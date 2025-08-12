A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Virtuális rendőr az autópályán: teszt indul, minden mozdulatod látják!
Budaörsnél egyedülálló, 800 méteres digitális útszakaszt élesítettek az M1-M7 közös részén. A Budapesti Műszaki Egyetem vezette projekt célja a baleset-megelőzés és a közlekedési morál javítása, írja a vezess.hu.
Budaörsnél elindult egy világszinten is ritkaságszámba menő közlekedési teszt: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) vezette konzorcium egy digitális forgalomfigyelő rendszert próbál ki az M1-M7 közös szakaszán. Az intelligens technológia a balesetek megelőzésén túl a közlekedési fegyelem erősítésében is szerepet kaphat.
A budaörsi felüljáró-körforgalomnál kiépített, 800 méteres tesztpálya a kutatók szerint a világon szinte egyedülálló: hasonló megoldás jelenleg csak Kínában működik, ott azonban sokkal hosszabb szakaszon. A projekt az Eureka Central System nevet viseli, és jelenleg kutatás-fejlesztési fázisban jár.
A rendszer működéséhez szükséges szenzorokat a Magyar Közút biztosította. Ezek segítségével a rendszer képes valós időben — mintegy 100 milliszekundum alatt — digitális ikermodellt készíteni a teljes útszakaszról. Ez lehetővé teszi, hogy a járművek pillanatnyi állapotát és mozgását folyamatosan nyomon kövessék, valamint további forgalmi adatokat nyerjenek ki.
A helyszínt a megfelelő infrastruktúra és a nagy forgalomsűrűség miatt választották, ami alkalmas különböző közlekedési szituációk vizsgálatára. A jelenlegi 800 méteres tesztterületet a tervek szerint hamarosan 1,5 kilométerre bővítik.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
A Svájci Autóklub friss tesztje szerint sem a készletek, sem a sprék nem teljesítettek hibátlanul, így a sérült gumit a lehető leghamarabb cserélni kell.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.
Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati támogatás.
A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan szombattól.
Az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének.
Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben
A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött.
A Nissan megkezdte a tárgyalásokat az európai regionális irodájának dolgozóit képviselő szakszervezettel a tervezett létszámcsökkentésről.
Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, és sok egyéb tekintetében.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok Magyarországon.
A magyar újautó-piac továbbra is lendületben van: 2025 júliusában közel 26 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban.
Az árcsökkenés egyik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése.
Váratlan veszély leselkedhet az autóban a nyári hónapokban: ha gyanús zümmögést hallasz a csomagtartó vagy az ajtó nyitásakor, lehet, hogy darazsak fészkeltek a járműbe.
Jelentős forgalomra kell számítani a Balaton környékén, miközben az M7-es autópályán és több főúton is torlódások alakultak ki a hazafelé tartó nyaralók miatt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
