Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Komoly változások jönnek a magyar utakon: rengeteg autóst érint, erre kell készülni
Jelentősen átalakul a sebességmérés gyakorlata Magyarországon, miközben az önkormányzatok egyre aktívabban vesznek részt a közlekedésbiztonság javításában. A trafiboxok száma három év alatt 200 fölé emelkedett, és már saját sebességmérő készülékek beszerzése is folyamatban van.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években. Jelenleg már több mint 200 ilyen eszköz található országszerte, és a jóváhagyott, hamarosan telepítendő dobozok száma meghaladja a 280-at.
A jelenlegi bővülési ütem mellett egy éven belül az önkormányzati beruházásból létesített trafiboxok száma meghaladhatja az állami fix sebességmérők mennyiségét. Összehasonlításképpen: a VÉDA rendszer eredetileg 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult.
A trafiboxok növekvő száma azonban kihasználtsági kérdéseket vet fel. A rendőrség legfrissebb közlése szerint országosan 288 mobil sebességmérő készülékkel rendelkeznek, amelyeket nemcsak a trafiboxokban, hanem állványokon és rendőrautókban is használnak. A vezess.hu információi szerint ebből mintegy 40 készüléket nem is alkalmaznak a dobozokban.
Bár egyes autósok már az üres trafiboxok látványára is lassítanak, a helyi közlekedők idővel felismerik, ha egy doboz rendszeresen üresen áll. Egyes helyeken már hónapok óta nem került mérőeszköz a felállított trafiboxokba.
A valódi sebességmérés hiányát próbálják orvosolni az úgynevezett álkamerákkal. Két trafibox-gyártó is készít ilyen eszközöket: az egyik háromdimenziós traffipax-házat, a másik kétdimenziós ábrát, amelyet a doboz ablakába helyeznek. A portál szerint már több tucatnyi ilyen álkamerát használnak országszerte.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az önkormányzatok eddig 27 darab fix komplex közlekedési ellenőrzési pontot vásároltak meg és adtak át a rendőrségnek használatra. Ezen felül további 30 darab VIDAR Speed típusú fix sebességmérő berendezés beszerzésére vonatkozó igényt hagyott jóvá a rendőrség.
Az elmúlt két évben 200 fölé emelkedett a trafiboxok száma, amely hamarosan meghaladhatja a 300-at, és már elindult ezek feltöltése fix sebességmérőkkel. Az önkormányzati aktivitás alapján nem elképzelhetetlen, hogy 2-3 éven belül akár a duplájára nőhet a fix sebességmérők száma országosan.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!