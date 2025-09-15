Cudar világ jön az autósokra, itt a friss bejelentés az üzemanyagárakról: erre kevesen számítottak

A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.

A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik - írja a holtankoljak.hu.

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon (09. 15.) az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon: