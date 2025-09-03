Komoly változások jönnek a magyar utakon: rengeteg autóst érint, erre kell készülni

Jelentősen átalakul a sebességmérés gyakorlata Magyarországon, miközben az önkormányzatok egyre aktívabban vesznek részt a közlekedésbiztonság javításában. A trafiboxok száma három év alatt 200 fölé emelkedett, és már saját sebességmérő készülékek beszerzése is folyamatban van.

A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években. Jelenleg már több mint 200 ilyen eszköz található országszerte, és a jóváhagyott, hamarosan telepítendő dobozok száma meghaladja a 280-at.

A jelenlegi bővülési ütem mellett egy éven belül az önkormányzati beruházásból létesített trafiboxok száma meghaladhatja az állami fix sebességmérők mennyiségét. Összehasonlításképpen: a VÉDA rendszer eredetileg 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult.

A trafiboxok növekvő száma azonban kihasználtsági kérdéseket vet fel. A rendőrség legfrissebb közlése szerint országosan 288 mobil sebességmérő készülékkel rendelkeznek, amelyeket nemcsak a trafiboxokban, hanem állványokon és rendőrautókban is használnak. A vezess.hu információi szerint ebből mintegy 40 készüléket nem is alkalmaznak a dobozokban.

Bár egyes autósok már az üres trafiboxok látványára is lassítanak, a helyi közlekedők idővel felismerik, ha egy doboz rendszeresen üresen áll. Egyes helyeken már hónapok óta nem került mérőeszköz a felállított trafiboxokba.

A valódi sebességmérés hiányát próbálják orvosolni az úgynevezett álkamerákkal. Két trafibox-gyártó is készít ilyen eszközöket: az egyik háromdimenziós traffipax-házat, a másik kétdimenziós ábrát, amelyet a doboz ablakába helyeznek. A portál szerint már több tucatnyi ilyen álkamerát használnak országszerte.

Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az önkormányzatok eddig 27 darab fix komplex közlekedési ellenőrzési pontot vásároltak meg és adtak át a rendőrségnek használatra. Ezen felül további 30 darab VIDAR Speed típusú fix sebességmérő berendezés beszerzésére vonatkozó igényt hagyott jóvá a rendőrség.

Az elmúlt két évben 200 fölé emelkedett a trafiboxok száma, amely hamarosan meghaladhatja a 300-at, és már elindult ezek feltöltése fix sebességmérőkkel. Az önkormányzati aktivitás alapján nem elképzelhetetlen, hogy 2-3 éven belül akár a duplájára nőhet a fix sebességmérők száma országosan.