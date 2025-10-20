Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Hatalmas változás élesedhet a jogosítványoknál: most szavaznak róla, sokakra kihat a döntés
Digitális jogosítvány, szigorúbb ellenőrzés az idősebb sofőröknek és uniós szinten egységes eltiltások – ezekről is dönt kedden az Európai Parlament, amikor szavaz a vezetői engedélyek átfogó reformjáról. A cél az európai közutak biztonságának növelése és a tagállami rendszerek egységesítése, ami a következő években több nemzeti jogszabály módosítását is maga után vonhatja - írja a Portfolio.
Az Európai Parlament kedden szavaz a vezetői engedélyek átfogó reformjáról, amely digitális jogosítványt vezetne be, lehetőséget adna az idősebb sofőrök gyakoribb ellenőrzésére, és egységesítené az EU-ban a súlyos szabálysértések miatti eltiltásokat
A strasbourgi testület hónapokig tartó előkészítő munka után dönt a kerettörvényről, amely már megkapta a tagállami kormányok támogatását. A reform elsődleges célja az európai úthálózat biztonságának javítása, ami miatt a közeljövőben több nemzeti jogszabály módosítására is sor kerülhet.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt. A kompromisszumos javaslat nem ír elő kötelező, uniós szintű szabályokat, de felhatalmazza a tagállamokat, hogy 65 éves kor felett rövidebb érvényességi idejű vezetői engedélyeket adjanak ki. Az országok saját hatáskörben dönthetnek arról is, hogy az érintett korosztálytól megkövetelik-e önértékelő tesztek kitöltését vagy kiegészítő képzéseken való részvételt.
A reform központi eleme a digitális vezetői engedély bevezetése, amely legkésőbb 2030-ig valamennyi tagállamban elérhető lesz okostelefonos alkalmazáson keresztül. Ez főként a fiatalok számára jelent majd könnyebbséget, mivel már minden a mobiljukban van – fogalmazott Jutta Paulus, az Európai Parlament előadója.
A hagyományos, műanyag kártyás jogosítvány nem szűnik meg. Igény esetén mindenki megkaphatja a fizikai dokumentumot is, és párhuzamosan mindkét formátumot használhatja. A digitális változatot valamennyi uniós országban elfogadják majd hatósági igazolványként.
A javaslat másik sarkalatos pontja a közlekedési bűncselekmények miatti jogosítvány-bevonások uniós szintű érvényesítése. Ha egy sofőrt bármely tagállamban súlyos vétség miatt megfosztanak a vezetési jogától, az eltiltás automatikusan érvényes lesz az összes többi uniós országban is. Jelenleg a külföldön elkövetett szabálysértés miatt bevont jogosítvány csak az adott országban érvénytelen, miközben a kibocsátó államban a sofőr tovább vezethet.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
A Flórián téri felüljárók rekonstrukciója jelenleg az egyik legösszetettebb közúti felújítási projekt Budapesten.
Figyelem, változnak a parkolási szabályok Budapesten: komoly büntetést kaphat sok autós, erre kell készülni
Október 18-a ledolgozós szombat lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt, így a fizetős parkolókban ugyanúgy díjat kell fizetni, mint egy hétköznapon.
Szombattól bruttó 3 forinttal lesz kevesebb a gázolaj nagykereskedelmi ára, benzin ára változatlan marad.
A BYD 44 535, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.
Elképesztő, ami kiderült az elektromos autókról: erre kevesen gondoltak eddig - mi lehet a következő lépés?
Egy friss modell alapján 2034-re a tisztán elektromos jármű értékesítések részaránya meghaladhatja az 50%-ot a három legnagyobb piacon.
A lezárás ideje alatt a tereléssel érintett szakaszon sebességkorlát is érvényben lesz, emellett csomópontot és pihenőt sem lehet majd használni.
A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Egy férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta.
Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon.
A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya.
Naponta csak nagyvad miatt húsz baleset történik Magyarországon, és nincs arra nézve felmérés, hogy hány milliárd forint kár jön össze évente.
A téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele.
Öt vezető autógyártó ellen indult per, amelyben a vállalatok ellen azzal a váddal léptek fel, hogy megtévesztő szoftvereket használtak a károsanyag-kibocsátási tesztek során.
Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat.
Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
