Wolfsburg, Németország â 2021. január 27: Wolfsburg, Alsó-Szászország, Németország - 2021. január 27: Volkswagen AG székhelye Wolfsburgban, Németország
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg

Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének. A modell utód nélkül távozik, szerepét a kedvezőbb árú és sokoldalúbb Tayron veszi át. A konszern emellett állítólag 2027-ben az ID.5 gyártását is megszünteti, miközben háttérbe szorítja az elektromos egyterű terveit is.

A Touareg gyártása 2026-ban leáll, így az újonnan bevezetett Tayron lesz a Volkswagen legnagyobb SUV modellje - írja bennfentesekre hivatkozva az Autocar.

Emlékeztetnek, a prémium SUV először 2002-ben jelent meg, és az eredeti Porsche Cayenne-nel párhuzamosan fejlesztették, közös platformon. A Touareg nyugdíjazásáról szóló döntés a Volkswagen prioritásainak változását tükrözi, ugyanis a Tayron alacsonyabb árú alternatívaként jelent meg, szélesebb vásárlói kör számára.

A Touareggel együtt a VW úgy döntött, hogy az ID.5 modellt is kivezeti a kínálatából. A 2021-ben bemutatott autó a sportosabb, kupészerű testvérmodellje volt az ID.4-nek. Elsősorban a kínai piacra szánták, de ott nem aratott nagy sikert. Európában is háttérbe szorult a praktikusabb ID.4-hez képest. Az ID.5 gyártásának megszüntetése 2027-ben esedékes, és egy átfogó stratégia része, melynek célja a kínálat egyszerűsítése és a nagy darabszámban értékesíthető modellekre való összpontosítás.

Kapcsolódó cikkeink:

Más területen is folynak az egyeztetések: korábban szó volt egy „mini Buzz” modellről – egy kompakt, de praktikus, MEB-alapú elektromos egyterűről, amely a Tourant váltaná le. A Volkswagen igazgatótanácsa tárgyalt is erről. A Volkswagen vezérigazgatójához, Thomas Schäferhez közel álló források szerint azonban ez jelenleg nem élvez prioritást, és most a testvérmárka Skoda fontolgatja egy ilyen modell bevezetését a jövőbeli kínálat részeként.

A döntés, hogy nem foglalkoznak tovább egy elektromos egyterűvel, részben annak is köszönhető, hogy a Volkswagen braunschweigi fejlesztési központja teljes kapacitással dolgozik más, vélhetően fontosabb modelleken – mindenekelőtt az elektromos Golfon.
Címlapkép: Getty Images
