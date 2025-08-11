Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
Ezt látva tömegesen vehetik el az idős emberek jogosítványát: ezen tényleg nincs mit kimagyarázni?
Egyre több balesetet okoznak az idős autóvezetők Csehországban; a rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek - derült ki a cseh rendőrség kimutatásaiból, amelyet az iDnes hírportál ismertetett.
A rendőrségi statisztikákból kiderült: a 60 évesnél idősebb sofőrök tavaly 11 048 balesetet okoztak, 15 százalékkal többet, mint 2020-ban. A 18 és 24 év közötti fiatal sofőrök tavalyi baleseteinek száma 9448, ami 9 százalékos növekedés 2020-hoz viszonyítva. A statisztikák cáfolják azt a cseh közvélemény széles köreiben elterjedt nézetet, hogy a balesetek növekvő számai mögött kiemelten a fiatal és tapasztalatlan sofőröket kell keresni - jegyezte meg az iDnes.
A téma iránti megnövekedett érdeklődést az váltotta ki, hogy január elsején életbe lépett az egészségügyi minisztérium új rendelete, miszerint az idős sofőrök ezentúl csak 70 évesen kötelezőek alávetni magukat orvosi szakvizsgálatnak. Eredetileg ez a kötelezettség a 60 éves sofőröket érintette, majd a 65 éveseket, míg januárban 70 évre emelkedett. A 70. életév betöltése után kétévente kell az orvosi szakvizsgálaton megfelelni. Ennek hiánya egy esetleges úti ellenőrzéskor a jogosítvány elvételével is járhat.
Az orvosok a vizsgálatok alapján korlátozhatják az idős autóvezetők jogosítványait, például majdnem egymillió embernek csak szemüveggel szabad vezetnie, több mint másfélezer azok száma, akik csak a nappali órákban vezethetnek, sokezren csak lakóhelyük közvetlen közelében vezethetnek és meghaladta az ezret azok száma is, akiknél az orvosok korlátozták az általuk vezetett kocsi sebességét. Az egészségügyi tárca döntését a meghosszabbodott életkorral és az emberek jobb egészségi állapotával indokolta.
Jirí Novotny orvosbiztonsági szakértő szerint azonban az idős embereknek maguknak is önkritikusan időben el kellene dönteniük, mikor érték el azt a határt, amikor már a legjobb lenne lemondani a gépkocsivezetésről. A közlekedésrendészet és a szakmai szervezetek azt is mérlegelik, hogy valamiféle általános vizsgákat vezetnek be az idősek számára, amely alapján időben ki lehetne szűrni ki alkalmas még, és ki nem az autóvezetésre.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.
Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati támogatás.
A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan szombattól.
Az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének.
Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben
A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött.
A Nissan megkezdte a tárgyalásokat az európai regionális irodájának dolgozóit képviselő szakszervezettel a tervezett létszámcsökkentésről.
Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, és sok egyéb tekintetében.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok Magyarországon.
A magyar újautó-piac továbbra is lendületben van: 2025 júliusában közel 26 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban.
Az árcsökkenés egyik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése.
Váratlan veszély leselkedhet az autóban a nyári hónapokban: ha gyanús zümmögést hallasz a csomagtartó vagy az ajtó nyitásakor, lehet, hogy darazsak fészkeltek a járműbe.
Jelentős forgalomra kell számítani a Balaton környékén, miközben az M7-es autópályán és több főúton is torlódások alakultak ki a hazafelé tartó nyaralók miatt.
Indul az offenzíva, ilyen autókkal árasztaná el a Ford Magyarországot: teszten a meglepő árú Puma Gen-E
A Ford új elektromos modellje, a Puma Gen-E az egyre zsúfoltabb kis villany-SUV kategóriában próbál szerencsét. És kivetíti a cicát!
A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések.
A Tesla félrevezető reklámjai miatt bajba került Kaliforniában – akár el is vesztheti egyik legfontosabb piacát.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.