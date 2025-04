Fontos változás élesedik az autópályákon április 15-én: minden magyart érint, aki Ausztriába megy autóval

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ausztriában április 15-én véget ér a kötelező téligumi-szezon, de addig még komoly bírságokat kockáztat, aki nem megfelelő abroncsokkal közlekedik. A hatóságok akár 50 eurós büntetést is kiszabhatnak, baleset esetén pedig az összeg ennek a százszorosa is lehet. Emellett az autópálya-matrica helytelen felragasztása is komoly pénzbírságot vonhat maga után, így érdemes minden részletszabályra odafigyelni.

Címlapkép: Getty Images

