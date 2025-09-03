2025. szeptember 3. szerda Hilda
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Motion blur shot of a sports coupe driving fast in a curve
Autó

Komoly változások jönnek a magyar utakon: rengeteg autóst érint, erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 12:32

Jelentősen átalakul a sebességmérés gyakorlata Magyarországon, miközben az önkormányzatok egyre aktívabban vesznek részt a közlekedésbiztonság javításában. A trafiboxok száma három év alatt 200 fölé emelkedett, és már saját sebességmérő készülékek beszerzése is folyamatban van.

A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években. Jelenleg már több mint 200 ilyen eszköz található országszerte, és a jóváhagyott, hamarosan telepítendő dobozok száma meghaladja a 280-at.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi bővülési ütem mellett egy éven belül az önkormányzati beruházásból létesített trafiboxok száma meghaladhatja az állami fix sebességmérők mennyiségét. Összehasonlításképpen: a VÉDA rendszer eredetileg 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult.

A trafiboxok növekvő száma azonban kihasználtsági kérdéseket vet fel. A rendőrség legfrissebb közlése szerint országosan 288 mobil sebességmérő készülékkel rendelkeznek, amelyeket nemcsak a trafiboxokban, hanem állványokon és rendőrautókban is használnak. A vezess.hu információi szerint ebből mintegy 40 készüléket nem is alkalmaznak a dobozokban.

Bár egyes autósok már az üres trafiboxok látványára is lassítanak, a helyi közlekedők idővel felismerik, ha egy doboz rendszeresen üresen áll. Egyes helyeken már hónapok óta nem került mérőeszköz a felállított trafiboxokba.

A valódi sebességmérés hiányát próbálják orvosolni az úgynevezett álkamerákkal. Két trafibox-gyártó is készít ilyen eszközöket: az egyik háromdimenziós traffipax-házat, a másik kétdimenziós ábrát, amelyet a doboz ablakába helyeznek. A portál szerint már több tucatnyi ilyen álkamerát használnak országszerte.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az önkormányzatok eddig 27 darab fix komplex közlekedési ellenőrzési pontot vásároltak meg és adtak át a rendőrségnek használatra. Ezen felül további 30 darab VIDAR Speed típusú fix sebességmérő berendezés beszerzésére vonatkozó igényt hagyott jóvá a rendőrség.

Az elmúlt két évben 200 fölé emelkedett a trafiboxok száma, amely hamarosan meghaladhatja a 300-at, és már elindult ezek feltöltése fix sebességmérőkkel. Az önkormányzati aktivitás alapján nem elképzelhetetlen, hogy 2-3 éven belül akár a duplájára nőhet a fix sebességmérők száma országosan.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #kresz #szabályok #vezetés #sebességmérés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:04
11:48
11:29
11:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
1 hónapja
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
4 hete
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
4 hete
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
2 hónapja
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 12:04
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 09:58
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 11:29
Jön a lehűlés? Megvan, meddig tart még a nyár: erre jobb lesz felkészülni