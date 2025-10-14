A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya.
Elképesztő bortány készülődik: 1,6 millió autótulajdonos perli a gyártókat, mi lesz itt?
Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon, azzal vádolva őket, hogy manipulálták a dízel járművek károsanyag-kibocsátási tesztjeit.
A Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, valamint a Stellantis tulajdonában lévő Peugeot és Citroen 2012 és 2017 között gyártott dízel járműveinek tulajdonosai szerint a gyártók tiltott "megtévesztő eszközöket" használtak. Ezek az eszközök érzékelték a tesztkörülményeket, és biztosították, hogy a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás a törvényes határértékeken belül maradjon a vizsgálatok során.
A felperesek ügyvédei szerint a valós közúti használat során a NOx-kibocsátás jóval magasabb volt – egyes esetekben akár 12-szerese a tesztlimitnek –, ami környezeti károkat okozott és kártérítésre jogosítja a fogyasztókat. Az ügyvédek szerint a gyártók "inkább csaltak, mintsem betartották volna a törvényt".
Az autógyártók azonban elutasítják a vádakat, és azzal érvelnek, hogy a kibocsátás-szabályozó rendszerek különböző körülmények közötti eltérő működésének megalapozott műszaki okai vannak. Tagadják a hasonlóságot a 2015-ben kirobbant Volkswagen-botrányhoz, amikor a német cég elismerte a megtévesztő eszközök használatát - jelentette a Reuters.
A per, amely jövőre zárul és várhatóan 2026 közepén születik ítélet, az öt gyártó által előállított 20 dízel járműmintára összpontosít. A Felsőbíróság döntése kötelező érvényű lesz további mintegy 800 000 hasonló követelésre is, amelyek más gyártók, köztük a Stellantis tulajdonában lévő Vauxhall/Opel és a BMW ellen irányulnak. A jelenlegi követeléscsoportot a felperesek ügyvédei korábban körülbelül 6 milliárd font (7,97 milliárd dollár) értékűre becsülték.
Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat.
Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti.
Megszólalt a BYD: a présüzem és a fényezőcsarnok nem készül el időre, de elindul idén a gyártás Szegeden
A BYD továbbra is tartja magát az eredeti ütemtervhez, és 2025 végére tervezi elindítani a gyártást szegedi üzemében.
Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni.
Valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest.
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!
Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál.
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
