Váratlan meglepetés a magyar használtautó-piacon: erre még a legdrözsöltebb nepperek sem számítottak

Januárban olyan modellek is szerepeltek hölgyek által meghirdetett autók között, amik meglepetést okozhatnak azoknak, akik hajlamosak hinni a sztereotípiáknak. A magyar piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben lefedő hirdetési portál szakértője megnézte, hogyan alakult a hölgy tulajdonosok által legtöbbet hirdetett modellek rangsora.

2024 egészét vizsgálva a hölgyek által legtöbbet hirdetett (a “hölgy tulajdonos” címkével ellátott) autó az Opel Corsa volt, – sokan favorizálták tehát az Opel kisebb modelljét. Második helyen a Toyota Yaris szerepelt, és harmadik helyre pedig szintén egy Opel modell, az Astra került. A VW Golf, Ford Fiesta és a BMW X sorozat pedig a 4., 6., és 8. helyen szerepeltek 2024-ben - közölte elemzésében a használtautó.hu.

2025. januárjában a Corsa változatlan népszerűségnek örvendett a hölgyek által feladott hirdetések számát tekintve, az év első hónapjában majdnem 200 új ebbe a kategóriába sorolt Corsa került fel a portálra. A Golf két, a Fiesta pedig egy helyet javított a 2024-es évhez

Sokunk fejében élhet egy kép a »női autó« fogalmáról, amelyet most sikerült árnyalni: a top 10-es listánkon olyan modellek is szerepelnek, mint a BMW X-sorozat, a Golf vagy a Fiesta. Ugyanakkor jól látható, hogy a hölgyek szívesen választanak kompakt, takarékos autókat is – ezt bizonyítja az első helyezett Corsa népszerűsége. Emellett a listán helyet kaptak olyan praktikus és stílusos modellek, mint a Yaris, a Polo és a méltán közkedvelt Fiat 500

– emelte ki Koralewsky Márk, a vállalat üzletágvezetője.

Ha a hirdetők száma után a érdeklődési adatokat is megnézzük 2025 januárra vonatkozóan, érdekesség, hogy feltűnik a top 10-ben a Skoda Fabia, a Fiat 500 pedig így kicsúszott az első 10-ből. Ettől eltekintve a két lista majdnem azonos, és elmondható, hogy a kínálat találkozik a kereslettel, vagyis a hölgyek által legtöbbet hirdetett és a felhasználók által összességében – nemtől függetlenül – leginkább keresett modellek továbbra is jellemzően a Corsa, Golf, Swift és a Yaris.

