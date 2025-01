Új közlekedési szigorítás élesedik februártól: 200 ezres bírságot kap, aki megszegi, könnyű benézni

A barcelonai városvezetés szigorú intézkedéseket vezet be az elektromos rollerek használatával kapcsolatban. Aki megszegi a szabályokat, 500 eurós, azaz több mint 200 ezer forintos bírságot kap.

A barcelonai városvezetés szigorú intézkedéseket vezet be az elektromos rollerek használatával kapcsolatban. Az új szabályozás célja, hogy visszaszorítsa az antiszociális viselkedést és növelje a közlekedés biztonságát. A változások február 1-jétől lépnek életbe, és akár 500 eurós, azaz több mint 200 ezer forintos bírságot is jelenthetnek a szabályszegőknek - írja a The Guardian.

Ugyanis Barcelona ideális terep az elektromos rollerek használatára: sík terület, kiterjedt kerékpárút-hálózat és kedvező időjárási viszonyok jellemzik. A járvány óta ugrásszerűen megnőtt az e-rollerek népszerűsége, használatuk négyszer gyorsabban terjedt, mint a kerékpároké. A városi tanács becslései szerint naponta mintegy 44 000 utat tesznek meg e-rollerekkel szemben az öt évvel ezelőtti nullával szemben.

A járművek elterjedése azonban problémákat is felvet. Nagyobb sebességük miatt balesetveszélyesebbek, mint a kerékpárok, és a bűnözők is előszeretettel használják menekülésre. Az új szabályozás ezért 25 km/órában maximalizálja az e-rollerek sebességét.

Adrià Gomila, a barcelonai mobilitásért felelős miniszter így nyilatkozott az intézkedésekről: "Ezeknek az intézkedéseknek az a célja, hogy a felhasználók egy részének magatartását megváltoztassák, javítsák a biztonságot és kollektív előnyökkel járjanak."

Barcelona 2023-ban betiltotta a bérelhető e-rollereket, követve Párizs példáját. A tömegközlekedési eszközökről is kitiltották őket, miután egy e-robogó kigyulladt egy vonaton. A város korábban már korlátozta a Segway-túrákat és a riksákat is a lakosok panaszai miatt.

Az új rendelet nem tér ki a járdán parkoló motorkerékpárok problémájára, amely évtizedek óta megoldatlan kérdés Barcelonában. A város Európa-rekorder a motorkerékpárok számában, 270 000 jármű jut a lakosságra. Az új szabályozás értelmében tilos lesz az e-rollerekkel a járdán közlekedni, és kötelező lesz a sisak használata. A szabályok megszegése akár 500 eurós bírságot is vonhat maga után, ezzel is ösztönözve a felelősségteljes közlekedést és a városi mobilitás biztonságosabbá tételét.