A Nissan megkezdte a tárgyalásokat az európai regionális irodájának dolgozóit képviselő szakszervezettel a tervezett létszámcsökkentésről.
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének. A modell utód nélkül távozik, szerepét a kedvezőbb árú és sokoldalúbb Tayron veszi át. A konszern emellett állítólag 2027-ben az ID.5 gyártását is megszünteti, miközben háttérbe szorítja az elektromos egyterű terveit is.
A Touareg gyártása 2026-ban leáll, így az újonnan bevezetett Tayron lesz a Volkswagen legnagyobb SUV modellje - írja bennfentesekre hivatkozva az Autocar.
Emlékeztetnek, a prémium SUV először 2002-ben jelent meg, és az eredeti Porsche Cayenne-nel párhuzamosan fejlesztették, közös platformon. A Touareg nyugdíjazásáról szóló döntés a Volkswagen prioritásainak változását tükrözi, ugyanis a Tayron alacsonyabb árú alternatívaként jelent meg, szélesebb vásárlói kör számára.
A Touareggel együtt a VW úgy döntött, hogy az ID.5 modellt is kivezeti a kínálatából. A 2021-ben bemutatott autó a sportosabb, kupészerű testvérmodellje volt az ID.4-nek. Elsősorban a kínai piacra szánták, de ott nem aratott nagy sikert. Európában is háttérbe szorult a praktikusabb ID.4-hez képest. Az ID.5 gyártásának megszüntetése 2027-ben esedékes, és egy átfogó stratégia része, melynek célja a kínálat egyszerűsítése és a nagy darabszámban értékesíthető modellekre való összpontosítás.
Más területen is folynak az egyeztetések: korábban szó volt egy „mini Buzz” modellről – egy kompakt, de praktikus, MEB-alapú elektromos egyterűről, amely a Tourant váltaná le. A Volkswagen igazgatótanácsa tárgyalt is erről. A Volkswagen vezérigazgatójához, Thomas Schäferhez közel álló források szerint azonban ez jelenleg nem élvez prioritást, és most a testvérmárka Skoda fontolgatja egy ilyen modell bevezetését a jövőbeli kínálat részeként.
A döntés, hogy nem foglalkoznak tovább egy elektromos egyterűvel, részben annak is köszönhető, hogy a Volkswagen braunschweigi fejlesztési központja teljes kapacitással dolgozik más, vélhetően fontosabb modelleken – mindenekelőtt az elektromos Golfon.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben
A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok Magyarországon.
Az árcsökkenés egyik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése.
Váratlan veszély leselkedhet az autóban a nyári hónapokban: ha gyanús zümmögést hallasz a csomagtartó vagy az ajtó nyitásakor, lehet, hogy darazsak fészkeltek a járműbe.
Jelentős forgalomra kell számítani a Balaton környékén, miközben az M7-es autópályán és több főúton is torlódások alakultak ki a hazafelé tartó nyaralók miatt.
Indul az offenzíva, ilyen autókkal árasztaná el a Ford Magyarországot: teszten a meglepő árú Puma Gen-E
A Ford új elektromos modellje, a Puma Gen-E az egyre zsúfoltabb kis villany-SUV kategóriában próbál szerencsét. És kivetíti a cicát!
A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések.
A Tesla félrevezető reklámjai miatt bajba került Kaliforniában – akár el is vesztheti egyik legfontosabb piacát.
Csütörtöktől 2 forinttal olcsóbb lesz a benzin, a gázolaj árában nem tapasztalhatunk változást.
Négy év és több mint 170 ezer kilométer után meggyőzően vizsgázott a Német Autóklub hosszú távú tesztjén a nagy akkumulátorral szerelt Volkswagen ID.3.
Hiába a külföldi sajtóban felröppent pletykák, a kínai BYD nem halasztja el a szegedi autógyár építését.
Csúszik a szegedi BYD-gyár indítása: a tervezettnél jóval kevesebb kocsit gyártanának a kínaiak Magyarországon
Ezzel párhuzamosan a cég törökországi projektje a vártnál korábban startol, és gyorsabb felfutást produkálhat.
A Mercedes-Benz 2028-ig meghosszabbítja az A-osztály gyártását, és a termelés jelentős részét Kecskemétre helyezheti át.
Nyári szezonban egyre gyakoribb a szélvédőre helyezett bankjeggyel történő autólopás és értéktárgy-eltulajdonítás.
Az Európai Unió 2026-tól szigorítaná a használt autók kereskedelmét, különös tekintettel az online hirdetésekre, ami jelentős változásokat hozhat a piacon.
Debrecen északnyugati ipari övezetében új, modern kamionterminál épül a BMW-gyár közelében, amely 260 védett parkolóhelyet biztosít majd.
Az elmúlt hétvégén újabb nagyszabású közlekedésbiztonsági akciót tartott a rendőrség Budán.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
