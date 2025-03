Brutál adóemelés élesedett Magyarországon: rengetegen nyúlhatnak mélyen a zsebükbe

Márciustól új módszer szerint számítják a külföldről behozott autók regisztrációs adóját, amelyet immár a teljesítmény határoz meg. Az új rendszer egyes autóknál jelentős drágulást hoz: egyes esetekben a regadó akár duplájára is nőhet. A kormány idén 25,7 milliárd forintos bevételt vár ebből az adónemből, ami csaknem 54 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Márciustól új módszerrel számolják ki a más országból származó új és használt járművek forgalomba helyezésekor fizetendő regisztrációs adót, a kormányzat ebből az adónemből idén 25,7 milliárd forintnyi bevételt tervez, az előirányzat 8 milliárd forinttal, azaz 53,9 százalékkal magasabb az elmúlt évinél - írja a Telex.

Ettől a hónaptól nem a motor mérete, az üzemanyag fajtája, a környezetvédelmi besorolásuk, illetve az első forgalomba helyezés időpontja óta eltelt idő határozza meg az adó mértékét, hanem az autó teljesítménye alapján állapítják meg a fizetendő összeget. Ez lehet akár mindössze 45 ezer forint is, viszont a régi, legalább 340 lóerős autók esetében a regisztrációs adó alapösszege meghaladhatja a 9,7 millió forintot, ami még akkor is súlyos, ha az idő múlása ezután is jelentős, 90 százalék körüli mértékben csökkenti a fizetendő összeget a jármű első forgalomba helyezésének tizennegyedik évéig.

Bizonyos autófajták regisztrációs adója (az Euro 5-ös vagy annál kedvezőbb környezetvédelmi besorolású, legfeljebb 1100 köbcentis benzines, illetve 1300 köbcentinél nem nagyobb dízelmotorral szerelteké) korábban maximum 45 ezer forint volt, márciustól ez egységesen 45 ezer forint lett.

A lap említ konkrét példákat, amikor a regadó az eddigi 76 ezer forint helyett csaknem 150 ezer forint, vagy – igaz, nem átlagos autó, hanem egy Alfa Romeo esetén – 160 ezer helyett 324 ezer forint lesz. De hogy egy hétköznapibb autófajták is említsünk: írtak olyan, 2013-as évjáratú Nissanról is, amely regadója az eddigi 13 ezer forintról nagyjából 57 ezerre nőtt.