzé, hogy idén már több mint 80 ezer munkaórát fordítottak az utak mentén eldobált hulladék összegyűjtésére - szúrta ki az Infostart.

A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat:

A Magyar Közút nyomatékosan kéri az autósokat, hogy ne dobálják el a szemetet az utak mentén, ezzel segítve a közútkezelő munkáját és a környezet védelmét.

Az illegális hulladéklerakás nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem jelentős költségeket is okoz a közútkezelő számára, miközben ezeket az erőforrásokat más, az útbiztonságot közvetlenül szolgáló feladatokra is fordíthatnák.
Címlapkép: Getty Images
#autó #autópálya #hulladék #közút #szemét #környezetvédelem #költség #környezetszennyezés #autósok #magyar közút #útfenntartás

