Óriási újdonságot vezet be a BMW Magyarországon: ilyen még nem volt, sokan fognak örülni

A BMW legújabb tájékoztatása szerint már három újabb nyelven - köztük magyarul is - megszólalnak a BMW egyes modelljei. Bizonyos új szolgáltatások azonban nem lesznek elérhetőek vezetés közben.

A BMW bejelentette, hogy a legújabb, BMW Operating System 9-et futtató modellek továbbfejlesztett Intelligent Personal Assistant funkciója mostantól magyarul is megszólal – ráadásul a rendszer már a görög és török nyelvet is támogatja. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az asszisztens képes ezen nyelveken kommunikálni, hanem azt is, hogy érti az ezeken kiadott hangutasításokat.

A HVG szerint további újdonság, hogy a BMW Digital Premium szolgáltatással felszerelt modellek – amelyek szintén az OS 9 rendszert használják – nagyfelbontású, ívelt kijelzőjén már Zoom-videókonferenciák is indíthatók. Fontos azonban, hogy ez a funkció kizárólag álló helyzetben érhető el, vezetés közben a rendszer biztonsági okokból automatikusan kikapcsolja a képet.

Emellett az 1-es sorozat, a 2-es Gran Coupé és az X3 modellek tulajdonosai mostantól összekapcsolhatják autójuk intelligens asszisztensét Amazon Alexa fiókjukkal is. Ez a lehetőség új szintre emeli a hangvezérlést, ráadásul egyes régiókban egy második digitális hangasszisztens is elérhető, még személyre szabottabb élményt nyújtva.