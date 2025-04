Itt a bírságok listája: mélyen zsebbe nyúlós, ha valaki a németeknél hajt gyorsan

Németországban ahol sebességkorlátozás van érvényben – különösen forgalmas vagy környezetvédelmi okokból szabályozott autópálya-szakaszokon –, ott szigorúan veszik a gyorshajtást, a 2025-ös bírságok pedig nagyban hasonlítanak a hazai büntetési tételhez – írja a vezess.hu.

Németország híres az autópályáiról, ahol bizonyos szakaszokon nincs általános sebességkorlátozás. Ezeken a részeken ugyan létezik egy ajánlott sebesség – 130 km/óra –, de nem kötelező betartani. Ugyanakkor a korlátozott szakaszokon, különösen forgalmas vagy környezetvédelmi okokból szabályozott részeken, szigorúan fellépnek a gyorshajtókkal szemben. A 2025-ös bírságok mértéke hasonlít a magyarországi szabályozáshoz, és a túllépés mértéke határozza meg a büntetés összegét.

A német szabályozás különbséget tesz a lakott területen belüli és kívüli gyorshajtások között. A bírság mértéke minden esetben attól függ, mennyivel haladta meg a sofőr a megengedett sebességet. Minél nagyobb a túllépés, annál komolyabb a pénzbüntetés. Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a különböző túllépési szintekhez tartozó bírságokat forintban átszámolva.

Nem csupán pénzbüntetéssel kell számolni: súlyosabb esetekben, vagy ha valaki visszaesőként követ el gyorshajtást, akár három hónapra is bevonhatják a jogosítványát. Ez különösen akkor fordul elő, ha a megengedett sebességet legalább 26 km/órával lépik túl. Mivel egyre több helyen vezetnek be 30 km/órás korlátozást, egy figyelmetlen pillanat is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki súlyos szabálysértést kövessen el, még akkor is, ha „csak” a városi átlagtempót tartja.