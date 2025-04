Friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: óriásit menetel a Ford és a kínai BYD

Márciusban 13 199 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 2,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, és 14,8%-kal múlta felül a 2023-as márciusi eredményt – ezzel ez lett az elmúlt öt év legerősebb márciusa. Az első negyedév összesen 32 899 új autóval zárult, ami 3,8%-os éves növekedést jelent.

13 199 személyautó állt forgalomba márciusban a Datahouse friss adatai szerint, ami 2,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban volt, a 2023 márciusi számokat pedig 14,8 százalékkal sikerült felülmúlni.

Ahogy a lenti táblázatból is látszik, ez a hónap volt az utóbbi 5 év legjobb márciusa, és összességében is csak a 2020-as novemberi számok voltak jobbak.

Ami a negyedéves számokat illeti: az év első három hónapjában 32 899 személyautó kapott magyar rendszámot, 3,8 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában, a 2023-as adatot pedig 11,4 százalékkal múlták felül az idei számok.

A márciust a Suzuki nyerte 1547 forgalomba helyezéssel, második a Toyota 1258 darabbal, a harmadik pedig meglepetésre a Nissan lett, amelyből 1156 darabot állítottak forgalomba. A negyedik Skoda is 1000 darab felett végzett a múlt hónapban.

Az éves összesítésben is a Suzuki vezet, amely 2025-ben 4363 autót helyezett forgalomba, mögötte már csaknem 1000 darabos lemaradásban a Toyota áll, a harmadik pedig a Skoda 2981 forgalomba helyezéssel, negyedik a Ford 2496 darabbal.

Az ötödik helyen pedig az első három hónap adatai alapján a Volkswagen áll 2280 forgalomba helyezéssel - Papp Zoltán márkaigazgató legutóbbi interjúnkban többek között arról beszélt, idén nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a magánvásárlók felé is nyissanak, ezért is vezették be az új Start felszereltséget több modellnél is.

A 2025 első negyedéves adatai szerint a kimagasló teljesítményt nyújtó márkák közül a BYD érte el a legnagyobb növekedést, 264,63%-kal, míg a Ford is robosztus, 118,18%-os emelkedést könyvelhetett el 2024 első negyedévéhez viszonyírtva. Emellett a Kia, Renault és Mercedes pozitív, 38,37%-os, 24,80%-os és 21,10%-os növekedést produkált. Szintén a bővülést mutató kategóriába sorolható például a Volkswagen (15,79%), a BMW (9,56%), az Audi (8,37%), a Ssangyong (7,51%) és a Skoda (3,29%) is.

Ezzel szemben több olyan márka is van, amelyek gyengébb vagy negatív tendenciákat jelentettek az előző év hasonló időszakához képest. A negatív teljesítményű kategóriában pedig a Peugeot (-4,17%), a Toyota (-9,74%), a Mazda (-13,44%), a Suzuki (-13,77%), a Nissan (-14,09%), a Dacia (-14,46%), a Hyundai (-14,61%), a Volvo (-19,20%), a Tesla (-28,70%) és az Opel (-32,91%) szerepelnek.

Ez most Magyarország kedvenc autója

Az adatokból az látszik, hogy 2025 első negyedévében a Suzuki S-Cross vezette a rangsort, 2141 darabbal, míg szoros verseny volt a Suzuki Vitara (1618) és a Skoda Octavia (1599) között. míg a Nissan Qashqai (1243) tovább erősítette pozícióját, és a Ford Tourneo Custom (892) egy másik kiemelkedő modellként szerepel a listán.

Ezen felül, a Kia Ceed (861), Toyota Corolla (711) és a Dacia Duster (686) szintén jelentős darabszámmal szerepelnek, jelezve a családi autók és kompakt modellek iránti stabil keresletet. Emellett olyan modellek is megjelennek, mint a Kia Sportage (605), Toyota Yaris Cross (600), Toyota C-HR (558) és a Suzuki Swift (549).