Ezt a kocsit veszik most nagyon a magyarok: felrobbant a piac, elképesztő, hányan keresik

Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az az egyszeri szezonális visszaesés, amelyet tavaly ilyenkor tapasztalhattunk.
A DataHouse előzetes adatai szerint a magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95%-át adja ez a modell), a Ford Focus (2,83%), a Volkswagen Golf (2,65%), és a Skoda Octavia (2,43%). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,63%) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,94%) és a Skoda Fabia (1,47%) követnek.
A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal (2,66%), a BMW 3-as szériával (2,14%), valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,47%) képviselteti magát.
Továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa. A folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedésével tovább zajlik a lakosság jövedelmi helyzetének rendeződése, amit az immár zajló választási kampányban akár további juttatások is erősíthetnek még. Ugyanakkor az még nem látszik világosan, hogy a most induló 3 százalékos lakáshitel lehetősége összeségében mennyire fogja vissza az autóvásárlásokat azáltal, hogy a potenciális vásárlók a megtakarításaikat tömegesen a hitelhez szükséges önerő előteremtésére fordítják majd
– mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.
Miközben a használtautó-piacon 2025 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 000 személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami közel 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket.
Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.
A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?
A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.
Sok autós panaszkodik a szembejövő forgalom túl erős fénye miatt. Az ADAC műszaki szakemberei ezért LED-fényszórórendszereket vizsgáltak meg.
Elon Musk egymilliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, ami közel 3,6 százalékos árfolyamemelkedést eredményezett.
Lerobbant egy tehervonat az átjáró közelében, és az autósok, valamint egy busz sem akart várakozni a fehér jelzésre. Csakhogy ezzel az életüket kockáztatták.
Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.
A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.
A kínai elektromos és hidrogén meghajtású buszokat és teherautókat gyártó vállalat 30-50 millió dolláros beruházást tervez.
A Stellantis autóipari csoport új, megfizethető miniautó-kategória létrehozását javasolja az európai piacon, amely segíthetne csökkenteni a kontinens autóállományának környezeti terhelését.
2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak a hazai autópályákon, ami miatt bírságot is kiszabtak.
A kínai CATL rugalmasabbá teszi debreceni akkumulátorgyárát, hogy alkalmazkodjon az európai autóipar változó igényeihez.
Továbbra is toronymagasan vezet a BMW X-sorozat a legnépszerűbb SUV-ok toplistáján.
