Virtuális rendőr az autópályán: teszt indul, minden mozdulatod látják!

Budaörsnél egyedülálló, 800 méteres digitális útszakaszt élesítettek az M1-M7 közös részén. A Budapesti Műszaki Egyetem vezette projekt célja a baleset-megelőzés és a közlekedési morál javítása, írja a vezess.hu.

Budaörsnél elindult egy világszinten is ritkaságszámba menő közlekedési teszt: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) vezette konzorcium egy digitális forgalomfigyelő rendszert próbál ki az M1-M7 közös szakaszán. Az intelligens technológia a balesetek megelőzésén túl a közlekedési fegyelem erősítésében is szerepet kaphat.

EZ IS ÉRDEKELHET Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, és sok egyéb tekintetében.

A budaörsi felüljáró-körforgalomnál kiépített, 800 méteres tesztpálya a kutatók szerint a világon szinte egyedülálló: hasonló megoldás jelenleg csak Kínában működik, ott azonban sokkal hosszabb szakaszon. A projekt az Eureka Central System nevet viseli, és jelenleg kutatás-fejlesztési fázisban jár.

A rendszer működéséhez szükséges szenzorokat a Magyar Közút biztosította. Ezek segítségével a rendszer képes valós időben — mintegy 100 milliszekundum alatt — digitális ikermodellt készíteni a teljes útszakaszról. Ez lehetővé teszi, hogy a járművek pillanatnyi állapotát és mozgását folyamatosan nyomon kövessék, valamint további forgalmi adatokat nyerjenek ki.

A helyszínt a megfelelő infrastruktúra és a nagy forgalomsűrűség miatt választották, ami alkalmas különböző közlekedési szituációk vizsgálatára. A jelenlegi 800 méteres tesztterületet a tervek szerint hamarosan 1,5 kilométerre bővítik.