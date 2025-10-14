Elképesztő bortány készülődik: 1,6 millió autótulajdonos perli a gyártókat, mi lesz itt?

Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon, azzal vádolva őket, hogy manipulálták a dízel járművek károsanyag-kibocsátási tesztjeit.

A Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, valamint a Stellantis tulajdonában lévő Peugeot és Citroen 2012 és 2017 között gyártott dízel járműveinek tulajdonosai szerint a gyártók tiltott "megtévesztő eszközöket" használtak. Ezek az eszközök érzékelték a tesztkörülményeket, és biztosították, hogy a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás a törvényes határértékeken belül maradjon a vizsgálatok során.

A felperesek ügyvédei szerint a valós közúti használat során a NOx-kibocsátás jóval magasabb volt – egyes esetekben akár 12-szerese a tesztlimitnek –, ami környezeti károkat okozott és kártérítésre jogosítja a fogyasztókat. Az ügyvédek szerint a gyártók "inkább csaltak, mintsem betartották volna a törvényt".

Az autógyártók azonban elutasítják a vádakat, és azzal érvelnek, hogy a kibocsátás-szabályozó rendszerek különböző körülmények közötti eltérő működésének megalapozott műszaki okai vannak. Tagadják a hasonlóságot a 2015-ben kirobbant Volkswagen-botrányhoz, amikor a német cég elismerte a megtévesztő eszközök használatát - jelentette a Reuters.

A per, amely jövőre zárul és várhatóan 2026 közepén születik ítélet, az öt gyártó által előállított 20 dízel járműmintára összpontosít. A Felsőbíróság döntése kötelező érvényű lesz további mintegy 800 000 hasonló követelésre is, amelyek más gyártók, köztük a Stellantis tulajdonában lévő Vauxhall/Opel és a BMW ellen irányulnak. A jelenlegi követeléscsoportot a felperesek ügyvédei korábban körülbelül 6 milliárd font (7,97 milliárd dollár) értékűre becsülték.