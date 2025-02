Kiszivárgott, komoly KRESZ-változás jön Magyarországon: hozzányúlnak a sebességhatárokhoz is

Jelentősen átalakulhat a közlekedési szabályozás Magyarországon, ha elfogadják a KRESZ tervezett módosításait. A változások között szerepel a sebességhatárok emelése: autóutakon akár 120 km/óra, autópályán pedig egyes szakaszokon 140 km/óra is megengedett lehet. Emellett szigorítások is várhatók, például 30 km/órás korlátozás az iskolák és óvodák környékén, valamint új előírások a kerékpárosokra és elektromos rolleresekre.

Jelentős változások várhatók a közúti közlekedés szabályozásában egy nemrég napvilágot látott kormányzati munkaanyag szerint. A Telex által megszerzett dokumentum részletesen taglalja a KRESZ tervezett módosításait, amelyek a közlekedés minden résztvevőjét érintik, a gyalogosoktól az autósokon át a kerékpárosokig és az elektromos roller használókig.

A közel harminc oldalas jelentés egy egyéves szakmai előkészítő folyamat eredményeit összegzi, amelyben száz közlekedési szakértő és hetven szervezet vett részt. A cél egy korszerűbb, átláthatóbb és a mai közlekedési viszonyokhoz jobban illeszkedő szabályrendszer kialakítása volt.

Az új szabályozás számos újdonságot tartalmaz. Például tilos lenne mobiltelefont használni az úttesten való átkeléskor, és a 3 év alatti gyermekek csak ülve utazhatnának a tömegközlekedési eszközökön lakott területen kívül. Az iskolák és óvodák környékén speciális "suli/ovi övezetek" jönnének létre, ahol 30 km/órás sebességkorlátozás lenne érvényben.

A sebességhatárok tekintetében is változások várhatók. Autóúton akár 120 km/órás, autópályán pedig egyes szakaszokon 140 km/órás sebességhatár is megengedett lehet. A teherautók, buszok és utánfutót vontató járművek sebességhatára 90 km/órára emelkedne lakott területen kívül.

A kerékpárosokra vonatkozó szabályok is jelentősen módosulnának. A 14 év alattiak számára kötelező lenne a bukósisak viselése, és bizonyos feltételek mellett a járdán is közlekedhetnének a bringások. Bevezetésre kerülne a "kerékpáros utca" fogalma is, ahol a kerékpárosoknak lenne elsőbbségük.

Az elektromos rollerek használatát is szabályoznák, megkülönböztetve a kis és nagy teljesítményű eszközöket. A kis teljesítményű rollereket 12 év felettiek használhatnák, míg a nagyobb teljesítményűekre a segédmotorokra vonatkozó szabályok vonatkoznának.

A tervezet számos egyéb újítást is tartalmaz, például a "cipzárelv" bevezetését a forgalmi sávok összeolvadásánál, vagy a családtagi vezetés lehetőségét a tanulóvezetők számára.

Bár a javaslat még csak munkaanyag formájában létezik, ha elfogadják, jelentősen átalakíthatja a magyarországi közlekedési kultúrát és szabályrendszert. A végső döntés a kormányzati és szakmai egyeztetések után várható.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA