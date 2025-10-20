Hatalmas változás élesedhet a jogosítványoknál: most szavaznak róla, sokakra kihat a döntés

Digitális jogosítvány, szigorúbb ellenőrzés az idősebb sofőröknek és uniós szinten egységes eltiltások – ezekről is dönt kedden az Európai Parlament, amikor szavaz a vezetői engedélyek átfogó reformjáról. A cél az európai közutak biztonságának növelése és a tagállami rendszerek egységesítése, ami a következő években több nemzeti jogszabály módosítását is maga után vonhatja - írja a Portfolio.

Az Európai Parlament kedden szavaz a vezetői engedélyek átfogó reformjáról, amely digitális jogosítványt vezetne be, lehetőséget adna az idősebb sofőrök gyakoribb ellenőrzésére, és egységesítené az EU-ban a súlyos szabálysértések miatti eltiltásokat

A strasbourgi testület hónapokig tartó előkészítő munka után dönt a kerettörvényről, amely már megkapta a tagállami kormányok támogatását. A reform elsődleges célja az európai úthálózat biztonságának javítása, ami miatt a közeljövőben több nemzeti jogszabály módosítására is sor kerülhet.

Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt. A kompromisszumos javaslat nem ír elő kötelező, uniós szintű szabályokat, de felhatalmazza a tagállamokat, hogy 65 éves kor felett rövidebb érvényességi idejű vezetői engedélyeket adjanak ki. Az országok saját hatáskörben dönthetnek arról is, hogy az érintett korosztálytól megkövetelik-e önértékelő tesztek kitöltését vagy kiegészítő képzéseken való részvételt.

A reform központi eleme a digitális vezetői engedély bevezetése, amely legkésőbb 2030-ig valamennyi tagállamban elérhető lesz okostelefonos alkalmazáson keresztül. Ez főként a fiatalok számára jelent majd könnyebbséget, mivel már minden a mobiljukban van – fogalmazott Jutta Paulus, az Európai Parlament előadója.

A hagyományos, műanyag kártyás jogosítvány nem szűnik meg. Igény esetén mindenki megkaphatja a fizikai dokumentumot is, és párhuzamosan mindkét formátumot használhatja. A digitális változatot valamennyi uniós országban elfogadják majd hatósági igazolványként.

A javaslat másik sarkalatos pontja a közlekedési bűncselekmények miatti jogosítvány-bevonások uniós szintű érvényesítése. Ha egy sofőrt bármely tagállamban súlyos vétség miatt megfosztanak a vezetési jogától, az eltiltás automatikusan érvényes lesz az összes többi uniós országban is. Jelenleg a külföldön elkövetett szabálysértés miatt bevont jogosítvány csak az adott országban érvénytelen, miközben a kibocsátó államban a sofőr tovább vezethet.